Nike beendet die Adidas-Ära: Die DFB-Nationalmannschaft wechselt 2027 zu Nike. Details zum umstrittenen Auswärtstrikot mit mintgrünen Linien und neongelbem Logo.

Der deutsche Fußball steht kurz vor einem historischen Ära-Wandel. Nachdem die Nationalmannschaft nach Jahrzehnten den Wechsel von Adidas zu Nike vollzogen hat, rückt der offizielle Startschuss für die neue Kooperation immer näher. Das Jahr 2027 markiert den Beginn der großen Nike -Ära beim Deutschen Fußball-Bund ( DFB). In diesem Zuge haben sich erste Details zu den geplanten Spielanzügen der Nationalteams gesammelt, die das Erscheinungsbild der deutschen Teams auf internationalen Wettbewerben für die kommenden Jahre prägen werden. Die Übergabe der Verantwortung von einer Marke zur nächsten ist abgeschlossen, und die Erwartungen an die neue Design-Sprache sind hoch.

Design-Details zum neuen Auswärtstrikot

Nike greift bei der Gestaltung des möglichen Auswärtstrikots auf eine lange Tradition deutscher Fußballkleidung zurück. Die Marke knüpft an die ikonischen grünen Trikots an, die die deutsche Nationalmannschaft bereits bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland oder bei dem legendären WM-Sieg 1990 in Rom trug. Dennoch soll das neue Kleidungsstück keine bloße Kopie der Vergangenheit sein, sondern einen radikalen modernen Twist erhalten. Laut Informationen, die auf der Plattform Footy Headlines circulierte, wirkt das Design wie ein Fragezeichen und kombiniert wilde Muster mit optischen Täuschungseffekten.

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Das visuelle Konzept basiert auf einer schwarzen Grundierung, über die sich mintgrüne Linien ziehen. Diese Linien bilden ein gitterartiges Muster, das den Stoff bedeckt und eine einzigartige Textur suggeriert. Quer über die Brust sollen sich orangefarbene Streifen spannen, die Dynamik und Energie vermitteln sollen. An den Ärmeln und an den Seiten des Trikots geht das Farbschema schließlich in goldene Elemente über, was dem Ganzen einen edlen Abschluss verleiht. Sowohl das DFB-Emblem als auch der typische Nike-Swoosh sollen in einem auffälligen neongelben Farbton gehalten sein, um maximale Sichtbarkeit zu gewährleisten.

Die Farbpalette ist bewusst kontrastreich gewählt, um auf dem Rasen kaum übersehen zu werden. Die Kombination aus Schwarz, Mintgrün, Orange und Gold bricht mit der traditionellen Farbpalette, die oft als konservativ empfunden wird. Footy Headlines gibt an, dass der Leak mit einer Genauigkeit von 90 Prozent dem späteren, fertigen Trikot entsprechen soll. Dies deutet darauf hin, dass das Design bereits in fortgeschrittenen Produktionsstufen ist und nur noch minimale Anpassungen erforderlich sein könnten, bevor es der Öffentlichkeit vorgestellt wird.

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Stakeholder-Positionen und offizielle Vorstellungen

Während die Männer der Nationalmannschaft von der neuen Ära profitieren, gibt es auch Pläne für das weibliche Team. Footy Headlines berichtet, dass die DFB-Frauen eine eigene Version des Trikots erhalten sollen. Diese Variante basiert auf demselben Grunddesign der Männer, wird jedoch in Pink gehalten. Diese Entscheidung zeigt, wie Nike versucht, die Marke individualisiert für verschiedene Zielgruppen zu gestalten, während die strukturellen Designelemente wie das Gittermuster und die Platzierung der Logos erhalten bleiben. Es bleibt aktuell unklar, ob das pinkfarbene Trikot bei allen Spielen getragen wird oder ob es als spezielle Limitierte Edition erscheint.

Offiziell wird Nike die neuen Trikots Anfang 2027 präsentieren. Bis zu diesem Termin gelten die aktuellen Bilder als inoffiziell, auch wenn die Quellenlage als sehr robust eingeschätzt wird. Der Wechsel von Adidas zu Nike ist ein massiver wirtschaftlicher und symbolischer Schritt. Adidas war über Jahrzehnte der Ausrüster der Nationalmannschaft und hat die Marke Deutschland im Sport maßgeblich mitgeprägt. Der Abschied von der Marke mit den drei Streifen ist für viele Fans und Historiker des Sports ein einschneidendes Ereignis, das den Ende einer Ära markiert.

Realer Impact und Geschichte des Wechsels

Der offizielle Wechsel erfolgte bereits auf dem Platz. Bei dem 3:1-Sieg der Nationalmannschaft in Serbien am vergangenen Freitag lief das Team zum letzten Mal im Adidas-Dress auf. Auch beim 5:0-Sieg gegen die Niederlande am darauf folgenden Montag in Rotterdam war die Trikot-Marke Adidas noch in Sicht. Der Abschied fand nicht nur symbolisch statt, sondern wurde durch die Spiele der Nationalmannschaft untermauert. Dies markiert das Ende einer mehr als vierzigjährigen Ära, in der Adidas untrennbar mit der Identität des deutschen Fußballs verbunden war.

Bevor die neuen Trikots offiziell enthüllt werden, gab es bereits erste Vorschauen und Marketing-Aktionen von Nike. Während der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA startete Nike eine sogenannte Guerilla-Aktion unter dem Motto "New Jersey". Am 25. Juni, vor dem WM-Spiel der DFB-Elf in New Jersey gegen Ecuador, das mit 1:2 verloren ging, fuhr ein Boot von Staten Island den Hudson River hinauf. Die Route führte dabei an der Freiheitsstatue vorbei bis vor die Skyline von Manhattan, um Aufmerksamkeit auf die neue Partnerschaft zu lenken.

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Auf dem Boot war ein Foto von DFB-Star Jamal Musiala zu sehen, das ihn in dem neuen Trikot zeigt. Musiala, der zum Zeitpunkt der Aktion 23 Jahre alt war, fungierte als Botschafter des neuen Designs. Da Nike das Jersey in dieser Phase noch nicht komplett veröffentlichen durfte, war das Foto verpixelt, um Patent- und Vertragsverletzungen vorzubeugen. Diese subtile Andeutung diente als Teaser für die vollständige Enthüllung, die nun im Jahr 2027 erfolgen wird. Die Marketing-Kampagne unterstreicht die globale Reichweite und den ambitionierten Ansatz von Nike, die deutsche Nationalmannschaft wieder in den Mittelpunkt des modernen Fußballs zu rücken.