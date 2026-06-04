DFB verdonnert St. Pauli und HSV wegen Pyro-Abbrüchen

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Vereine St. Pauli und HSV wegen des massiven Abbrennens von Pyrotechnik während des Spiels am 23. Januar zu einer Strafe verdonnert. Die Strafen betragen 359.000 Euro für St. Pauli und 253.000 Euro für den HSV.

Der Deutsche Fußball-Bund ( DFB ) hat die Vereine St. Pauli und HSV wegen des massiven Abbrennens von Pyrotechnik während des Spiels am 23. Januar zu einer Strafe verdonnert.

St. Pauli muss 359.000 Euro und der HSV 253.000 Euro bezahlen. Die Strafen wurden aufgrund einer Straferhöhung von jeweils 70 Prozent wegen einer Verzögerung von 5:44 Minuten vor der zweiten Hälfte erhöht. Die Vereine legten Einspruch ein, da sie die Länge der gesamten Spielunterbrechung wegen der Pyro-Aktionen der jeweiligen Gegenseite nicht vollständig zugerechnet werden könnten. Das Sportgericht reduzierte die Strafen auf jeweils 50 Prozent.

Der DFB zählte vor dem Anpfiff der zweiten Hälfte auf der HSV-Seite fünf Rauchkörper, 20 Bengalische Feuer, drei Knallkörper und mindestens 90 Blinker. Auf der St. Pauli-Seite wurden zwölf Feuerwerksbatterien sowie mindestens zehn Rauchkörper notiert. Es gab auch vor Anpfiff und während des Spiels auf beiden Seiten zahlreiche gezündete Pyros. Die Strafen sind ein Schlag für die Vereine und ihre Fans, die nun mit hohen Kosten rechnen müssen.

Die Entscheidung des DFB wird auch als eine Reaktion auf die zunehmende Gewalt und Aggression in den Fußballstadien gesehen





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