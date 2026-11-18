Nike präsentiert das neue Auswärtstrikot des DFB für 2027. Das umstrittene Design mit Mintgrün und Neongelb löst Debatten über Tradition und Markenwechsel aus.

Der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) wird 2027 erstmals Trikots von Nike ausliefern, womit das Ende der jahrzehntelangen Partnerschaft mit Adidas besiegelt ist. Das neue Auswärtstrikot der deutschen Männer- Nationalmannschaft ist nun durchLeaks der Öffentlichkeit bekannt und zeigt ein Design, das von der Sportartikelmarke Nike als ungewöhnlich und modern beschrieben wird. Diese Entwicklung markiert einen radikalen Bruch mit der visuellen Identität, die Deutschland in der Ära von Adidas geprägt hat.

Design und visuelle Elemente des neuen Trikots

Wie das Portal "Footy Headlines" berichtet, basiert das Design auf einer modernen Interpretation der traditionellen grünen deutschen Auswärtstrikots. Im Zentrum des Designs steht ein auffälliges Muster mit optischer Täuschung: Mintgrüne Linien ziehen sich in einem Gitter über den schwarzen Grundstoff. Dabei verändert das Raster im vorderen Bereich seine Form und wirkt, als würde es sich in die Länge ziehen. Quer über die Brust verlaufen zudem orangefarbene und bernsteinfarbene Streifen. An den Seiten und Ärmeln gehen die Farben schließlich in goldene Elemente über. Das Logo von Nike und das DFB-Wappen sind in der auffälligen Farbe Neongelb gehalten. Oberhalb des Verbandslogos befinden sich vier Sterne im gleichen Farbton. Schwarze Seiteneinsätze, ein schwarzer Rundhalsausschnitt und schwarze Ärmelbündchen sollen das auffällige Muster auf der Vorderseite optisch ausgleichen. Dünne neongelbe Linien grenzen die einzelnen Bereiche voneinander ab.

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Reaktionen der früheren Nationalspieler

Die Reaktionen aus dem Kreis ehemaliger Spieler fallen unterschiedlich aus. Felix Wöhler und sein Bruder Toni äußerten sich in ihrem Podcast "Einfach mal Luppen" deutlich kritisch zu denLeaks. Felix Wöhler zeigte sich unzufrieden und verglich das Design mit dem Trikot der englischen Nationalmannschaft. Er betonte, dass er nicht so aussehen wolle wie England und kritisierte den Bruch von Traditionen zugunsten wirtschaftlicher Interessen. Toni Kroos wirkte gelassener und verwies auf die aktuelle Form der englischen Mannschaft. Er ließ offen, wie das Tragen des Trikots in der Zukunft empfunden wird, und verwies auf die kommenden Monate bis März, um das Gefühl des neuen Ausrüsters zu testen.

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Fan-Reaktionen und mediale Kritik

Auch unter der Fanschaft stößt das neue Design auf Widerstand. Zahlreiche Nutzer auf der Plattform "X" äußerten den Wunsch, wieder zu Adidas zurückzukehren. Andere Vergleiche ziehen Parallelen zum Trikot der jamaikanischen Nationalmannschaft, was von Kritikern als unberechtigt und fehl am Platz abgelehnt wird. Der visuelle Stil weicht stark von den klassischen, eher dezenten Entwürfen der letzten Jahre ab und setzt auf einen auffälligeren Look.

Zukunft und weitere Planungen

Die Einführung von Nike ist Teil eines größeren Projekts, das mit der Europameisterschaft 2028 verbunden ist. Jürgen Klopp bereitet die Nationalmannschaft auf dieses erste großes Turnier unter der neuen Marke vor. Die Frauen-Nationalmannschaft erhält eine eigene Variante in Pink, die jedoch auf demselben Design-Konzept basiert. Der DFB nutzt dieses neue Kapitel, um die Marke neu zu definieren und gleichzeitig die Traditionen des deutschen Fußballs in eine moderne Form zu gießen.