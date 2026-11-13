DFB U21 verliert 1:2 gegen Belgien trotz EM-Qualifikation

Die deutsche U21-Nationalmannschaft unterliegt Belgien mit 1:2. Trainer Antonio Di Salvo sieht sich nach der erfolgreichen EM-Qualifikation für das Sommerturnier 2027 einem Rückschlag gegen die belgische Auswahl gestellt.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat nach einer Serie von acht Siegen in Folge eine überraschende 1:2-Niederlage gegen die belgische U21-Auswahl hinnehmen müssen. Das Spiel fand im Rahmen der Vorbereitung auf die Europameisterschaft im Sommer 2027 statt, für die sich die DFB-Junioren bereits erfolgreich qualifiziert haben. Trainer Antonio Di Salvo musste auf seinen angestammten Shootingstar Nicolò Tresoldi verzichten, der an einer Gehirnerschütterung litt. Stattdessen vertraute der Bundestrainer im Angriff auf das Duo Tim Brunner und Luka Pejčinović als Doppelspitze, um die offensive Linie aufrechtzuerhalten.

Frühe Führung und Freistoß-Tor

Der Start ins Match verlief für die deutsche Elf sehr stark, doch bereits in der achten Minute folgte die erste Enttäuschung. Der belgische Spieler Stassin setzte sich im Duell mit Kiliann Collins durch und spielte den Ball quer auf Duranville. Der Angreifer, der zuvor bei Borussia Dortmund unter Vertrag stand und mittlerweile für Olympique Lyon aufläuft, nutzte die Chance am zweiten Pfosten zum 0:1 aus. Deutschland suchte daraufhin nach einer schnellen Reaktion, blieb aber lange ohne nennenswerte Torchancen.

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In der 25. Minute schaffte es Damar Durdic aus 17 Metern per Freistoß, den Ball listig unter der aufspringenden belgischen Mauer hindurch ins Netz zu lenken. Dies war bereits sein vierter Treffer in seinem siebten Spiel für die U21-Nationalmannschaft. Nur zwei Minuten später zwang Damar die belgische Abwehr erneut in Bedrängnis und erzwang eine starke Parade durch den torhüterischen Gegenspieler Brughmans. Bei einem erneuten Freistoß aus spitzem Winkel hämmerte Durdic den Ball in der 37. Minute knapp an die Latte.

Belgische Comeback-Phasen

Kurz vor der Pause änderten die Belgier das Tempo und sorgten für zusätzliche Nervosität. Kiliann Collins machte sich offenbar Gedanken über die Halbzeitpause und beging einen katastrophalen Fehlpass, doch Stassin traf bei der daraus resultierenden Gelegenheit lediglich das Außenblech des Tores. Dies war Glück für die deutsche Elf, die in der Folgezeit der zweiten Halbzeit lange Zeit keinen richtigen Durchbruch erzwang.

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Die belgische Mannschaft fand nach der Pause zunächst ebenfalls kaum in die Partie, doch in der 65. Minute änderte sich die Lage plötzlich. Eine Flanke landete bei Romeo Vermant, dem Teamkollegen von Nicolò Tresoldi. Der Angreifer zögerte nicht lange und tunnelt mit seinem ersten Ballkontakt den deutschen Torwart Seimen zur 1:2-Führung für Belgien.

Ausblick und nächstes Spiel in Kroatien

Obwohl Deutschland nach dem Ausgleichstor noch einige Abschlussversuche unternahm, blieben diese ohne zwingenden Charakter. Das Endstand blieb bei 1:2, was als kleiner Dämpfer für die DFB-Junioren zu werten ist, nachdem die Qualifikation für die EM 2027 in Albanien und Serbien bereits erfolgreich abgeschlossen wurde. Trainer Antonio Di Salvo und sein Team blicken nun nach vorne, um die Erfolgsspur wiederzufinden.

Bereits am Dienstag, dem 17. November, steht der nächste Test für die deutsche U21 an. Das Team reist nach Kroatien, um dort in einem weiteren Freundschaftsspiel gegen die kroatische Auswahl anzutreten. Ziel ist es, den Rückschlag gegen Belgien schnell zu verarbeiten und die Leistungsstärke der Mannschaft unter Beweis zu stellen. Die EM-Qualifikation hat die DFB-Junioren bereits gesichert, doch die Vorbereitung auf das Turnier soll weiterhin fehlerfrei verlaufen.

Die Niederlage mag als Rückschlag empfunden werden, zeigt aber auch, dass die belgische U21 eine gefürchtete opponent auf der internationalen Bühne ist. Für Spieler wie Damar Durdic bleibt die Torgefahr bestehen, während andere wie Kiliann Collins durch Unkonzentrierheit Nachteile erlitten. Die Focus liegt nun darauf, diese Schwachstellen bis zum Turnierstart in Albanien und Serbien zu beheben. Die Stimmung im Team wird trotz der Niederlage positiv bleiben, da das Hauptziel bereits erreicht wurde.

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Die Analyse des Spiels zeigt, dass technische Details über den Ausgang entscheiden können. Einzelne Fehler wie der Fehlpass von Collins oder die Torverpassungen im Abschluss waren entscheidend. Die deutsche Mannschaft muss lernen, solche Momente besser zu kontrollieren. Die Zusammenarbeit in der Offensive, insbesondere die Verbindung zwischen den Mittelfeldspielern und den Stürmern wie Brunner und Pejčinović, wird weiter intensiviert. Trainer Antonio Di Salvo hat genügend Zeit, um die Taktik für die kommenden Spiele anzupassen.