DFB und Adidas beenden 70-Jahres-Partnerschaft: Nike übernimmt 2025

Nach über 70 Jahren löst Adidas den DFB als Ausrüster ab. Nike zahlt 800 Millionen Euro für 8 Jahre. Was passiert mit der alten Kleidung?

Am kommenden Montagabend endet eine Ära: Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr letztes Spiel im Trikot von Adidas. Nach mehr als 70 Jahren Zusammenarbeit löst der Deutsche Fußball-Bund den langjährigen Partner auf. Ab dem 1. Januar 2025 übernimmt das US-Unternehmen Nike die Verantwortung als offizieller Ausrüster.

Finanzieller Wert und Vertragslaufzeit

Der Wechsel bedeutet einen massiven finanziellen Einschnitt für den DFB. Der Vertrag mit Nike ist über acht Jahre hinweg angelegt. Insgesamt zahlt Nike rund 800 Millionen Euro an den Verband. Dieser Betrag sichert die finanzielle Ausstattung für die kommenden Spielzeiten. Der bisherige Vertrag mit Adidas wurde nicht verlängert.

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Logistische Herausforderung bei der Altbestände

Der Wechsel verursacht immense logistische Probleme. Ab 2027 liefert Nike riesige Mengen an neuer Sportkleidung. Daher müssen alle Altbestände der Marke Adidas entfernt werden. Dies betrifft nicht nur die A-Nationalmannschaft. Auch die DFB-Frauen und sämtliche Nachwuchsteams müssen umstellen.

Die Lager sind voller Trikots, Hosen, Shirts, Jacken und Kappen. Der DFB plant, den Großteil dieser Kleidung zu spenden. Eine spezialisierte Foundation soll diese Abwicklung organisieren. Steuerliche Fragen sind jedoch noch zu klären. Ein ähnliches Verfahren gab es bereits nach dem WM-Titel 2014.

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Reaktionen von Trainer und Markenarchiv

Bundestrainer Jürgen Klopp äußerte sich zum Wechsel. Der 59-Jährige scherzte über seine berühmten Kappen mit dem Adidas-Logo. Er wolle diese entweder verschenken oder privat tragen. Eine Kappe wird er aber auch unter Nike weiterhin tragen.

Adidas hat ein Abschiedsvideo veröffentlicht. Es zeigt Szenen aus der jahrzehntelangen Zusammenarbeit. Jürgen Klopp kommentierte das Ende mit den Worten: Fußball bleibt für immer. Adidas ist jedoch nicht ganz verschwunden. Der Hersteller rüstet zehn Klubs aus den ersten drei Ligen aus. Zudem stellt Adidas den Ball für die erste und zweite Bundesliga.

Prestigespiel gegen Holland als Abschluss

Das letzte Spiel gegen Holland dient als symbolischer Abschluss. Die DFB-Elf spielt um den Einzug in die Nations League. Ein Sieg wäre der passende Schlusspunkt für die Partnerschaft. Fans erleben dies als emotionalen Moment. Der Ausrüsterwechsel ist nun endgültig besiegelt.