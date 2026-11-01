DHB gegen Belgien: EM-Qualifikation live im TV und Stream

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft startet am 8. November die EM-Qualifikation gegen Belgien. Live-Übertragung im TV und Stream ab 19:55 Uhr.

Die deutsche Handball -Nationalmannschaft tritt am Sonntag, dem 8. November, zum Auftakt der Qualifikation für die Europameisterschaft 2028 an. In der Berliner Uber Arena empfängt die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason den Außenseiter Belgien. Dieses wichtige Duell dient zugleich als wichtiger Baustein in der Vorbereitung auf die Heim-Weltmeisterschaft im Januar 2027.

Start in die EM-Qualifikation in Berlin

Zum ersten Spiel dieser Qualifikationsrunde trifft Deutschland auf Belgien. Das Spiel findet in der Uber Arena in Berlin statt. Für den amtierenden Vize-Europameister ist dies der erste offizielle Test nach der Sommerpause. Die Partie gegen Belgien markiert auch das letzte Heimspiel der DHB-Auswahl im Jahr 2026. Es handelt sich dabei um das letzte Pflichtspiel auf deutschem Boden vor der anstehenden Weltmeisterschaft.

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Die DHB-Auswahl betrachtet sich als klarer Favorit für diese Gruppe. In der Qualifikationsgruppe sieben trifft Deutschland nicht nur auf Belgien. Weitere Teilnehmer der Gruppe sind Italien und die Slowakei. Die Struktur der Qualifikation sieht vor, dass sich die ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe direkt für die Endrunde qualifizieren.

Neben den direkten Platzierten haben auch die vier besten Gruppendritten noch Chancen. Die Europameisterschaft 2028 wird gemeinsam von Spanien, Portugal und der Schweiz ausgetragen. Eine erfolgreiche Teilnahme ist für den Deutschen Handball Bund ein zentrales Ziel. Die Leistungen in dieser Gruppe sollen die Basis für die nächsten Jahre bilden.

Blick auf die Weltmeisterschaft 2027

Neben dem unmittelbaren Ziel eines erfolgreichen Start in die EM-Qualifikation steht bereits die Heim-WM im Fokus. Das Turnier beginnt am 13. Januar 2027. Deutschland bestreitet seine Vorrundenspiele in München. Dort treten die Deutschen gegen Tunesien, Uruguay und Serbien an.

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Bundestrainer Alfred Gislason hat diese Prioritäten bei der Kaderbekanntgabe klar kommuniziert. Er betonte, dass das Gewinn von Spielen die Hauptaufgabe sei. Gleichzeitig soll die taktische Festigung im Blick auf den Januar erfolgen. Gislason erklärte bei der Vorstellung des Aufgebots, dass die Woche mit den Spielen gegen Belgien und die Slowakei wichtige Impulse setzen soll.

Zur Reise nach Berlin und in die Slowakei hat der Trainer zwei Neulinge in den Kader berufen. Niklas Theiß von der HSG Wetzlar und David More vom ThSV Eisenach dürfen ihr Debüt geben. Diese frischen Kräfte sollen die Konkurrenz im Team erhöhen. Die Spieler müssen sich nun beweisen, um langfristig Bestand zu haben.

Livestream und TV-Übertragung

Das Spiel gegen Belgien kann von vielen Fans live verfolgt werden. Pro Sieben überträgt den Auftakt der EM-Qualifikation im Fernsehen. Die Übertragung beginnt am Sonntag um 19:55 Uhr. Fans, die nicht vor dem Fernseher sitzen wollen, können auf Streaming-Dienste zurückgreifen. Die genaue Einbettung erfolgt über die Plattformen des Senders.

Zusätzlich gibt es einen Liveticker zur EM-Qualifikation. Dieser bietet Updates für Zuschauer, die das Spiel nicht live sehen können. Der Liveticker deckt alle wichtigen Momente des Spiels ab. Auch das folgende Auswärtsspiel wird bald anstehen. Am Sonntag geht es für Deutschland nach der Begegnung mit Belgien direkt weiter.

Die zweite Partie der Qualifikationsrunde findet gegen die Slowakei statt. Dieses Spiel wird als Auswärtsspiel ausgetragen. Es steht kurz nach dem Heimderby gegen Belgien auf dem Programm. Die Reise in die Slowakei ist die nächste Hürde. Die DHB-Auswahl muss ihre Punkte ausbauen, um an der Spitze der Gruppe zu bleiben.

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Die Stimmung im Team ist angespannt aber positiv. Die Spieler wissen um die Bedeutung der Spiele. Jeder Punkt ist wertvoll für die direkte Qualifikation. Die Medien begleiten die Mannschaft aufmerksam. Die Berichterstattung in den Nachrichten ist umfangreich.

Die Fans in Berlin erwarten eine starke Leistung. Die Arena wird voll besetzt sein. Die Atmosphäre soll die Spieler motivieren. Ein Sieg ist das Mindeste für die Fans. Eine Niederlage wäre ein schwerer Rückschlag.

Die Vorbereitung auf die Heim-WM schreitet voran. Jedes Spiel bringt neue Erkenntnisse. Die Trainerstab nutzt die Gelegenheit. Fehlentwicklungen sollen frühzeitig korrigiert werden. Die Intensität im Training wird hoch sein.

Die Slowakei wird eine schwere Aufgabe stellen. Die Mannschaft ist gut organisiert. Ein leichter Sieg ist nicht garantiert. Deutschland muss aufpassen. Die Konstanz über beide Spiele hinweg ist entscheidend.

Die EM-Qualifikation ist ein langer Prozess. Nur die Ausdauer wird belohnt. Die Mentalität der Spieler ist gefragt. Die Erfahrung im Kader hilft. Doch die jungen Spieler wollen zeigen was sie können.

Alles deutet auf ein spannendes Wochenende hin. Das erste Spiel steht kurz bevor. Die Vorfreude ist groß. Die Medienlandschaft reagiert schnell. Die Erwartungen sind hoch gesetzt. Deutschland muss diesen Job machen.