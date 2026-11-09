DFB wartet auf Tresoldi: Klopp geduldig, Strunz kritisch

Nicolò Tresoldi zögert seine Nationalmannschaftsentscheidung bis 2027 hinaus. Während Jürgen Klopp Verständnis zeigt, vermisst Thomas Strunz klare Kante des DFB bei der Auswahl des Stürmers.

Der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) engagiert sich seit mehreren Monaten intensiv hinter den Kulissen für die Verpflichtung des italienischen Angreifers Nicolò Tresoldi. Der 22-jährige Spieler, der im Alter von 18 Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft annahm, steht aktuell beim FC Brügge unter Vertrag. Dort demonstriert er herausragende offensive Leistungen, die das Interesse der deutschen Auswahl verstärkt haben. Die statistischen Werte belegen seine Torgefährlichkeit: In elf Spielen erzielte er acht Tore, wobei er in vier Begegnungen der Champions League sogar fünf Treffer markierte. Diese bilanzierende Präsenz macht ihn zu einem attraktiven Kandidaten für das Nationalteam.

Dribblings und Tore überzeugen DFB

Die konkrete sportliche Performance von Nicolò Tresoldi ist der primäre Grund für das anhaltende Werben des DFB. Seine aktuelle Form bei seinem belgischen Klub zeigt, dass er auf höchstem internationalen Niveau erfolgreich agiert. Die Kombination aus jugendlichem Alter und bereits erwiesener Torausbeute macht ihn zu einem wertvollen Asset für die deutsche Fußballnation. Besonders die fünf Treffer in der Champions League heben ihn von anderen Konkurrenten ab. Dieses Niveau gilt als wesentlicher Faktor, warum der Verband den Stürmer für die Zukunft plant. Die Daten liegen vor und rechtfertigen das beharrliche Interesse der Verbandsspitze an einer Einberufung.

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Strunz fordert klare Kante beim DFB

Die verzögerte Entscheidung des Spielers stößt auf scharfe Kritik von Fußball-Experte Thomas Strunz. Der Ex-Nationalspieler äußerte sich in der BILD-Sendung Die Lage der Liga mit deutlichen Worten zur Situation. Strunz kritisiert, dass Tresoldi nicht wisse, was er wolle, und dass Verantwortliche eine solche Unsicherheit nicht zulassen dürften. Als Gegenmodell schlägt er ein Ultimatum vor: Man solle dem Spieler klar machen, dass er zur Nationalmannschaft kommt, oder andere Akteure berufen. Strunz betont, dass der DFB die Führung übernehmen müsse, um die Unsicherheit zu beenden. Er sieht darin eine mangelnde Professionalität auf Seiten des Akteurs.

Klopp zeigt Geduld und Verständnis

Im Gegensatz zu Strunz wählt Bundestrainer Jürgen Klopp einen entspannten Umgangston bezüglich der Personalie Tresoldi. Der 58-jährige Trainer betonte im Oktober bei DAZN, dass der Junge die Entscheidung in dem Moment treffen müsse, wo er sie auch fällen könne. Für Klopp ist es absolut fein, wenn der Spieler seine Wahl selbstständig und wohlüberlegt trifft. Diese Haltung steht im direkten Kontrast zur Ungeduld Strunz und verdeutlicht unterschiedliche Philosophien im Umgang mit jungen Talenten. Klopp vertraut darauf, dass die sportliche Überzeugung am Ende siegt, ohne Druck von oben auszuüben.

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Marktwert steigt deutlich an

Parallel zur Nationalmannschaftsdebatte hat sich der finanzielle Wert von Nicolò Tresoldi signifikant entwickelt. Vor seinem Wechsel nach Belgien im Mai 2025 veranschlagte Transfermarkt.de ihn noch mit neun Millionen Euro. Der aktuelle Marktwert liegt bei 35 Millionen Euro, wobei die Tendenz weiter steigend ist. Diese Wertsteigerung unterstreicht die wirtschaftliche Relevanz des Spielers für seinen Verein und verstärkt die Attraktivität für den DFB. Der enorme Anstieg spiegelt die positive sportliche Entwicklung wider. Er zeigt, dass Tresoldi nicht nur technisch, sondern auch ökonomisch an Bedeutung gewinnt.

Entscheidung liegt beim DFB und Trainer

Thomas Strunz argumentiert, dass eine solche Diskussion beim DFB nicht geduldet werden dürfe. Er fordert, dass man dem Spieler anbiete, ihn zum deutschen Nationalspieler zu machen und zur EM zu führen, damit er Titel gewinne. Erst nachdem das Angebot gemacht ist, könne sich der Spieler entscheiden. Strunz weist darauf hin, dass eine Ablehnung oder die Wahl Italiens keine Kritik an der Person sei, sondern eine klare sportliche Position. Er sieht die Verantwortung beim Verband, die Initiative zu ergreifen und die Weichen zu stellen, anstatt abzuwarten.

Tresoldi plant nach U21-EM 2027

Nicolò Tresoldi selbst hat angekündigt, die Entscheidung zwischen Deutschland und Italien erst nach der U21-EM im Sommer 2027 zu treffen. Vorerst werde er weiterhin Spaß mit der deutschen U21-Nationalmannschaft haben. Der Stürmer hofft darauf, dass er danach auch mit der A-Nationalmannschaft unter Jürgen Klopp spielen kann. Diese Zeitangabe gibt dem DFB einen klaren Rahmen für die weitere Planung. Der Fokus liegt aktuell auf der Entwicklung in der U21, während die Oberstufe noch offen ist. Die Geduld der Beteiligten wird weiterhin auf die Probe gestellt.