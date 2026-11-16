DFD wechselt zu Nike: 800 Millionen Euro für Adidas-Partnerschaftsende

Der DFB übernimmt ab dem 1. Januar den Ausrüsterwechsel zu Nike. Die neue Vereinbarung umfasst eine Laufzeit von acht Jahren und ein Volumen von 800 Millionen Euro.

Der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) beendet seine langjährige Kooperation mit dem Sportartikelhersteller Adidas und wechselt zum US-Konkurrenten Nike. Der offizielle Start dieser neuen Partnerschaft erfolgt am 1. Januar. Mit diesem Schritt schließt der Dachverband der deutschen Fußballclubs eine Ära ab, die über 70 Jahre zurückreicht und die Marke Adidas untrennbar mit dem deutschen Spitzensport verband.

Vereinbarung mit Nike umfasst 800 Millionen Euro

Die neue Ausrüstungsvereinbarung mit Nike ist finanziell hochkarätig besetzt. Der US-Hersteller zahlt dem DFB während der gesamten Vertragslaufzeit von acht Jahren rund 800 Millionen Euro. Diese Summe stellt eine massive finanzielle Grundlage für den Verband dar und unterstreicht die strategische Bedeutung dieses Wechsels für die gesamte Organisation. Der DFB profitiert damit von einer stabilen Einnahmequelle, die über mehrere Spielzeiten reicht.

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Logistischer Umbau erfordert Spenden von Equipment

Der Wechsel bringt massive logistische Herausforderungen mit sich, da ab 2027 riesige Liefermengen von Nike an den DFB fließen sollen. Parallel dazu muss das gesamte bisherige Adidas-Equipment entsorgt werden. Dazu zählen Trikots, Hosen, Shirts, Jacken und Kappen, die nicht nur für die A-Nationalmannschaft, sondern auch für die DFB-Frauen und sämtliche U-Jugendteams beschafft wurden. Der DFB plant, den Großteil dieses Equipments zu spenden, um eine sinnvolle Weiterverwendung zu gewährleisten.

Für die Abwicklung der Spenden arbeitet der Verband mit einer spezialisierten Foundation zusammen. Noch müssen jedoch offene steuerliche Fragen geklärt werden, bevor die Übergabe final erfolgen kann. Dieses Vorgehen ist dem Verband nicht neu; ähnlich handhabte man bereits Kollektionswechsel oder Anpassungen nach großen Ereignissen. So mussten beispielsweise nach dem WM-Titel 2014 sämtliche Kleidungsstücke mit dem vierten Stern versehen werden, was ebenfalls eine große logistische Aufgabe darstellte.

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Jürgen Klopp beendet Ära in schwarz-rot-gold

Ein symbolisches Ende dieser Partnerschaft ist mit der aktuellen Nationalmannschaft verbunden. Trainer Jürgen Klopp wird das Team zum letzten Mal in der Dreistreifen-Kleidung von Adidas coachen. Viele Fans empfinden diesen Schnitt als emotional. Klopp betonte trotz des Wechsels die Verbundenheit zum Spiel. Er werde auch unter dem neuen Ausrüster Nike weiterhin Kopfbedeckungen mit dem schwarz-rot-goldenen Motiv privat tragen oder verschenken. Damit zeigt er, dass die nationale Identität unabhängig vom Markenlogo besteht.

Adidas verlässt den deutschen Profifußball jedoch nicht vollständig. Der Anbieter bleibt bei zehn Klubs der ersten drei deutschen Ligen als Ausrüster an Bord. Zudem liefert Adidas den offiziellen Spielball für die erste und zweite Bundesliga. Auch die Zusammenarbeit mit 17 Fußball-Landesverbänden in Deutschland wird fortgesetzt. Dies trennt die reine Verbandssponsorship von der breiten Basis des deutschen Fußballs, die weiterhin mit dem deutschen Konzern verbunden bleibt.

Nations League bietet Abschiedsshow gegen Niederlande

Der letzte Auftritt unter Adidas findet im Rahmen der Nations League statt. Das entscheidende Spiel gegen die Niederlande wird am heutigen Abend ausgetragen. Für das deutsche Team geht es dabei nicht nur um das Weiterkommen in der Gruppenphase, sondern auch um Prestige. Ein Sieg wäre ein passender Abschluss für diese Ära. Jürgen Klopp beendete die Kult-Partnerschaft möglicherweise mit einem Erfolg gegen den Nachbarn, was die emotionale Bedeutung des Moments unterstreicht.

Die Botschaft von Jürgen Klopp fasst den Geist dieser Übergangszeit zusammen. Er erklärte, dass jedes Spiel irgendwann zu Ende gehe, aber der Fußball bleibe für immer. Dieser Satz markiert den Übergang von einer alten zur neuen Partnerschaft. Für den DFB ist der Wechsel zu Nike ein Schritt in die Zukunft, der durch die finanzielle Ausstattung von 800 Millionen Euro über acht Jahre gesichert ist. Die Fans begleiten den Verband weiterhin, unabhängig vom Logo auf der Brust.