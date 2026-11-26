Kurz vor der Entscheidung über den Bundeshaushalt 2027 übt der Deutsche Gewerkschaftsbund Druck aus und fordert eine einmalige Vermögensabgabe für die reichsten Deutschen sowie eine Reform der Erbschaftsteuer. DGB-Vize Stefan Körzell kritisiert den aktuellen Haushaltsentwurf als sozial ungerecht und verlangt, dass Megareiche stärker belastet werden, statt kleine und mittlere Einkommen durch Verbrauchsteuern zu belasten.

Kurz vor der Entscheidung über den Bundeshaushalt 2027 machen die Gewerkschaften Druck. Sie fordern andere Prioritäten bei Steuern und Ausgaben. Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert eine einmalige Vermögensabgabe für die reichsten Menschen Deutschlands.

Angesichts der laufenden Haushaltsberatungen im Bundestag drängt der Gewerkschaftsbund darauf, große Vermögen stärker zu belasten.

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„Statt auf höhere Verbrauchsteuern zu setzen, die vor allem kleine und mittlere Einkommen belasten und die Inflation treiben, muss die Bundesregierung endlich Megareiche in die Pflicht nehmen“, sagte DGB-Vize Stefan Körzell der Deutschen Presse-Agentur. Körzell bekräftigte die Forderungen nach einer Vermögensteuer und der Streichung von Ausnahmen bei der Erbschaftsteuer für Unternehmenserben. Zusätzliches Geld für den Staat könne eine einmalige „Vermögensabgabe für die Allerreichsten im Land“ bringen. Wie diese konkret aussehen soll, ließ Körzell offen.