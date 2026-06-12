DFB verspricht Rekordprämie für WM-Titel in Nordamerika

Sollte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada gewinnen, winkt eine Rekordprämie. Der DFB nannte noch keine konkrete Summe, betonte aber, dass diese die 400.000 Euro aus Katar übertreffen werde. Ein Überblick über die historische Entwicklung der Prämien und die aktuellen Verhandlungen.

Die deutsche Fußball -Nationalmannschaft könnte bei einem möglichen WM-Sieg in den USA, Mexiko und Kanada eine Rekord prämie erhalten. Der Deutsche Fußball -Bund ( DFB ) hat die genaue Höhe noch nicht öffentlich gemacht, aber Geschäftsführer Andreas Rettig bestätigte, dass die Summe im Falle eines Titelgewinns über der Prämie von 400.000 Euro liegen wird, die jeder Spieler nach dem WM-Titel 2022 in Katar erhalten hätte.

Diese Prämie war bereits deutlich höher als die 300.000 Euro, die die Weltmeister von 2014 in Brasilien bekamen. Die historische Entwicklung der WM-Prämien zeigt einen kontinuierlichen Anstieg: Wurden 1954 nach dem "Wunder von Bern" noch 200 D-Mark pro Einsatz und 1.000 Mark für den Titel gezahlt, gab es 1974 nach einem heftigen Prämienstreit 70.000 Mark und einen VW-Käfer für den Sieg. 1990, unter Teamchef Franz Beckenbauer, erhielt jeder Spieler 125.000 Mark.

Rettig betonte, dass der DFB aufgrund der hohen Turnierkosten und der Tatsache, dass die FIFA-Preisgelder in Dollar ausgezahlt werden, einen finanziellen Puffer eingebaut habe. Die Verhandlungen mit der Mannschaft seien unkompliziert verlaufen. Die Spieler hätten kein Interesse an hohen Prämien für ein frühes Ausscheiden gezeigt, sondern lediglich darauf hingewiesen, dass im Falle eines Titelgewinns "ein Schnaps mehr" herausspringen solle.

Die Philosophie sei gewesen: "Spielt Fußball und guckt, dass ihr den Titel oder Erfolge holt - und dann werden wir euch nichts vom Gehalt abziehen.

" Der DFB rechnet also fest damit, dass die Mannschaft auf dem Platz überzeugt und im Erfolgsfall eine neue Rekordsumme erhält. Die genaue Höhe wird jedoch voraussichtlich erst nach dem Turnier bekanntgegeben





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