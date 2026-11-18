Der DFB gibt Philippe Diallo volle Unterstützung für die FIFA-Präsidentschaftswahl 2027. Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke sprechen sich klar gegen Gianni Infantino aus.

Der Deutsche Fußball-Bund hat sich eindeutig auf die Seite von Philippe Diallo gestellt und dessen Bewerbung um das Amt des FIFA-Präsidenten offiziell unterstützt. Die Unterstützung gilt im direkten Wahlkampf gegen den amtierenden Amtsinhaber Gianni Infantino, der im März 2027 zur Wahl steht.

Bernd Neuendorf, der Präsident des DFB, betonte die Überzeugung des Verbandes für den französischen Kandidaten und kritisierte damit implizit die bisherige Führung des Weltverbandes.

Kritik am bisherigen FIFA-Kurs

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Philippe Diallo trifft im März 2027 auf Gianni Infantino bei der Wahl des FIFA-Präsidenten. Der DFB-Präsident Bernd Neuendorf erklärte in einer offiziellen Mitteilung des Verbandes, dass sich das Amtsverständnis und der Wertekanon von Diallo deutlich von denen des bisherigen Amtsinhabers unterscheiden. Neuendorf forderte einen anderen und besseren Fußball, der im wahren Interesse aller Mitgliedsverbände dient. Die volle Unterstützung durch den Deutschen Fußball-Bund basiert auf der Überzeugung, dass die FIFA künftig stärker dem gesamten Fußball dienen muss, anstatt nur einzelne Interessen zu verfolgen.

Infantino unter Druck durch Investorenpläne

Gianni Infantino sieht sich vor der Wahl im März 2027 einem signifikanten Druck ausgesetzt, der vor allem mit seinen gescheiterten Plänen zu tun hat, private Investoren stärker an den Premium-Wettbewerben der FIFA zu beteiligen. Dazu zählen unter anderem die Weltmeisterschaft und andere Top-Veranstaltungen. Diese Strategie stieß auf heftigen Widerstand und hat die Position des Amtsinhabers geschwächt. Neben Philippe Diallo und Gianni Infantino haben auch der Japaner Kozo Tashima sowie der frühere Tottenham-Profi Ramon Vega ihre Ambitionen auf das höchste Amt im internationalen Fußball öffentlich geäußert. Die Konkurrenz ist also deutlich, wobei Diallo die offizielle Rückendeckung der europäischen Fußballmacht Deutschland genießt.

Vertrauen in die europäische Kandidatur

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Die persönliche Beziehung und die professionelle Einschätzung durch die DFB-Führung unterstreichen die Stärke von Philippe Diallos Kandidatur. Bernd Neuendorf betonte, dass Diallo für einen Fußball stehe, der Verantwortung übernimmt und die zukünftigen Herausforderungen entschlossen angeht. Der DFB-Präsident gab an, den französischen Kandidaten gut zu kennen und ihn sowohl als Mensch als auch als Inhaber wichtiger Ämter im Fußball sehr zu schätzen. Es besteht ein regelmäßiger, enger, vertrauensvoller und freundschaftlicher Austausch zwischen den beiden Verbänden. Diallo verfügt über große Erfahrung im internationalen Fußball und genießt innerhalb der europäischen Fußballfamilie ein hohes Ansehen, was seine Position als europäischer Gegenkandidat zu Infantino festigt.

Realistische Chancen gegen den Amtsinhaber

Auch der DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke spricht sich klar für die Chancen von Philippe Diallo aus. Watzke glaubt absolut, dass Diallo eine realistische Chance gegen Gianni Infantino hat. Im UEFA-Exekutivkomitee habe man sehr gut und auch kollegial zusammengearbeitet. Persönlich beschreibt Watzke Diallo als einen sehr angenehmen Menschen. Diese Worte des Vizepräsidenten stärken die narrative Unterstützung im deutschen Verband. Die Wahl im März 2027 wird somit zu einem wichtigen Machtkampf zwischen der etablierten FIFA-Führung unter Infantino und der europäischen Alternative unter Philippe Diallo, die mit der vollen Unterstützung des DFB antritt.

Ausblick auf den Kongress im März 2027

Der Kongress des Weltverbandes im März 2027 wird der Ort sein, an dem über die Zukunft der FIFA entschieden wird. Mit Philippe Diallo als Kandidaten des DFB und der UEFA-Tradition sowie Gianni Infantino als amtierendem Präsidenten zeichnet sich ein spannender Wahlkampf ab. Die Meinungsverschiedenheiten regarding der Ausrichtung des Fußballs und der Rolle privater Investoren dürften zentrale Themen sein. Die klare Positionierung des DFB unter Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke signalisiert einen festen Block im europäischen Raum. Die Unterstützung durch die europäischen Verbände könnte entscheidend sein, um die Balance der Kräfte im Weltverband zu verschieben. Die anderen Kandidaten Kozo Tashima und Ramon Vega müssen nun zeigen, wie stark ihre eigenen Kampagnen in diesem Umfeld sind. Der Fokus liegt nun auf der Durchsetzung der Ziele von Philippe Diallo für einen neuen Kurs der FIFA.