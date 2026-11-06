DFB-U21-Nomierung: Tom Ritzy Hülsmann erhält erste Berufung für Testspiele

Die deutsche U21-Nationalmannschaft nominiert mit Tom Ritzy Hülsmann einen torhüterischen Neuzugang für die November-Testspiele gegen Belgien und Kroatien.

Die U21-Nationalmannschaft unter Nationaltrainer Antonio Di Salvo hat ihre Aufstellung für die bevorstehenden Testspiele gegen Belgien am 13. November um 18 Uhr sowie gegen Kroatien am 17. November um 18 Uhr bekanntgegeben. Neben etablierten Spielern wie Nicolo Tresoldi von Club Brügge und Paris Brunner vom AS Monaco ist erstmals der noch weitgehend unbekannte Torhüter Tom Ritzy Hülsmann im Kader zu finden. Der 22-Jährige ist die einzige Nominierung aus dem französischen Ligakonkurrenten Stade Reims und hat sich damit eine lange ersehnte Chance auf internationale Anerkennung gesichert.

Hülsmanns Durchbruch bei Stade Reims

Der 2,05 Meter große Torwart verteidigt für Stade Reims in der zweiten französischen Liga und hat dort in elf Einsätzen einen herausragenden Eindruck hinterlassen. Das Team aus der Bretagne steht nach diesen Spielen auf Platz vier der Tabelle und hat sich damit berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg in die erste Liga gemacht. Besonders seine individuelle Leistung fällt ins Gewicht, da Hülsmann in den bisherigen elf Spielen nur zwölf Gegentore kassierte. Diese stabilen Statistiken waren der entscheidende Faktor für seine erstmalige Berufung in den Nationalkader der U21.

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Für Hülsmann markiert diese Nominierung einen wichtigen Meilenstein in seiner Karriere, da er bisher noch nicht im U21-Kader vertreten war. Der Torwart betonte in Bezug auf seinen Weg zum Nationalteam stets die eigene Motivation und Disziplin. Er erklärte, dass sein Ziel darin bestehe, immer das Beste aus sich herauszuholen. Sollte er eines Tages nominiert werden, sei dies sein verdienter Lohn, ansonsten müsse man weiterarbeiten und Geduld beweisen.

Neue Gesichter im Kader unter Di Salvo

Neben Tom Ritzy Hülsmann ist auch Hennes Behrens erstmals für die U21 nominiert. Der 21-jährige Abwehrspieler vom FC Augsburg wurde bereits im September von Bundestrainer Jürgen Klopp in die erste A-Nationalmannschaft berufen. Diese frühe Auszeichnung durch den Deutschen Fußball-Bund hat Behrens zu einem festen Bestandteil des Kaders gemacht, obwohl er nun unter der Leitung von Antonio Di Salvo für die U21 aufläuft. Seine Aufnahme unterstreicht die Qualität der aktuellen Nachwuchsauswahl.

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Die Aufstellung der Defensive zeigt eine Mischung aus erfahrenen Akteuren und aufstrebenden Talenten. Neben Hennes Behrens zählen Elias Baum von der Eintracht Frankfurt, Nnamdi Collins von der Eintracht Frankfurt sowie Karim Coulibaly vom Racing Straßburg zur Abwehrkette. Auch Linus Gechter von Hertha BSC, Leandro Morgalla vom RB Salzburg, Joshua Quarshie von Sturm Graz und Lukas Ullrich von Borussia Mönchengladbach runden das defensive Spektrum ab.

Torhüterkonkurrenz und taktische Perspektiven

Im Tor stehen drei Kandidaten zur Verfügung, die unterschiedliche Erfahrungen mitbringen. Mio Backhaus vom SC Freiburg und Dennis Seimen vom VfB Stuttgart sind dabei bereits bekannte Größen in der U21-Szene. Die Nominierung von Tom Ritzy Hülsmann erhöht den Wettbewerb erheblich und zwingt Trainer Antonio Di Salvo dazu, die beste Form für die Spiele gegen Belgien und Kroatien zu wählen. Die hohe Körpergröße Hülsmanns könnte insbesondere gegen physisch starke Gegenspieler wie die belgische oder kroatische Auswahl ein strategischer Vorteil sein.

Im Mittelfeld setzt das DFB-Team auf eine breite Palette an kreativen Köpfen und defensiven Stabilisatoren. Noel Aseko, Mika Baur vom Celtic Glasgow, Louey Ben Farhat vom Karlsruher SC und Muhammed Damar vom VfL Wolfsburg sind ebenso nominiert wie Arijon Ibrahimovic, Mert Kömür und Anton Kade vom FC Augsburg. Ergänzt wird die Linie durch Cajetan Lenz von der TSG Hoffenheim und Laurin Ulrich vom SC Paderborn.

Das Programm der November-Testspiele

Die anstehenden Spiele gegen Belgien und Kroatien dienen der Intensivierung der Vorbereitung auf wichtige Qualifikationsrunden. Die U21-Nationalmannschaft tritt am 13. November um 18 Uhr gegen Belgien an, gefolgt vom Auftritt gegen Kroatien am 17. November um 18 Uhr. Für Tom Ritzy Hülsmann und Hennes Behrens bedeutet dies die erste große Bühne im Trikot des DFB. Der Trainerstab nutzt diese Fenster, um die verschiedenen Spielerkonstellationen zu testen und die beste Aufstellung für die kommenden Herausforderungen zu finden.