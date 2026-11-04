DHB-Handball: Gíslason fordert WM-Haltung vor EM-Quali gegen Belgien

Deutsche Handballer starten WM-Vorbereitung: Trainer Gíslason will Fokus auf Belgien-Quali halten, während DHB mit DKB bis 2030 kooperiert. Fakten zur Kaderentwicklung.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft intensiviert die Vorbereitung auf die Heim-Weltmeisterschaft am 13. bis 31. Januar 2027 mit zwei entscheidenden Spielen in der EM-Qualifikation. Der Deutsche Handballbund (DHB) sieht die Zeit bis zum WM-Wintermärchen mit noch 70 Tagen als Phase an, in der sich die sportliche Haltung der Spieler beweisen muss. Bundestrainer Alfred Gíslason (67) fordert dabei unbedingte Konzentration auf die aktuellen Herausforderungen, statt vorwegzunehmen, was in acht Monaten geschehen wird.

Sportliche Weichenstellung gegen Belgien

Am Donnerstag um 20.30 Uhr tritt das Team von Alfred Gíslason in der Uber Arena vor rund 12.000 Fans in Berlin gegen Belgien an. Dieses Spiel wird live von ProSieben, Joyn und Dyn übertragen und stellt den ersten großen Test nach der WM-Ankündigung dar. Am darauffolgenden Sonntag um 18 Uhr folgt die Auswärtspartie in der Slowakei, wo die deutsche Delegation ihre EM-Qualifikationsaufgaben fortsetzt. Die engen Zeitabstände zwischen den Begegnungen erfordern eine schnelle mentale und physische Regeneration sowie volle Aufmerksamkeit auf den jeweiligen Gegner.

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Kooperation bis 2030 und Kaderfokus

Neben den sportlichen Auseinandersetzungen markiert der DHB auch strategische Meilensteine für die Zukunft. In Berlin feierte der Verband die Vertragsverlängerung mit der Deutschen Kreditbank (DKB) bis zum Jahr 2030. An der Unterzeichnung nahmen Bundestrainer Alfred Gíslason, Justus Fischer, DHB-Boss Mark Schober und der Vorstandsvorsitzende der DKB, Sven Deglow, sowie Julian Köster teil. Diese langfristige Partnerschaft unterstreicht die institutionelle Unterstützung für die nationale Handballentwicklung.

Gíslason macht jedoch klar, dass diese administrativen Erfolge die sportlichen Erwartungen nicht ersetzen können. Der Trainer betont, dass große Mannschaften sich nicht vom Namen des Gegenübers abschrecken lassen. Die Disziplin bestehe darin, den eigenen Spielplan konsequent umzusetzen und das Ergebnis selbst zu bestimmen. Diese Mentalität soll bereits in den Partien gegen Belgien und in der Slowakei vorgelebt werden.

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Junge Talente im Konkurrenzkampf

Für einige Akteure dieser Woche steht die persönliche Empfehlung für den Januar-Kader im Vordergrund. Der Füchse-Berlin-Linksaußen Tim Freihöfer (24) ist einer von sieben U21-Weltmeistern von 2023, der aktuell im Lehrgang steht. Während bei der Europameisterschaft im vergangenen Januar noch Rune Dahmke von Kiel und Lukas Mertens von Magdeburg nominiert wurden, fehlen beide in Berlin. Freihöfer sieht in den aktuellen Spielen eine ideale Gelegenheit, sich als Nr. 1 zu positionieren.

Tim Freihöfer erklärt gegenüber BILD, dass jedes Spiel zähle, um sich für den Kader zu präsentieren. Er konzentriere sich dabei auf das Hier und Jetzt, sei es im Verein oder bei Nationalmannschaftsaufträgen. Obwohl sein Terminkalender voll sei, verschwende er kaum Gedanken an eine mögliche Nominierung, da es seiner Ansicht nach falsch wäre, schon jetzt vorwegzunehmen. Der Fokus liegt auf der direkten Leistungsdarstellung in der bevorstehenden Woche.

Torwart-Wettbewerb und Ausblick

Auch U21-Weltmeister Lasse Ludwig (24) erhält gegen Belgien seine Chance. Der Torwart ist einer von drei Füchsen im aktuellen Kader, bleibt jedoch nur bis Freitag dabei und fliegt nicht mit in die Slowakei. Dort bilden die etablierten Keeper Andreas Wolff (35/THW Kiel) und David Späth (24/Rhein-Neckar Löwen) das Torwart-Duo. Dieser Wechsel im Tor zeigt, dass der Konkurrenzkampf Richtung Heim-WM bereits läuft und jeder Spieler um seinen Platz in der Startelf ringen muss.