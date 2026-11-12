DFB U19 Umdrehung gegen Schweden mit Cassiano Kiala

Deutschlands U19 gewinnt 2:1 gegen Schweden in der EM-Qualifikation. Star Cassiano Kiala verletzt sich erneut schwer, Niklas Scheller entscheidet das Spiel in der 89. Minute.

Die deutsche U19-Fußballnationalmannschaft hat die zweite Runde der Europameisterschaft-Qualifikation mit einem spannungsgeladenen 2:1-Sieg gegen Schweden eröffnet. Das entscheidende Ereignis ereignete sich im portugiesischen Anadia, wo das Team unter der Leitung von DFB-Trainer Hanno Balitsch nach einer schwierigen Phase noch zum Erfolg kam. Der Sieg ist wichtig für den direkten Weg zur EM 2027 in Tschechien, doch der Abend bleibt wegen einer schwerwiegenden Verletzung in der Defensive unvergessen.

Kialas Rückschlag nach Comeback

Das größte Thema auf und neben dem Platz war jedoch der Innenverteidiger Cassiano Kiala. Der 17-jährige Nachwuchsspieler, der als großes Talent beim FC Bayern München gilt, musste in der zweiten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. Es handelt sich um einen bitteren Rückschlag für den Abwehrspieler, der erst im Sommer sein Comeback nach einer langjährigen Verletzungspause feierte. Bei einer zunächst harmlosen Aktion fasste sich Kiala nach einer Bodenkontakt-Verletzung an die linke Bauch- und Hüftregion. Trotz kurzzeitiger Behandlung durch das medizinische Personal war sofort klar, dass der Spieler nicht weitermachen konnte. Für ihn rückte Niklas Scheller in die Startaufstellung. Die genaue Diagnose zur Schwere der neuen Blessur steht noch aus, doch die Sorge um den Youngster ist groß. Kiala hatte sich zuvor bereits einen Syndesmosebandriss zugezogen, der ihn mehrere Monate fit hielt, ehe er im Sommer wieder voll ins Training integriert wurde.

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Schwedische Führung und Tordauer

Der sportliche Verlauf des Spiels begann eher ereignisarm und torknapp. In der ersten Halbzeit dominierte keine der beiden Mannschaften eindeutig, sodass es torlos in die Kabinen ging. Nach der Pause änderte sich das Bild schlagartig zum Nachteil der DFB-Elf. In der 74. Minute ging Schweden durch Saeed in Führung und führte somit 1:0. Für Deutschland sah es in der 74. Minute zunächst nach einer bitteren Auftaktniederlage aus. Die Balitsch-Elf ließ sich jedoch nicht abschütteln und suchte aktiv nach dem Ausgleich. Der entscheidende Wendepunkt folgte nur wenige Minuten später, als das Team den Anschluss fand und letztlich sogar die Führung übernahm.

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Scheller entscheidet das Duell

Der Durchgang ging weiter und in der 85. Minute glich Kevin Ekweribe zum 1:1 aus. Nur drei Minuten später, also in der 89. Minute, folgte das umjubelte 2:1 durch Niklas Scheller. Der Ersatzmann für den verletzten Cassiano Kiala war bei einer Ecke zur Stelle und erzielte den Siegtreffer. Damit drehte die deutsche U19 innerhalb von nur vier Minuten noch das Spiel. Dieser wichtige Drei-Punkte-Sieg auf dem Weg zur Europameisterschaft 2027 in Tschechien wird den Spielern und dem Trainerstab stark im Gedächtnis bleiben. Besonders für Scheller war es ein herausragendes Debüt als Matchwinner. Die Leistung unterstrich die mentale Stärke des Nachwuchsteams, auch unter Druck nicht die Nerven zu verlieren. Mit diesem Sieg hat sich Deutschland in der zweiten Qualifikationsrunde gut positioniert.

Herren gegen Portugal und Litauen

Nun ruht sich das Team nicht auf diesem Erfolg aus, sondern richtet den Blick sofort auf die nächsten Gegner. Am Samstag, dem 18 Uhr MEZ, steht bereits das nächste große Duell an. Gastgeber Portugal erwartet das DFB-Team in Oliveira de Azeméis im Estádio Carlos Osório. Der Start des Spiels ist für 18 Uhr MEZ angesetzt. Diese Partie ist entscheidend für die weitere Qualifikation, da Portugal als starker Gegner gilt. Zum Abschluss der Qualifikationsrunde trifft Deutschland dann am Dienstag, ebenfalls um 16 Uhr MEZ, auf Litauen. Die Leistungen dieser Tage in Portugal werden maßgeblich darüber entscheiden, wie sich die U19 für die Endrunde qualifiziert. Alle Augen richten sich nun darauf, wie sich die Verletzung von Cassiano Kiala entwickelt und ob er noch zur Verfügung steht. Bis dahin fokussiert sich das Team auf die taktischen Herausforderungen gegen den Gastgeber Portugal.