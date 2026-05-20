DFB-Vorstand sieht Reformbedarf bei der Regionalliga und plädiert für viergleisiges Kompassmodell

Der DFB sieht den grundsätzlichen Bedarf nach einer Reform der Aufstiegsregelung auf der 4. Spielklassenebene und plädiert für das viergleisige Kompassmodell, um einen fairen Kompromiss aller fünf Regionalligen zu erreichen. Das Modell sieht vor, dass jede der fünf Regionen bei 2x20er Staffeln 12 Startplätze erhalten und die restlichen Staffelsieger in eine Relegation geschickt werden.

Die Wahrscheinlichkeit zur Einführung einer Regionalliga-Reform steigt! Der DFB hat erstmals einen klaren Ablauf benannt, wie es zur Entscheidung über die Neuordnung der 4. Liga kommen soll.

Auf BILD-Nachfrage positionierte sich der größte Sportfachverband der Welt eindeutig: "Der DFB erkennt den grundsätzlichen Bedarf nach einer Reform der Aufstiegsregelung auf der 4. Spielklassenebene.

". Bisher dürfen nur die Meister aus den Regionalligen Südwest und West immer direkt hoch. Aus Bayern, dem Norden und Osten ist das nur alle drei Jahre möglich. Die restlichen Staffelsieger müssen in eine Relegation.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte zuletzt betont: "Jeder Einzelne sieht den Reformbedarf bei der Regionalliga. Ja, Meister müssen aufsteigen!

". Nach BILD-Informationen plädieren der DFB-Boss und DFL-Chef Hans-Joachim Watzke deshalb für das viergleisige Kompassmodell, das einen fairen Kompromiss aller fünf Regionalligen darstellt. Erstmals nennt der DFB, welche Gremien über die Einführung entscheiden. Dazu wird sich auf die Paragraphen 37 und 55b der DFB-Spielordnung bezogen.

In diesen sind die Rahmenbedingungen der 4. Liga bzw. der Aufstieg in die 3. Liga geregelt. Der DFB schreibt: "Die entsprechenden Bestimmungen müssten bei einer Strukturreform angepasst werden.

Diese Beschlüsse müssten über den DFB-Vorstand oder DFB-Bundestag erfolgen.

". Der DFB-Vorstand besteht aus 52 Personen, darunter den Mitgliedern des DFB-Präsidiums, den Präsidenten der Landes- und Regionalverbände, der DFL und zehn weiteren Mitgliedern aus verschiedenen Ausschüssen. Es gilt als deutlich einfacher sowie von Aufwand und Kosten überschaubarer, die Regionalliga-Reform darüber zu beschließen. Bis dahin - so betont der DFB - ist er allerdings in der Angelegenheit nicht weisungsbefugt.

Die Zuständigkeit für den weiteren Prozess liege bei den Regionalliga-Trägern. Diese beraten sich Anfang Juni. Das geht aus einem Schreiben von Nordverbandschef Ralph-Uwe Schaffert an die Nord-Regionalligisten hervor. Dort schreibt der DFB-Vize: "Die Träger der fünf Regionalligen haben sich für die erste Juniwoche zu einer Konferenz verabredet, in deren Rahmen die wesentlichen Parameter der Modelle festgelegt werden sollen (insbesondere Trägerschaft, Zulassungsvoraussetzungen, Staffelstärke und Verteilung der Startplätze).

" Hermann Winkler als Präsident des Nordostdeutschen Fußballverbands (NOFV) erklärt BILD dazu: "Wir wollen nun zügig und bestmöglich alle offenen Fragen zum Kompassmodell klären. ". In Schafferts Schreiben spielt das alternative Regionenmodell ebenfalls keine Rolle. Stattdessen informiert dieser seine Vereine, dass im Kompassmodell jede der fünf Regionen bei 2x20er Staffeln 12 Startplätze zustehen.

Mit vier Drittliga-Absteigern und 16 Aufsteigern aus den Oberligen kommt man auf 80 Teams, die nach den kürzesten Fahrstrecken unter Beibehaltung von Derbys und traditionellen Lokalduellen in vier Ligen eingeteilt werden. Sobald die Kompasslösung ausgearbeitet ist, sollen die Klubs aus allen Regionalligen ihre Meinung per Abstimmung abgeben. Dies wurde noch einmal auf frühestens Ende Juni verschoben, obwohl u.a. im Westen laut Pressemitteilung für Mitte Mai schon ein Termin angesetzt war.

DFB-Vize Winkler meint: "Danach werde ich mich nach Abstimmung mit unseren Vereinen und den NOFV-Gremien dafür einsetzen, dass es auch zeitnah zu den entsprechenden Beschlüssen im DFB und zur Umsetzung kommt.

". Sprich: Der Nordosten würde wohl den Antrag beim DFB-Vorstand stellen, das Kompassmodell einzuführen und nach 14 Jahren Dauerstreit eine einvernehmliche Lösung für den deutschen Fußball herzustellen. 2027/28 wäre die Qualifikationssaison, 2028/29 soll im neuen Konzept der Ball rollen





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