DHB Handball: Deutschland trifft in der EM-Qualifikation auf die Slowakei

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft spielt am 8. November im EM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei. Bundestrainer Gislason testet für die WM 2027. Live im Joyn-Stream.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft absolviert am 8. November um 18 Uhr ihr zweites Spiel in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2028. Das Auswärtsspiel findet in der Slowakei statt, während das deutsche Team live im kostenlosen Joyn -Stream zu verfolgen ist. Nach dem souveränen Start mit einem Sieg gegen Belgien gilt die DHB-Auswahl als klarer Favorit für diese Begegnung.

Deutsche Handball-Nationalmannschaft erwartet klaren Sieg

Die deutsche Auswahl steht nach dem Eröffnungsspiel in der Berliner Uber Arena auf der Siegerstraße. Dort setzte sich das Team unter Bundestrainer Alfred Gislason mit 42:32 gegen Belgien durch. Nun folgt der nächste Schritt im Rahmen der Gruppenphase, bei der die ersten beiden Mannschaften direkt für die Endrunde in Spanien, Portugal und der Schweiz qualifiziert sind. Zudem spielen die vier besten Gruppendritten eine weitere Chance aus.

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Slowakei spielt unter starkem Zugzwang

Die slowakische Mannschaft befindet sich in einer schwierigen Position, da sie ihr Auftaktspiel in Italien mit 32:34 verloren hat. Dieser Start in die Qualifikation bedeutet für die Slowaken einen erheblichen Druck, da nur Siege die Chancen auf den direkten Sprung oder die Play-offs der Gruppendritten erhöhen. Trotz dieser Notwendigkeit verfügt das slowakische Team laut Einschätzung der deutschen Fachleute nicht über die individuelle Klasse, um das deutsche Spiel systematisch zu gefährden.

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Alfred Gislason bereitet sich auf Heim-WM 2027 vor

Neben dem offensichtlichen Ziel, die Spiele in der Qualifikation zu gewinnen, liegt der Fokus von Bundestrainer Alfred Gislason stark auf der Vorbereitung auf die bevorstehende Heim-Weltmeisterschaft. Diese findet ab dem 13. Januar 2027 statt, wobei Deutschland seine Vorrundenspiele in München gegen Tunesien, Uruguay und Serbien austrägt. Gislason betonte bei der Kaderbekanntmachung, dass es zwar darum gehe, Spiele zu gewinnen, aber gleichzeitig auch an der Festigung der taktischen Abläufe für den Januar gearbeitet werde.

Zwei Neulinge im Kader der DHB-Auswahl

Für das Spiel gegen die Slowakei nominierte Alfred Gislason zwei neue Spieler in die Nationalmannschaft. Zu den Neulingen gehören Niklas Theiß von der HSG Wetzlar sowie David More vom ThSV Eisenach. Diese Nominierungen dienen dazu, neue Impulse in die Mannschaft zu bringen und gleichzeitig die Taktiken für die kommende Weltmeisterschaft zu testen. Die Zuschauer können das Geschehen live über die digitale Plattform von Joyn verfolgen, was eine barrierefreie und kostenlose Teilnahme am Sportgeschehen ermöglicht.