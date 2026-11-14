DFB U19 verliert EM-Quali gegen Portugal nach Kapitäns-Verletzung

Die deutsche U19 unterliegt Portugal mit 2:3. Kapitän Ebu Bekir Is muss verletzt ausgewechselt werden. Lasse Isbruch traf zur frühen Führung.

Die deutsche U19-Nationalmannschaft von Trainer Hanno Balitsch muss sich in der EM-Qualifikation mit 2:3 gegen Portugal geschlagen geben. Der verlustreiche Abend begann für die DFB-Junioren zwar mit einem perfekten Start und der frühen Führung, wurde jedoch nachhaltig durch die schwere Verletzung von Kapitän Ebu Bekir Is überschattet. Die junge Mannschaft zeigte zunächst Disziplin, konnte den emotionalen und taktischen Einschnitt am Rande des Platzes jedoch nicht verkraften und verpasste so die Chance auf einen klaren Sieg.

Verletzung von Kapitän Ebu Bekir Is

Der Schock trat bereits in der ersten Halbzeit ein, als der deutsche Spielmacher Ebu Bekir Is in der 28. Minute das Feld verlassen musste. Der Kapitän hatte sich bei einem Versuch verletzt, einen Schuss der portugiesischen Gegner zu blocken. Die Reaktion des Frankfurt-Talents war unverkennbar: Bei der Auswechslung wirkte er sichtlich angeschlagen, wischte sich über das Gesicht und war den Tränen nahe. Elias Arden übernahm daraufhin die Aufgaben im Mittelfeld, doch die physische und psychische Belastung durch den Ausfall des Teamführers war für die Balitsch-Elf deutlich spürbar.

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Torvorlagen und frühe Führung durch DFB

Trotz der drohenden Verletzungssituation gelang der deutschen U19 in der 19. Minute ein wunderschöner Treffer. Lasse Isbruch leitete einen taktisch brillianten Angriff durch die Abwehr Portugals ein und legte für Maik Afri Akumu auf. Dieser nutzte die Situation und erzielte die 1:0-Führung. Kapitän Ebu Bekir Is war maßgeblich an der Vorbereitung dieses Treffers beteiligt und sorgte für die notwendige Struktur im Spiel, bevor die Verletzung das Bild der Partie veränderte.

Elfmeter-Chance und Ausgleich vor der Pause

Kurz nach der Auswechslung des Kapitäns drohte die nächste Gefahr für die deutschen Junioren. Portugal erhielt einen Elfmeter zugesprochen, den Rafael Quintas verwandeln sollte. DFB-Torhüter Nico Biedermann parierte diese große Chance souverän und hielt sein Team im Spiel. Dennoch kassierte die Balitsch-Elf kurz vor dem Pausenpfiff das 1:1 durch Duarte Cunha. Die Portugiesen glichen also in einer Phase aus, in der die deutsche Mannschaft besonders vulnerabel durch den Ausfall ihres Kapitäns war.

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Spielverlauf nach der Pause und Gegentreffer

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem die deutsche U19 kurzzeitig wieder die Führung übernahm. In der 50. Minute sorgte Jasper Reinhold für die erneute 2:1-Führung der Balitsch-Elf gegen den amtierenden Weltmeister dieses Jahrgangs. Doch Portugal reagierte stark und nutzte seine Chancen präziser als in der ersten Halbzeit. In der 79. Minute fiel der Ausgleichstreffer nach einem Elfmeter, den Tomas Soares sicher verwandelte und zum 2:2 endgültig ausglich.

Spätes Tor und Blick nach Litauen

Das entscheidende Tor fiel in der 89. Minute, als Rafael Quintas, der bereits in der ersten Halbzeit vom Elfmeterpunkt gescheitert war, zum 3:2-Endstand traf. Die späte Führung der Gastgeber bedeutete den bitteren Rückschlag für die deutsche U19, die emotional und körperlich am Limit spielte. Nach dem vorherigen Sieg gegen Schweden mit 2:1 wartet am Dienstag die abschließende Partie der 2. EM-Quali-Runde gegen Litauen um 18 Uhr, um die Qualifikation zu beenden.