Die deutsche U21-Auswahl startet heute in die EM-Vorbereitung. Die Auslosung für das Turnier in Serbien und Albanien findet ab 18:30 Uhr in Belgrad statt. Deutschland ist gesetzt.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft begibt sich heute in die entscheidende Phase der Vorbereitung auf die kommende U21-Europameisterschaft. Die offizielle Auslosung für das Finale findet um 18:30 Uhr im Kongresszentrum von Belgrad statt. Dort bestimmen die Lose die konkreten Gegner und die Gruppenstruktur für das Turnier, das vom 16. Juni bis zum 3. Juli 2025 in Serbien und Albanien ausgetragen wird. Die Veranstaltung wird live auf uefa.com übertragen und bietet dem DFB-Team sowie den Fans einen detaillierten Einblick in die bevorstehende Herausforderung.

Qualifikationssieg sichert Topf-1-Status für DFB

Das deutsche Team ist souverän durch die Qualifikationsrunde marschiert und gilt aufgrund dieser Leistung als eine der besten Mannschaften des Wettbewerbs. Nach einer frühen Niederlage im ersten Spiel gegen Griechenland mit 2:3 Punkten, folgte eine Serie von Siegen, die den DFB-Kader als Gruppensieger hervorgehen ließ. Dieser erfolgreiche Weg berechtigt das Team zu einer hohen Einstufung in den Lostöpfen der Auslosung.

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Der aktuelle Koeffizient der deutschen Auswahl liegt bei 39,670 Punkten. Dies platziert das DFB-Team direkt hinter Spanien, das einen Koeffizienten von 40,415 aufweist. Spanien ist somit die am höchsten eingestufte Mannschaft im gesamten Teilnehmerfeld. Deutschland selbst wird als die zweitstärkste Mannschaft aller Teilnehmer eingestuft, was die Auslosung in den Topf 1 begründet.

Spanien, England und Portugal sind direkte Konkurrenten

In der ersten Auslosungsgruppe befinden sich Spanien, England und Portugal. Da Deutschland in denselben Topf eingeteilt ist, wird dem Team diese drei starken Gegner in der Gruppenphase bereits jetzt definitiv aus dem Weg gehen. Diese Regel der Auslosung sorgt für eine gewisse Entschärfung der Gruppenphase für die deutsche Auswahl, da die stärksten Konkurrenten nicht aufeinandertreffen können.

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Der Modus der Endrunde sieht vor, dass insgesamt 16 Teams am Turnier teilnehmen. Die Begegnungen werden in vier Gruppen à vier Mannschaften ausgetragen. Die Strukturen sind eindeutig: Nur die jeweiligen Ersten und Zweiten jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein. Diese Regel erhöht den Druck in den Vorrundenspielen, da nur zwei der vier Teams den Schritt in die K.o.-Runde schaffen.

Albtraum-Szenario mit Frankreich, Norwegen und Belgien

Trotz des sicheren Topf-1-Status bleibt die Unsicherheit über die konkreten Gruppengegner bestehen. Das absolute Worst-Case-Szenario für Deutschland wäre eine Aufteilung in eine Gruppe mit Frankreich, Norwegen und Belgien. Frankreich verpasste den Topf 1 nur knapp, Norwegen bringt eine offensive Stärke mit Spielern wie Sindre Walle Egeli, der beim englischen Klub Ipswich unter Vertrag steht. Belgien ging zudem ungeschlagen durch die Qualifikation.

Sollte es zu einer solchen Konstellation kommen, wäre die Positionierung für das Viertelfinale bereits im Vorfeld sehr schwierig. Eine Gruppe mit diesen drei namhaften Teams würde den DFB-Kader vor massive Herausforderungen stellen. Die Medien und Analysten sehen ein solches Los als besonders bitter an, da es die Chancen auf den Turniersieg deutlich erschweren würde.

Live-Übertragung und offizielle Termine stehen fest

Die offizielle Zeremonie in Serbien ist der zentrale Punkt in diesem Wochenende der U21-Auswahl. Ab 18:30 Uhr ist das Kongresszentrum in Belgrad der Ort der Geschehnisse. Dort werden die vier Lostöpfe durchforstet und jede Mannschaft einer der vier Gruppen zugeordnet. Für die deutsche Nationalmannschaft ist die Teilnahme an der U21-EM ein wichtiges Sprungbrett für die Karriere vieler junger Talente.

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Die Fans können der Entwicklung der Gruppen und der Reaktionen der Trainer und Spieler live auf uefa.com folgen. Die Ergebnisse der Auslosung werden die Trainingspläne und strategischen Überlegungen des DFB für die kommenden Wochen prägen. Die Endrunde selbst beginnt am 16. Juni, was genug Zeit für die Analyse der eigenen Gruppenphase lässt.