DFB U21 trainiert unter extremen Bedingungen vor Kroatien-Testspiel

Die deutsche U21-Nationalmannschaft kämpft mit Platzproblemen in Rijeka. DFB-Trainer Antonio Di Salvo sucht nach einer Lösung für das U21-Testspiel in Kroatien.

Die Vorbereitungen der deutschen U21 -Nationalmannschaft auf das anstehende Länderspiel in Kroatien wurden durch ein unerwartetes Wetterphänomen erheblich gestört. Heftige Regenfälle in der Hafenstadt Rijeka sorgten für massive Schwierigkeiten bei der Suche nach einem geeigneten Trainingsgelände für die Nationalkicker.

Suche nach Trainingsgelände in Rijeka

Die Wetterbedingungen in Kroatien haben den bisherigen Trainingsplan der DFB-Junioren zumindest teilweise ins Wasser fallen lassen. Am vergangenen Montag musste das Umfeld der deutschen Auswahl nach längerer Suche einen adäquaten Ort für die täglichen Sessions finden, da die üblichen Plätze durch den Starkregen unbefahrbar waren. Die DFB-Verantwortlichen blieben jedoch lösungsorientiert und konzentrierten sich schnell auf alternative Optionen, um den Spielrhythmus der Spieler nicht zu unterbrechen.

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DFB-Trainer Antonio Di Salvo bestätigte gegenüber der Presse, dass man nun doch eine geeignete Infrastruktur gefunden hat. Der Coach betonte in seinen Aussagen, dass man nun die genauen Bedingungen der Rasenflächen überprüfen werde. Es gilt zu klären, in welchem technischen Zustand sich das Spielfeld befindet und ob die geplanten taktischen Inhalte unter diesen Umständen realisiert werden können. Die Flexibilität im Kader ist dabei eine der wichtigsten Voraussetzungen für das bevorstehende Match.

Abkehr von Kunstrasen für optimale Vorbereitung

Bei der Auswahl des Trainingsortes stellte sich eine entscheidende Weichenstellung für die Qualität der Vorbereitung auf das nationale Top-Event. Zunächst wurde dem Trainerstab ein Kunstrasenplatz als Notlösung angeboten, um die Einheiten durchführen zu können. Trainer Antonio Di Salvo lehnte diesen Vorschlag jedoch deutlich ab, da künstliche Beläge die physiologischen und technischen Anforderungen eines offiziellen Länderspiels nicht optimal abbilden.

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Di Salvo verzichtete bewusst auf eine Trainingsstätte mit Kunstrasen, um seine Mannschaft bestmöglich auf die natürlichen Bedingungen in Kroatien einzustellen. Er erklärte klar, dass eine künstliche Oberfläche keine optimale Vorbereitung für ein solch wichtiges Pflicht- und Testspiel darstelle. Der Fokus lag stattdessen darauf, auch mit holprigen natürlichen Bedingungen vertraut zu werden, um auf die unterschiedlichen Platzverhältnisse in Rijeka vorbereitet zu sein. Dies unterstreicht den professionellen Anspruch des DFB-Teams.

50. Spiel als Trainer und personelle Flexibilität

Neben den äußeren Widrigkeiten des Wetters steht die Partie in Kroatien für Trainer Antonio Di Salvo auch auf einer persönlichen Ebene im Zeichen einer historischen Marke. Der 47-Jährige feiert sein fünfzigstes Spiel an der Seitenlinie als Chefcoach der deutschen U21-Auswahl. Diese Zahl ist für ihn jedoch nicht der alleinige Fokus, sondern wird als Meilenstein in der Gesamtbilanz seines Engagements betrachtet. Di Salvo betonte, dass es sich dabei um eine schöne Zahl handelt, diese aber im Kontext der sportlichen Herausforderung nicht im Vordergrund steht.

Personell kann der Nachfolger von Stefan Kuntz aus dem Vollen schöpfen. Im Gegensatz zu den Platzproblemen bleibt die Verfügbarkeit der Spieler gesichert, was eine strategische Planung der Aufstellung ermöglicht. Di Salvo darf sich zudem auf eine Überraschung in der Mannschaftskonstellation freuen, Details dazu wollte die Medienabteilung der DFB zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht preisgeben. Die volle personelle Verfügbarkeit steht im Kontrast zu den logistischen Hürden der Trainingsplanung in Rijeka.

Übertragungsinformationen und mediale Begleitung Die Begegnung zwischen der U21 von Kroatien und der deutschen Nationalmannschaft findet im Rahmen der internationalen Länderspielserie statt. Medieninteressierte und Fans können die Partie über diverse Kanäle verfolgen. Für die Übertragung stehen Informationen zur Verfügung, die sich auf die Ausstrahlung im Free-TV sowie über den Joyn-Stream beziehen. Ein Liveticker begleitet das Geschehen zusätzlich für alle, die nicht live vor dem Bildschirm sein können. Die genauen technischen Details zur Übertragung wurden im Vorfeld der Veranstaltung kommuniziert.

Die DFB-Junioren stehen somit vor einer Aufgabe, bei der sowohl die physische Anpassung an holprige Spielfelder als auch die taktische Feinjustierung unter erschwerten Bedingungen getestet wird. Trainer Antonio Di Salvo hat seine Mannschaft auf diese Flexibilität vorbereitet, auch wenn der Kunstrasen als Alternative für die Trainingseinheiten ausgeschlossen wurde. Das Spiel in Rijeka wird somit zu einer Probe für die Anpassungsfähigkeit der deutschen U21, während Di Salvo sein fünfzigstes Amtsspiel feiert.