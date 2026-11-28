Die deutsche Handballnationalmannschaft der Frauen zeigt sich vor der Europameisterschaft stabil. Nach dem Unentschieden gegen Frankreich wartet das erste Turnier-Spiel.

Die deutsche Frauen-Handballnationalmannschaft unter dem Trainer Markus Gaugisch hat am Samstag vor ihrem wichtigen EM-Auftakt ein 34:34-Unentschieden gegen den Olympia-Zweiten Frankreich erreicht. Dieses Ergebnis dient als wichtiger Indikator für die Leistungsfähigkeit des Vizeweltmeisters, der sechs Tage vor seinem offiziellen Turnierstart in der Slowakei noch eine perfekte Generalprobe verpasst hat.

Taktische Anpassungen nach Roter Karte

Die Kapitänin Antje Döll sah in der elften Minute aufgrund eines Griffs ins Gesicht einer Gegenspielerin die rote Karte, wodurch die deutsche Taktik früh gestört wurde. Bundestrainer Markus Gaugisch versuchte daraufhin, durch starke Rotation und das Ausprobieren verschiedener Spielzüge die Situation zu glätten, doch fehlte Deutschland fortan die etatmäßige Siebenmeterwerferin für das weitere Spiel.

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Neue Akteurinnen im Fokus der Jury

Jung-Mama Xenia Smits kehrte nach einer Blessur auf die Bank der Auswahlmannschaft zurück und wurde von den 3727 Fans in Neu-Ulm mit Sonderapplaus begrüßt. Sie stand letztmals vor 349 Tagen im WM-Finale gegen Norwegen auf dem Feld und musste in diesem Testspiel zunächst auf der Ersatzbank verweilen, während Nina Engel und Emily Vogel mit je fünf Treffern als beste Werferinnen auffielen.

Spielverlauf und taktische Dominanz

Frankreich zeigte sich in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe, wobei Emily Vogel mit dem Treffer zum 5:4 die erste deutsche Führung erzielte. Nach dem Feldverweis gegen Döll übernahm Frankreich jedoch die Dominanz, da auch Alina Grijseels und zweimal Nina Engel vom Siebenmeterpunkt scheiterten und Frankreich zeitweise auf vier Toredavongzog.

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Entscheidende Paraden zum Ausgleich

Deutschland antwortete nach der Halbzeit dank zweier Paraden von Torfrau Katharina Filter und drei Treffern innerhalb von nur einer Minute auf das 22:23. Der Finalstand von 34:34 zeigt, dass die deutschen Handballerinnen konkurrenzfähig bleiben, auch wenn sie mit dem Unentschieden die volle Punktzahl vor der EM in Bratislava verpasst haben.

Ausblick auf die Gruppenphase

Die Reise der Auswahl geht nun weiter in die Slowakei, wobei das erste Gruppenspiel am Freitag in Bratislava gegen den Co-Gastgeber stattfindet. Weitere Gruppengegner sind Serbien und Frankreich, wobei das Ziel der DHB-Frauen klar darin besteht, die WM-Silbermedaille aus dem Vorjahr zu verteidigen und bei der Heim-Europameisterschaft mit einer Medaille zu rechnen.