DFB-Team warnt vor Elfenbeinküste: Kimmich hebt Diomande hervor

Vor dem Spiel gegen die Elfenbeinküste warnt Joshua Kimmich vor den Offensivqualitäten des Gegners, insbesondere vor Yan Diomande. Die DFB-Elf will mit einem Sieg den Gruppensieg klarmachen.

Mit einem Sieg gegen die Elfenbeinküste kann das DFB-Team den nächsten Schritt Richtung Gruppensieg gehen. Aber Vorsicht ist geboten, denn Kapitän Joshua Kimmich warnt eindringlich vor den Stärken des Gegners.

Die Elfenbeinküste verfüge über spektakuläre Offensivspieler, die besonders im Umschalten gefährlich seien. Einer dieser Ausnahmekönner ist der 19-jährige Yan Diomande, der aktuell für RB Leipzig aufläuft. Kimmich lobte die rasante Entwicklung des jungen Angreifers: Vor einem Jahr habe ihn kaum jemand gekannt, doch er habe eine überragende Saison gespielt, auch wenn sein Team nicht durchgehend konstant bergauf ging. Trotz einiger Probleme während der Saison habe Diomande stets gute Leistungen gebracht und spektakuläre Aktionen gezeigt.

Die deutsche Nationalmannschaft wird in den weißen Heimtrikots auflaufen, die in den letzten Spielen für viele Tore sorgten. Beim 6:0 gegen die Slowakei im November und beim 7:1 gegen Curaçao erzielte das Team insgesamt 13 Treffer in zwei Partien. Im dritten Spiel mit diesen Trikots gab es ein 2:0 gegen Luxemburg im November. Gegen ein weiteres Torfestival hätte im deutschen Lager wohl niemand etwas einzuwenden, zumal die Offensive nach der überzeugenden Qualifikation für die EM 2024 Selbstvertrauen tanken konnte.

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird voraussichtlich auf eine ähnliche Aufstellung setzen wie zuletzt, wobei die größte Frage die Besetzung der Außenverteidigerpositionen ist. Sowohl Benjamin Henrichs als auch Robin Koch hatten in den vergangenen Wochen mit Verletzungen zu kämpfen, doch beide stehen voraussichtlich zur Verfügung. Die Elfenbeinküste hingegen reist mit einer Mischung aus erfahrenen Kräften und jungen Talenten an. Trainer Pascal Dupraz setzt auf ein schnelles Umschaltspiel und die individuelle Klasse seiner Offensivspieler.

Neben Diomande zählen Wilfried Zaha und Sébastien Haller zu den gefährlichsten Angreifern. Die deutsche Defensive muss daher besonders aufmerksam sein, um Konter der Ivorer zu unterbinden. Die Partie verspricht Spannung auf hohem Niveau, denn beide Teams wollen den Gruppensieg klar machen. Deutschland könnte mit einem Erfolg schon vor dem letzten Spieltag die Tabellenführung übernehmen und sich so eine optimale Ausgangsposition für die K.o.

-Runde sichern. Die Fans dürfen sich auf ein intensives Duell freuen, bei dem die deutsche Mannschaft ihre Chancen konsequent nutzen muss, um die drei Punkte zu holen





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