Eine DGB-Studie zeigt: Nur noch 66 Prozent der Auszubildenden in Brandenburg sind zufrieden. Psychischer Druck und fehlende Unterstützung treiben die Zahl der Abbrecher in die Höhe.

Die Zufriedenheit der Auszubildende n in Brandenburg ist auf ein Niveau gesunken, das seit fast 15 Jahren nicht mehr erreicht wurde. Der Ausbildungsreport 2026, den der Deutsche Gewerkschaftsbund ( DGB) und die DGB -Jugend Berlin- Brandenburg am Dienstag in Berlin vorgestellt haben, offenbart ein kritisches Bild der beruflichen Situation junger Menschen in der Region. Die Erhebungen belegen einen deutlichen Rückgang der positiven Bewertungen, der auf vielfältige strukturelle Probleme in Betrieben und Schulen hindeutet.

Nur noch 66 Prozent der Jugendlichen, die in der Region eine Lehre absolvieren, sind mit ihrer Ausbildung zufrieden oder sehr zufrieden. Im Jahr 2012 lag dieser Wert noch bei 78 Prozent, was einen signifikanten Rückgang über mehr als ein Jahrzehnt darstellt. Ein Drittel der Betroffenen ist nur teilweise zufrieden oder empfindet die Situation als vollständig unzufrieden. Diese Zahlen markieren einen Tiefstand, der dringendes Handeln von Politik und Wirtschaft erfordert, um die Qualität der beruflichen Bildung wieder zu stabilisieren und abzuwenden.

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Psychische Belastung durch Druck und Personalmangel

Die Ursachen für diese Unzufriedenheit sind vielschichtig und betreffen sowohl die psychische Gesundheit als auch die materiellen Lebensumstände der Lehrlinge. Dem Report zufolge fühlen sich 61 Prozent der Auszubildenden psychisch belastet. Als Hauptursachen nennen die Jugendlichen Personalmangel, Leistungs- und Zeitdruck im Betrieb, aber auch finanzielle Sorgen und die prekäre Wohnsituation. Diese Faktoren summieren sich zu einer Überforderung, die die mentale Gesundheit der jungen Fachkräfte erheblich gefährdet.

Zusätzlich zu den innerbetrieblichen Konflikten fehlt vielen Lernenden das notwendige soziale Rückhalt. Rund 36 Prozent der als belastet geltenden Personen gaben an, niemanden zu haben, mit dem sie über ihre Probleme sprechen können. Diese Isolation verstärkt den negativen Effekt des Arbeitsdrucks und führt dazu, dass Schwierigkeiten nicht rechtzeitig erkannt und gelöst werden können. Die fehlende Kommunikationsmöglichkeit ist damit ein wesentlicher Treiber für die steigende Zahl an Burnout-Fällen und Abbruchgedanken.

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Auch die tatsächlichen Ausbildungsbedingungen halten vielfach nicht die versprochenen Standards ein. 35 Prozent der Befragten verfügen über keinen betrieblichen Ausbildungsplan, was die Strukturlosigkeit der Lernprozesse unterstreicht. Bei 14 Prozent der Azubis sind die Ausbilder selten oder nie ansprechbar, was die fachliche Betreuung auf ein Minimum reduziert. 28 Prozent der Lernenden leisten regelmäßig Überstunden, was die Work-Life-Balance weiter einschränkt und die Erschöpfung fördert.

Finanzielle Not und Versorgungslücke im Handwerk

Die finanzielle Situation verschärft die allgemeine Unzufriedenheit erheblich. 63 Prozent der Auszubildenden können von ihrer Vergütung weniger gut oder gar nicht selbstständig leben. Diese wirtschaftliche Unsicherheit steht in direktem Zusammenhang mit der Wohnsituation, die in vielen Regionen Deutschlands, insbesondere in Brandenburg, zu einem zentralen Problem geworden ist. Ohne bezahlbaren Wohnraum bleibt der Traum von einer eigenständigen Lebensführung fern.

Nele Techen, die stellvertretende DGB-Landesvorsitzende, weist darauf hin, dass es an einer fundamentalen Voraussetzung für gute Fachkräfte mangelt: dem Angebot von Ausbildungsplätzen. Obwohl rechnerisch mehr Stellen als Bewerber existieren, bleiben 1714 Jugendliche unversorgt, während gleichzeitig 1433 Plätze unbesetzt bleiben. Dieser Widerspruch entsteht dadurch, dass Berufswunsch, Wohnort und Ausbildungsangebot oft nicht zusammenpassen. Techen fordert daher bessere Berufsorientierung, attraktivere Bedingungen und kostengünstigen Nahverkehr.

Um diese Missstände zu beheben, betont die DGB-Jugendbildungsreferent Jonas Pauthner die Notwendigkeit guter Anleitung in Berufsschule und Betrieb. Wo Azubis fachlich gut angeleitet und unterstützt würden, fühlten sie sich deutlich seltener mental belastet. Umgekehrt führten Personalmangel, Zeitdruck und fehlende Unterstützung häufig zu Überforderung und Erschöpfung. Pauthner fordert niedrigschwellige Angebote bei Sorgen und Belastungen, damit Auszubildende erfolgreich ihren Ausbildungsberuf erlernen können, ohne dabei ihre Gesundheit zu opfern.

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Skeptische Stimmen aus der Wirtschaft

Die Forderungen der Gewerkschaft stoßen jedoch auch auf Skepsis bei den Vertretern der Wirtschaft. Frank Bommert, der Brandenburger CDU-Wirtschaftspolitiker und Handwerksmeister eines Metallbaubetriebs, relativiert die Kritik. Er argumentiert, dass Handwerksbetriebe keinen Wohnraum für ihre Auszubildenden stellen könnten. Ein normaler Handwerker habe einfach nur begrenzte Möglichkeiten, um in solche sozialen Infrastrukturen zu investieren, die die DGB-Studie implizit einfordert.

Bommert räumt jedoch ein, dass die hohe Abbrecherquote in den Ausbildungen ein ernsthaftes Problem darstellt. Viele Berufskollegen würden deswegen auf die Ausbildung junger Leute bereits verzichten. Oft würden junge Leute mit falschen Vorstellungen in eine Lehre hineingehen. Acht Stunden Arbeit am Stück seien im Handwerk durchaus normal und entsprächen den realen Gegebenheiten der Branche. Eine Entschuldigung für den hohen Druck gibt es aus seiner Sicht nicht.

Stattdessen macht Bommert die Schule für die fehlende Vorbereitung der Absolventen auf die Realität verantwortlich. Er fordert, dass die Schulen ihre Schüler besser auf eine Ausbildung vorbereiten müssen, um Enttäuschungen und Abbrüche zu vermeiden. Solange diese Lücke zwischen Schulabschluss und betrieblicher Realität besteht, wird sich die Unzufriedenheit der Azubis kaum nachhaltig verbessern lassen. Die Verantwortung liegt somit bei allen Beteiligten, von der Politik über die Schulen bis hin zu den Unternehmen selbst, um das System der dualen Ausbildung wieder tragfähig zu machen.