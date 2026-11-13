DFB U21 verliert 1:2 gegen Belgien trotz Damar-Treffer

Die deutsche U21-Nationalmannschaft erleidet nach acht Siegen in Folge eine 1:2-Niederlage gegen Belgien. Torjäger Damar glänzte, doch Defensivfehler kosteten das Team den Sieg.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft von Trainer Antonio Di Salvo hat am gestrigen Spieltag ein schwerwiegendes Hindernis in der Vorbereitung überwunden müssen, indem sie mit einer überraschenden 1:2-Niederlage gegen Belgien endete. Dieser Rückschlag occurred direkt nach der erfolgreichen Qualifikation für die U21-Europameisterschaft im Sommer 2027, die sich im Juni und Juli in Albanien und Serbien abspielen wird. Das Ergebnis markiert das Ende einer acht Spiele währenden Siegesserie und stellt eine klare Prüfung der aktuellen Konstanz dar, bevor die Teams nach der Pause in den Wettkampfmodus für das Hauptturnier wechseln.

Startstimmung und Damar-Treffer gegen Belgien

Ohne den verletzten Shootingstar Nicolò Tresoldi, der an einer Gehirnerschütterung leidet, vertraute Di Salvo auf die Doppelspitze aus den Angreifern Brunner und Pejčinović. Die DFB-Junioten zeigten zunächst eine dominante Phase und kontrollierten das Geschehen im offensiven Drittel effektiv. Belgien konnte in dieser Phase kaum nennenswerte Angriffe starten, bis Ozan Damar die Entscheidung aus der Distanz herbeiführte.

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Aus elf Metern zog Damar bei einem Freistoß in der 25. Minute an und schob den Ball mit hoher Präzision unter der aufspringenden Abwehrmauer ins Netz. Es handelte sich um seinen vierten Treffer in nur sieben Spielen für die U21-Auswahl. Kurz vor der Pause drängte Deutschland weiter auf den nächsten Treffer, scheiterte jedoch knapp, als Damar einen Versuch von spitzem Winkel nur an die Latte beförderte. Ein Fehlpass von Collins wurde von Stassin genutzt, der jedoch nur das Holz traf, was dem Gastgeber Glück bescherte.

Belgien-Kehrwende und Vermant-Elfmeter in der 65.

Die zweite Halbzeit begann mit geringerer Intensität auf beiden Seiten, bis Belgien durch eine defensive Unachtsamkeit von Collins die Führung errang. Der Ex-Dortmunder, der mittlerweile für Olympique Lyon aufläuft, sicherte sich einen Durchgang gegen Collins und flankte auf Duranville, der zum 1:0-Endstand zwischen die Pfosten schoss. Doch die eigentliche Wende vollzog sich kurz nach der Pause, als ein verunglückter Pass von Collins den Weg für die belgischen Angreifer freimachte.

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In der 65. Minute nutzte Romeo Vermant die Chance und tunnelt den deutschen Keeper Jan Seimen mit seinem ersten Ballkontakt. Dies geschah direkt nach einer Flanke, die vor Verments Füßen landete. Die deutsche Abwehr reagierte daraufhin chaotisch, konnte den Ausgleich jedoch nicht mehr erzwingen, da die Offensivaktion der DFB-Junioren in der Folgezeit an Wucht verlor. Die belgische Mannschaft verteidigte die 1:0-Führung konsequent und sicherte sich den wichtigen dreipunktigen Erfolg.

Ausblick auf das nächste Spiel in Kroatien

Das Ergebnis ist ein klarer Weckruf für den Kader unter Di Salvo, da die Defensive bei Standards und Flanken deutlich optimierungsbedürftig ist. Besonders die individuelle Konzentration in der Schlussphase zeigte Schwächen, die im anspruchsvollen EM-Qualifikationsprozess nicht toleriert werden dürfen. Trainer Di Salvo wird die Defensive in den kommenden Trainingseinheiten intensiv analysieren und Korrekturen einfordern.

Bereits am Dienstag, den 17. November, steht das nächste Testmatch an. Das Team reist nach Kroatien, um dort den direkten Anschluss an die Erfolgsserie wiederherzustellen. Die Herausforderung für das Nationalteam besteht darin, die Defensivstabilität zu verbessern und die offensive Kreativität von Spielern wie Damar besser in Tore umzumünzen. Ein Sieg in Kroatien wäre essenziell, um die moralische Führung vor der EM-Qualifikationsrunde zu festigen.