DHB-Juniorinnen starten mit EM-Gold im Rücken in die U20-Weltmeisterschaft

Titelverteidigung in China: Die deutsche U20-Handballnationalmannschaft der Frauen reist mit zwölf Europameisterinnen im Kader zur WM. Bundestrainer Nordmeyer steht vor der Herausforderung des unbekannten Gegners Brasilien.

Die deutschen Juniorinnen des Deutschen Handball bundes ( DHB ) haben in diesem Sommer ein großes Ziel vor Augen: die U20-Weltmeisterschaft in Jinzhong, China . Nach dem überraschenden und zugleich überzeugenden Titelgewinn bei der U19-Europameisterschaft in Montenegro im vergangenen Jahr reist die Mannschaft mit breiter Brust und viel Selbstvertrauen nach Asien.

Bundestrainer Christopher Nordmeyer, der bereits die U19 zum Erfolg geführt hatte, steht auch in China an der Seitenlinie. Von den damaligen Europameisterinnen sind zwölf Spielerinnen im 16er-Kader für die Weltmeisterschaft vertreten, was die Kontinuität und die hohe Qualität des Teams unterstreicht. Die Vorbereitung auf das Turnier läuft auf Hochtouren. Ein besonderes Problem stellt der erste Gegner Brasilien dar.

Nordmeyer beschreibt die Situation als Black-Box, da keinerlei Videomaterial oder aktuelle Informationen über die brasilianische Mannschaft vorliegen. Das macht die taktische Vorbereitung schwierig, dennoch geht Deutschland als klarer Favorit in die Vorrundengruppe C, in der außerdem Rumänien und Kanada warten. Die zwei besten Teams jeder Gruppe erreichen die Hauptrunde, in der dann Gegner wie Spanien, Argentinien oder Korea warten. Korea ist bekannt dafür, monatelang in einem Vorbereitungslager zu trainieren, was sie zu einem unberechenbaren Kontrahenten macht.

Nordmeyer betont, wie wichtig es wäre, mit maximaler Punktzahl aus der Vorrunde zu kommen, um möglicherweise starke Teams wie Dänemark oder Frankreich erst im Halbfinale zu treffen. Die besondere Herausforderung des Turniers ist auch die Zeitverschiebung: China liegt sieben Stunden vor Deutschland. Eine Faustregel besagt, dass man für jede Stunde Unterschied einen Tag vorher anreisen sollte, aber sieben Tage sind für die Mannschaft nicht realisierbar. Daher fliegt das Team direkt vor dem Turnierstart am 24.

Juni nach China. Um dennoch bestmöglich vorbereitet zu sein, testet die DHB-Auswahl in der kommenden Woche beim Vier-Nationen-Turnier in Hannover ihre Form. Gegner sind Portugal, Frankreich und Spanien. Alle Spiele finden in der Region Hannover statt und werden von dem Streaming-Dienst Dyn übertragen.

Die deutschen Spiele bei der Weltmeisterschaft sind ebenfalls bei Dyn zu sehen. Die Mannschaft hofft, an die Erfolge der Vergangenheit anzuknüpfen und vielleicht sogar den Titel zu holen, was eine Riesensensation wäre





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