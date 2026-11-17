Christian Wück lässt Lea Schüller vorerst außer Acht. Die DFB-Nationalspielerin verpasst die Spiele in Argentinien und Peru aufgrund mangelnder Spielpraxis.

Christian Wück hat die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft für die anstehende Reise nach Südamerika bekanntgegeben. Dabei fällt eine der erfahrensten Spielerinnen komplett weg. Lea Schüller wird nicht zur Tournee nach Argentinien und Brasilien mitreisen. Das Urteil des DFB-Trainers ist dabei klar und unmissverständlich formuliert. Er begründet die Entscheidung mit der aktuellen Form und der fehlenden Spielpraxis der 29-jährigen Angreiferin.

Trainer begründet Ausfall mit mangelnder Performance

Der Bundestrainer Christian Wück erklärte, dass man bei den letzten Lehrgängen nicht ganz zufrieden mit der Performance der Stürmerin war. Er nutzt die Nichtberufung als Signal, um Lea Schüller zu motivieren. Wück sieht darin eine Gelegenheit für die Angreiferin, ihre frühere Exzellenz wiederzuerlangen. Insbesondere ihre Torquote war in der Vergangenheit ein herausragendes Merkmal ihrer Karriere. Jetzt soll die Abwesenheit als Anstoß dienen, um diese Leistungsfähigkeit zurückzugewinnen.

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Schüllers aktuelle Situation in England und Deutschland

In diesem Kalenderjahr erzielte Lea Schüller lediglich zwei Tore für die Nationalmannschaft. Dabei kam sie nur einmal über die volle Spielzeit von 90 Minuten aufs Feld. Insgesamt absolvierte sie in diesem Jahr nur 156 Spielminuten. Die Gründe dafür liegen vor allem bei ihrem Verein Manchester United. Dort steht sie seit Saisonbeginn nicht in der Startelf der Liga. Meistens wird sie erst in den letzten 30 Minuten eingewechselt. Seit dem Vereinswechsel ist sie dort bereits ohne eigenen Torerfolg geblieben.

Zuversicht für WM-Teilnahme im nächsten Sommer

Trotz der aktuellen Entscheidung ist eine Tür für die Zukunft nicht verschlossen. Christian Wück hält die Chance auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Sommer in Brasilien offen. Er betont jedoch, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist. Der Trainer hofft auf eine Reaktion der Spielerin, die für das Team positiv und förderlich ausfallen könnte. Sollte Lea Schüller ihre Form finden, könnte dies die Situation wieder ändern. Bisher war die Diskussion um ihre Rolle nicht neu, da es in der Vergangenheit bereits Kritik gab.

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Die neue Kaderliste für die Länderspiele im November

Die DFB-Frauen treten am 30. November in Argentinien und am 4. Dezember in Rio de Janeiro gegen Peru an. Der Kader umfasst zahlreiche erfahrene Namen, die die Lücken füllen sollen. Tor-Titanin Ann-Katrin Berger kehrt nach einer Spielpause zurück. Auch Kapitänin Giulia Gwinn und Innenverteidigerin Rebecca Knaak sind nach Verletzungspausen wieder im Aufgebot. Sydney Lohmann wurde nach längerer Zeit wieder berücksichtigt. Lea Schüller bleibt hingegen außen vor, obwohl sie mehr Länderspiele als alle anderen des aktuellen Kaders bestritten hat.

Hintergründe der früheren Kritik und internen Diskussionen

Die Kritik von Christian Wück ging in der Vergangenheit bereits über die reine Torgefahr hinaus. Es gab interne und öffentliche Hinweise auf das Engagement der Angreiferin im defensiven Spielzug. Auch ihr Verhalten im eigenen Ballbesitz war wiederholt Gegenstand von Gesprächen. Dennoch hatte Wück sie in der Vergangenheit immer wieder berufen. Die jetzige Nichtberufung markiert einen deutlich schärferen Kurs. Es ist die erste klare Abgrenzung nach dieser kritischen Phase. Die Entscheidung fiel dabei als klares Signal an die Stürmerin von Manchester United.