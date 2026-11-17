Die DFB U21 tritt zum Abschluss der Vorbereitung gegen Kroatien an. Sehen Sie das Testspiel live bei ProSieben MAXX und Joyn ab 18 Uhr am 17. November.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft unter der Leitung von Trainer Antonio Di Salvo bereitet sich mit einem weiteren Freundschaftsspiel auf die Zukunft vor. Direkt im Anschluss an die gesicherte Qualifikation für die U21- Europameisterschaft 2027 in Albanien und Serbien, steht am 17. November um 18 Uhr das Duell gegen die Auswahl Kroatien s an. Dieses Testspiel dient dazu, die taktischen Optionen für die kommende große Bühne zu erproben und die aktuelle Mannschaftspyramide zu festigen.

Übertragungsdetails und Streaming-Plattformen

Fußballfans können das Länderspiel zwischen Kroatien und der DFB-Auswahl kostenlos streamen. Die Übertragung erfolgt exklusiv auf dem Sender ProSieben MAXX sowie parallel auf der Streaming-Plattform Joyn. Die Ausstrahlung beginnt pünktlich um 18 Uhr am 17. November, wodurch ein breites Publikum den direkten Einblick in die Leistungen der Nachwuchstalente erhält. Diese Bereitstellung im kostenlosen Fernsehen unterstreicht die Bedeutung des Sportevents für die allgemeine Öffentlichkeit in Deutschland.

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Historischer Kontext der erfolgreichen Qualifikation

Vor diesem letzten Testspiel hat die Mannschaft von Antonio Di Salvo bereits den wichtigsten Schritt vollzogen. Anfang Oktober sicherte sich die DFB-Auswahl durch einen klaren 2:0-Sieg gegen Georgien das Ticket für die Endrunde der U21-Europameisterschaft 2027. Mit dieser Leistung etablierte sich das Team im Kampf um die vorderen Plätze der Qualifikationsgruppe. Die Bilanz von neun Siegen aus zehn absolvierten Spielen unterstreicht die dominante Vorstellung der deutschen Spieler während des gesamten Qualifikationsprozesses.

Aktuelle Spielentwicklung und taktische Herausforderungen

Die Begegnung gegen Kroatien präsentiert sich als sportlich anspruchsvolle Aufgabe unter schwierigen Wettkonditionen. In Rijeka herrscht während des Spiels eine wahre Regenschlacht, die die Spielqualität und die Bewegungsfreiheit der Athleten erheblich beeinträchtigt. Zur Halbzeit liegen die DFB-Junioren aufgrund eines Treffers von Adrian Segecic in der 26. Minute mit 0:1 zurück. Die deutschen Akteure finden bei den ungemütlichen Bedingungen kaum Möglichkeiten, nennenswerte Torchancen herauszuspielen, was die defensive Stabilität vor die Probe stellt.

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Strategische Bedeutung für den weiteren Saisonverlauf

Der Gegner Kroatien fungiert als wichtiger Prüfstein für die Ambitionen des DFB-Trainers Antonio Di Salvo. Das Team muss gegen einen starken Gegner beweisen, dass die erfolgreiche Qualifikationsphase nicht nur gegen schwächere Teams funktionierte. Die Analyse der Leistungsdaten und der taktischen Umsetzungen in diesem Spiel fließen direkt in die Vorbereitung auf die Endrunde ein, die im kommenden Jahr in den Austragungsgebieten Albanien und Serbien stattfindet.

Ausblick auf die Europameisterschaft 2027

Die gesicherte Teilnahme an der U21-Europameisterschaft 2027 ist das vorrangige Ziel aller Beteiligten. Die beiden verbleibenden Testspiele bis zum Jahresende dienen dazu, Schwachstellen zu identifizieren und die Harmonie im Kader zu fördern. Mit der positiven Grundstimmung nach der erfolgreichen Qualifikationsrunde und der ersten Platzierung in der Gruppe blicken die Spieler und die technische Leitung optimistisch auf die kommenden Herausforderungen. Die Leistungen gegen Kroatien geben erste Hinweise darauf, wie sich das Team auf den großen Kontinent als Gegner behaupten wird.