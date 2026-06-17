Die DFL und die UEFA erläutern, dass Trinkpausen nur bei Bedarf und hohen Temperaturen erlaubt sind. Keine generelle Pflicht, aber situative Entscheidungen durch Schiedsrichter. Kritiker bemängeln Werbeeffekte, Befürworter betonen Gesundheitsschutz.

Die Deutsche Fußball ‑Liga ( DFL ) und die Union of European Football Associations ( UEFA ) haben für die anstehende Weltmeisterschaft eindeutige Stellungnahmen zu den bislang umstrittenen Trinkpausen abgegeben.

Nach Aussage der DFL gibt es für die deutschen Bundesliga‑ und 2. ‑Liga‑Clubs keine generelle Verpflichtung zu Trinkpausen während der regulären Saison. Im Regelwerk ist lediglich festgehalten, dass Pausen bei Bedarf - zum Beispiel bei extremen Witterungsbedingungen - möglich sind, jedoch nicht verpflichtend vorgeschrieben werden. In einem Interview mit der Sportschau betonte ein Sprecher der DFL, dass die Entscheidung über Trinkpausen weiterhin situativ getroffen werde.

So könne ein Schiedsrichter bei starker Hitze sofort reagieren und den Mannschaften die nötige Unterbrechung gewähren, um die Gesundheit der Spieler zu schützen. Eine einheitliche, verpflichtende Regelung für alle Spiele sei jedoch nicht geplant. Auch die UEFA hat ihr Vorgehen in Bezug auf die WM‑Trinkpausen mit dem Vorgehen der deutschen Ligen abgeglichen.

Laut den medizinischen Vorschriften der UEFA sollen bei Temperaturen von 35 Grad Celsius oder{-} bei einem Wet‑Bulb‑Globe‑Temperature‑Index (WB ) von 32 überschreitetჂვლ江克 معلوم қидльغيবে자 ग्रामीण ර क श्र-पळ भर۔ In questi casi, le autorità mediche consentono una pausa di tre minuti a metà di ciascuna frazione di gioco, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche o dalla presenza di un tetto sullo stadio. Questa disposizione è volta a garantire condizioni di gara omogenee per tutti i partecipanti.

Tuttavia, la normativa prevede anche la possibilità che un arbitro conceda ulteriori tempi di interruzione qualora le condizioni ambientali lo richiedano, senza però trasformare la pausa in una regola fissa per ogni partita. La decisione finale spetta quindi al giudice di gara, che valuta la temperatura, l'indice WBGT e lo stato di affaticamento dei calciatori. Kritiker äußern jedoch Bedenken gegenüber den sogenannten "Timeouts".

Sie argumentieren, dass die zusätzlichen Unterbrechungen vor allem von den übertragenden Fernsehsendern profitieren, da sie dadurch wertvolle Werbeflächen während des Live-Streams erhalten. Darüber hinaus befürchten sie, dass das Spieltempo durch die wiederholten Pausen gestört wird und die sportliche Dynamik verloren geht. Die Befürworter hingegen betonen den gesundheitlichen Nutzen für die Athleten, insbesondere bei den immer häufigeren Hitzeperioden, die aufgrund des Klimawandels zu erwarten sind.

Sie sehen in den klar definierten, jedoch nicht zwingenden, Trinkpausen ein wichtiges Instrument, um Hitzeschäden, Dehydrierung und Leistungseinbußen vorzubeugen. In der Gesamtschau lässt sich festhalten, dass sowohl die DFL als auch die UEFA auf ein flexibles, situationsabhängiges Modell setzen, das die Sicherheit der Spieler in den Vordergrund stellt, ohne den Spielablauf dauerhaft zu beeinträchtigen. Die Diskussion um die Balance zwischen sportlicher Integrität, gesundheitlichen Anforderungen und kommerziellen Interessen wird vermutlich auch nach der WM weitergeführt werden





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