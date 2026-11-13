DFB U21 Testspiel gegen Belgien in Essen Live Stream und Startzeit

Die DFB U21 tritt am 13. November in Essen gegen Belgien an. Das Testspiel ist live auf ProSieben MAXX zu sehen. Hier alle Infos zum Stream und zur Übertragung.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft unter der Leitung von Trainer Antonio Di Salvo blickt nach der erfolgreichen Qualifikation für die Europameisterschaft 2027 auf einen weiteren wichtigen Termin in ihrer Vorbereitung zurück. Das Team bestreitet am Freitag, den 13. November, ein entscheidendes Testspiel gegen die Nationalmannschaft von Belgien. Die Begegnung findet im Stadion an der Hafenstraße in der Stadt Essen statt.

Livestream und Übertragung auf ProSieben MAXX

Die Übertragung des Duells zwischen der DFB-U21 und Belgien erfolgt exklusiv im freien Fernsehen. Zuschauer können das Spiel auf dem Sender ProSieben MAXX verfolgen, der die Partie ab 17:30 Uhr mit der Vorberichterstattung beginnt. Der eigentliche Anpfiff zur 90-minütigen Begegnung ist für 18:00 Uhr geplant. Für diejenigen, die nicht vor dem Fernsehgerät sitzen möchten, bietet die Streaming-Plattform Joyn die Möglichkeit, das Spiel ebenfalls live und kostenlos zu verfolgen. Eine Bezahlung oder ein Pay-TV-Abo ist für den Zugriff auf die Übertragung nicht erforderlich.

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Qualifikationssieg gegen Georgien sichert Teilnahme

Die Motivation für das Team von Antonio Di Salvo ist enorm hoch, da die Qualifikation für die U21-Europameisterschaft 2027, die in Albanien und Serbien stattfindet, bereits perfekt ist. Dies geschah Anfang Oktober durch einen klaren 2:0-Sieg gegen die Auswahl Georgiens. Durch diesen Erfolg sicherte sich die DFB-Auswahl den ersten Platz in ihrer Qualifikationsgruppe. Insgesamt konnte die Mannschaft von Di Salvo in der laufenden Qualifikationsphase neun von zehn Spielen gewinnen. Diese Dominanz unterstreicht das hohe Niveau der jungen deutschen Spieler und die taktische Ausrichtung des Trainers.

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Strategische Bedeutung der Begegnung in Essen

Nach der direkten Qualifikation stehen noch zwei weitere Testspiele bis zum Jahresende auf dem Programm. Das Match gegen Belgien dient dazu, die Form und die taktischen Systeme für das kommende Turnier zu verfeinern. Die Wahl der Stadt Essen mit dem Stadion an der Hafenstraße bietet den Spielern eine bekannte Atmosphäre auf heimischem Boden. Die Analyse der Leistung gegen die belgische Auswahl gibt dem Trainerstab wertvolle Hinweise für die Weiterentwicklung des Kaders vor der Endphase der Vorbereitung.

Prognose und Erwartungen an die U21-Nationalmannschaft

Die Erwartungen an die deutsche U21 sind aufgrund der vergangenen Leistungen hoch. Mit neun Siegen in zehn Spielen zeigt sich eine stabile Mannschaftsstruktur. Das Spiel gegen Belgien dient als wichtiger Test, um sich auf das Turnier in Albanien und Serbien vorzubereiten. Die freie Übertragung auf ProSieben MAXX ermöglicht es einer breiten Öffentlichkeit, die Entwicklung des Teams zu verfolgen. Alle Fans der DFB-Junioren sind eingeladen, das Spiel am 13. November live zu begleiten.