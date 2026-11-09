DFB wechselt zum 1. Januar zu Nike: Ende der 55-jährigen Adidas-Ära

Der Deutsche Fußball-Bund beendet nach 55 Jahren die Partnerschaft mit Adidas und wechselt ab dem 1. Januar zu Nike. Mit den Spielen in Serbien und gegen Holland findet der Abschied der Nationalmannschaft statt.

Der Deutsche Fußball-Bund bereitet den historischen Markteintritt von Nike vor, wobei die Zusammenarbeit mit dem langjährigen Partner Adidas zum 1. Januar offiziell beendet wird. Die Nationalmannschaft trägt das Trikot mit den drei Streifen nur noch für die anstehenden Nations-League-Spiele am Freitag in Serbien und am Montag in Berlin gegen die niederländische Auswahl. Dieser Schritt markiert das Ende einer über 55 Jahre dauernden strategischen Allianz zwischen dem Verband und dem Sportartikelherziger aus Herzogenaurach, während die Weihnachtsverkäufe noch voll im Fokus von Adidas stehen.

Abschiedszeremonie im Adidas Home Ground

Die finale Phase der Kooperation findet auf dem Home Ground in Herzogenaurach statt, wo die DFB-Mannschaft bis zur Abreise am Donnerstag nach Belgrad verbleibt. Der DFB-Präsident oder die Vereinsführung hat eine letzte Veranstaltung für die Mitarbeiter von Adidas organisiert, die am Mittwoch stattfindet und in deren Rahmen die Spieler ein Mittagessen von Foodtrucks erhalten sollen. Auf der Bühne des Events werden Bundestrainer Jürgen Klopp und der Adidas-Vorstandsvorsitzende Björn Gulden die gemeinsamen Jahre sowie den Übergang an die neue Marke thematisieren, um die Beziehung wertschätzend ausklingen zu lassen.

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Trainingspläne und Reisetag des DFB-Trosses

Da die Mannschaft den Aufenthalt auf dem Trainingsgelände in Herzogenaurach schätzt, erfolgt am Wochenende ein kurzer Zwischenstopp, ehe es weitergeht. Am Samstag checkt der gesamte DFB-Tross erneut in Herzogenaurach ein, um dort ein Regenerations-Training im Adi-Dassler-Stadion durchzuführen. Am Sonntag verlässt die Gruppe schließlich die bayerische Stadt, um nach Berlin zu reisen, wo am Montag das letzte Länderspiel des aktuellen Kalenderjahres gegen die tabellenerste Niederlande ansteht. Diese Aufteilung dient der physischen Erholung der Spieler vor dem wichtigsten Duell der Gruppe.

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Neue Trainingszentren und räumliche Aufteilung

Während der Home Ground in Herzogenaurach auch im kommenden Jahr durch andere Verbände und Klubs komplett ausgebucht sein wird, sucht der DFB eigene Alternativen für seine zukünftige Infrastruktur. Für die nationale Auswahl stehen künftig mehrere Optionen zur Verfügung, darunter der Campus in Frankfurt, der als neuer Standort für Intensivtrainings genutzt werden kann. Zusätzlich hat der Verband mit dem Spa & GolfResort Weimarer Land in Blankenhain einen neuen Partner gewonnen, an den man im Juni und September des nächsten Jahres reisen wird, um dort zu trainieren.

Logistische Optionen und kommerzieller Übergang

Neben den festen Standorten in Frankfurt und Blankenhain nutzt der DFB auch die Möglichkeit, bei seinem Partner Volkswagen in Wolfsburg zu trainieren, was eine hohe Flexibilität bei der Auswahl der Trainingsorte ermöglicht. Diese Strategie ergänzt die üblichen Trainingszentren an den jeweiligen Spielorten während der Auswärtsspiele, sodass die Nationalmannschaft nicht mehr allein auf die Infrastruktur in Herzogenaurach angewiesen ist. Kommerziell bleibt das Weihnachtsgeschäft noch vollständig in der Hand von Adidas, da das neue und erste Nike-Trikot erst ab dem 1. Januar in den Handel gelangen darf und somit einen sauberen Übergang in das neue Jahr ermöglicht.