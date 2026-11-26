Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft bei der Europameisterschaft 2027 in der Vorrunde auf die Niederlande, Belgien und Norwegen. Hier sind alle Details zur Gruppenauslosung und den Spielterminen.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat bei der Auslosung der Europameisterschaft 2027 eine herausfordernde Gruppe Los erhalten. Die UEFA zog die Lose am Donnerstag, den 26. November 2026, in Belgrad. Die deutsche Auswahl trifft in der Gruppenphase auf die Nationalteams der Niederlande, Belgiens sowie Norwegens. Diese Begegnungen finden in Albanien statt.

Ablauf der Gruppenphase in Albanien

Die Vorrunde der Endrunde beginnt am 16. Juni 2027 und endet am 3. Juli 2027. Die Spiele der deutschen Mannschaft stehen bereits fest. Am ersten Spieltag, dem 17. Juni 2027, tritt die DFB-Auswahl in der Hauptstadt Tirana gegen die Niederlande an. Es folgt am 20. Juni 2027 in Shkodra das Duell gegen Norwegen. Den Abschluss der Gruppenphase markiert der 23. Juni 2027 in Tirana gegen Belgien. Das Halbfinale und das Endspiel finden ebenfalls in Tirana statt. Die Erst- und Zweitplatzierten der vier Gruppen erreichen das Viertelfinale.

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Historie und Anspruch der DFB-Elf

Deutschland blickt auf eine erfolgreiche Vergangenheit bei der Junioren-Europameisterschaft zuruck. Das Team gewann den Titel dreimal, namlich in den Jahren 2009, 2017 und 2021. Im Jahr 2025 unterlag die Auswahl um Nick Woltemade und seine Teamkollegen im Finale in der Slowakei mit 2:3 nach Verlangerung gegen England. Coach Guido Di Salvo, der 2021 die Nachfolge von Stefan Kuntz antrat, bereitet sich auf sein drittes Turnier vor. Nach dem Vorrundenaus 2023 und dem Finaleinzug 2025 ist das Turnier 2027 ein weiteres wichtiges Highlight in seiner Amtszeit.

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Positionierung und Strategie des Trainerteams

Guido Di Salvo betonte die Bedeutung der richtigen Motivation fur die Spieler. Er verwies darauf, dass bereits alle starken Teams die Qualifikation geschafft hatten. Fur den Trainer steht die Auswahl derjenigen im Fokus, die das Turnier als grose Chance begreifen. Die Spieler mussen sich unabhangig von ihrem bisherigen Spielniveau als grose Motivation zeigen. Letztlich gehe es darum, die Motivation herauszufiltern, um im hohen Niveau der Kontrahenten bestehen zu konnen. Die U21 hatte ihre letzten Vorbereitungsspiele im November gegen die EM-Teilnehmer absolviert.