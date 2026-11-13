DFB U21 verliert Testspiel gegen Belgien mit 1:2

Die deutsche U21-Nationalmannschaft unterlag Belgien im Testspiel mit 1:2. Dennis Seimen im Interview, Treffer von Damar, Duranville und Vermant.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft von Trainer Antonio Di Salvo hat am letzten Wochenende im Essener Stadion an der Hafenstraße ein Testspiel gegen die Auswahl Belgien s mit 1:2 verloren. Vor 10.107 Zuschauern zeigte die DFB-Auswahl offensive Stärken, vergab jedoch entscheidende Chancen und rutschte durch das Resultat von der positiven Serie ab, die mit acht vorangegangenen Siegen begann.

Torwart Dennis Seimen blickt nach der Partie auf ein emotionales Erlebnis zurück, das durch das Singen der Nationalhymne ausgelöst wurde. Seimen erklärte im exklusiven Interview, dass er bei der Hymne Gänsehaut verspürt habe. Diese persönliche Zutat unterstreicht die hohe emotionale Bindung der Spieler zur Nationalmannschaft, trotz der sportlichen Enttäuschung durch die erste Niederlage in dieser Reihe.

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Dramatischer Spielverlauf und Torschützen

Das Spiel entwickelte sich zu einem hitzigen Duell, das von frühen Treffern geprägt war. Der belgische Stürmer Julien Duranville, der im Sommer vom Borussia Dortmund wechselte, eröffnete bereits in der achten Minute die Scoreline. Die deutsche Antwort folgte durch den Spielmacher Muhammed Damar, der in der 25. Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Damar war bis dato einer der Schlüsselspieler in der Qualifikation.

Obwohl Damar die DFB-Auswahl mit zehn Treffern zur erfolgreichen EM-Qualifikation geführt hatte, blieb der Ausgleich nicht lange stehen. Der belgische Ersatzspieler Romeo Vermant sorgte in der 65. Minute mit seinem ersten Ballkontakt für den Siegtreffer. Dieser Moment bedeutete das Aus für den deutschen Angriff und besiegelte das erste Pleite seit Monaten für die U21-Mannschaft unter der Leitung von Di Salvo.

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Verletzungssorgen um Tresoldi und Blank

Neben dem sportlichen Misserfolg beschäftigten Trainer Antonio Di Salvo auch personelle Engpässe vor dem Anpfiff. Der Torjäger Tresoldi, der mit zehn Toren die EM-Qualifikation anführte, musste das Spiel verletzungsbedingt pausieren. Er war am Mittwoch im Training mit Hendry Blank zusammengestossen und hatte sich eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen.

Di Salvo betonte vor dem Spiel bei ran, dass Vorsicht geboten sei, da der Kopf besonders geschützt werden müsse. Tresoldi selbst gab an, dass es ihn schmerze, nicht auf dem Platz stehen zu können, und wollte den Verlauf von der Couch aus mitfiebern. Gleichzeitig übernahm Joshua Quarshie von Sturm Graz die Mannschaftsbinde, da die regulären Führer nicht verfügbar waren.

Chancenverwerfung und belgische Effizienz

Die deutschen Offensivspieler hatten zahlreiche Möglichkeiten, das Spiel zu drehen, nutzten diese jedoch nicht konsequent. Julien Duranville, der für Belgien auflief, war ein absoluter Aktivposten und erzielte das Führungstor. Er hatte mit einem Distanzschuss in der 28. Minute sowie zwei Lattentreffern in den Minuten 38 und 58 beste Gelegenheiten zur weiteren Führung. Seine Präsenz auf dem Feld sorgte stets für Gefahr.

Auf deutscher Seite vergab das Team Topmöglichkeiten und hielt das Spiel nicht offen genug. Der belgische Verteidiger Lucas Stassin liess sich nach einem Einwurf im Zweikampf zu leicht von Nnamdi Collins wegdrücken, was die Defensivprobleme verdeutlichte. Auch Stassin selbst traf in der 45. Minute den Pfosten, doch Belgien hielt die Nerven. Romeo Vermant profitierte von der Unsicherheit und schoss den entscheidenden Treffer, der die Historie der U21 vorläufig beendet hat.

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Ausblick: Auslosung und Olympia-Qualifikation

Die nächsten Meilensteine für die deutsche U21 stehen bereits fest. Am 26. November werden in Belgrad die Vorrundengruppen für die Endrunde ausgelost. Die Endrunde findet vom 16. Juni bis zum 3. Juli in Albanien und Serbien statt. Dort spielen die Nationen nicht nur um den Titel, sondern auch um Olympia-Tickets für die Spiele in Los Angeles 2028.

Für Spieler wie Tresoldi ist dies eine entscheidende Phase. Er möchte sich spätestens dort in die deutschen U21-Geschichtsbücher eintragen und Rekorde brechen. Dies gilt sowohl für Tor- als auch für Einsatzrekorde. Erst nach dieser wichtigen Phase wird der 22-Jährige endgültig entscheiden, ob er künftig für sein Geburtsland Italien oder den DFB aufläuft, während die Mannschaft nun mit der Vorbereitung auf die Gruppenauslosung beginnt.