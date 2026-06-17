Der Deutsche Fußball-Bund hat das US-Städtchen Winston-Salem als Teamquartier gewählt. Das Stadtwahrzeichen, das Reynolds Building, ähnelt dem Empire State Building und ist dessen direkter architektonischer Vorläufer. Der DFB nutzt das Gebäude als zweiten Stützpunkt neben dem Mannschaftshotel.

Der Deutsche Fußball-Bund ( DFB ) hat für die Nationalmannschaft ein Quartier in Winston-Salem ausgewählt, das trotz seiner rund 260.000 Einwohner eher als Provinz denn als Metropole gilt.

Trotzdem prägt ein Gebäude die Skyline der Stadt, das einem New Yorker Wahrzeichen ähnelt: das Reynolds Building. Es ist kein Nachbau des legendären Empire State Building, sondern das Original. Das im Jahr 1929 fertiggestellte Hochhaus gilt als direkter architektonischer Vorläufer des berühmten Empire State Building in New York City. Das im Jahr 1931 fertiggestellte Empire State Building hat jedoch mit stolzen 102 Stockwerken das Reynolds Building mit seinen 21 Stockwerken weit überragt.

Der DFB hat das Stadtwahrzeichen als zweiten Stützpunkt neben dem Mannschaftshotel 'The Grayline Estate' gesichert. Neben Mitarbeitern werden dort auch die Spielerfamilien außerhalb der offiziellen Besuchszeiten im Teamquartier untergebracht. Die Verwandtschaft beider Hochhäuser wurde übrigens offiziell anerkannt. Zum 50.

Jubiläum des Reynolds Buildings im Jahr 1979 schickte das Management des Empire State Buildings eine offizielle Glückwunschkarte nach Winston-Salem mit der Aufschrift: 'Alles Gute zum Jahrestag, Dad.





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