DHB klärt Anwendung des Videobeweises im Handball

Der Deutsche Handballbund veröffentlicht Richtlinien zum Videobeweis. Kay Holm erklärt elf erlaubte Fälle und stellt klar: Forderungen von Akteuren sind verboten.

Der Deutsche Handballbund (DHB) hat eine umfassende Klarstellung zur Nutzung des Videobeweis es in der Handball-Bundesliga ( HBL) veröffentlicht. Dieses Instrument, das ursprünglich als Unterstützung für die Unparteiischen konzipiert wurde, löst seit der Einführung regelmäßig kontroverse Diskussionen in der Liga aus. Viele Fragen zur genauen Anwendung, den zulässigen Momenten und der Methodik des Replays bleiben bisher oft unbeantwortet.

Christoph Schindler, der Geschäftsführer des VfL Gummersbach, hatte jüngst die bestehende Unsicherheit deutlich benannt. Schindler (43) erklärte, dass man Trainer, Geschäftsführer und Spieler fragen könne, aber niemand wisse so richtig, wie die genauen Regelungen funktionieren. Diese Unklarheit hat der Verband nun durch ein detailliertes Erklärstück auf seiner Homepage entschärft.

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Erlaubte Anwendungsfälle für das Replaysystem

Das neue Dokument wirft einen detaillierten Blick auf die HBL-Richtlinie zur Nutzung des Videobeweises. Kay Holm, Leiter der Lehre im Schiedsrichterwesen des DHB, listet elf konkrete Fälle auf, in denen ein Video-Replay zur Überprüfung herangezogen werden darf. Diese Bereiche umfassen sowohl technische Fragen als auch schwerwiegende Regelverstöße.

Zu den klärungswürdigen Szenarien gehört unter anderem die Frage, ob der Ball die Torlinie komplett überquert hat oder ob ein Treffer noch innerhalb der regulären Spielzeit fiel. Auch ahndbare Szenen, die außerhalb des direkten Blickfelds der Linienrichter passierten, können überprüft werden. Des Weiteren dient das System der korrekten Spielerzuordnung mittels Rückennummer bei Roten Karten.

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Weitere Gründe für eine Überprüfung sind Rudelbildungen auf dem Spielfeld, Verdachtsmomente bezüglich Wechselfehlern oder die Erkennung von Schauspielerei. Das Replay wird ebenfalls zur Findung der korrekten persönlichen Strafe, bei spielentscheidenden Szenen in den letzten 30 Sekunden sowie bei Problemen durch elektronische Team-Timeouts genutzt. Auch Situationen, die Proteste nach sich ziehen könnten, sind inkludiert.

Grenzen der Überprüfung und Verhaltensregeln

Kay Holm betont ausdrücklich, dass der Videobeweis nicht beliebig lange nach einer Szene eingesetzt werden darf. Die Schiedsrichter müssen bei der Betrachtung einer Szene maximal bis zum zweiten Ballbesitzwechsel zurückgehen. Diese zeitliche Begrenzung ist entscheidend, um den Spielfluss nicht unnötig zu unterbrechen und die Dynamik des Sports zu wahren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft die Forderung von Videobeweisen durch Spieler oder Offizielle. Holm erinnert daran, dass das händische Fordern, beispielsweise durch das Deuten eines Bildschirm-Rechtecks mit den Fingern, als unsportliches Verhalten gewertet wird. Solche Fälle waren in der Vergangenheit sehr selten, werden aber strikt geahndet, um die Autorität der Schiedsrichter zu wahren.

Entscheidungskompetenz bei technischen Problemen

Was geschieht, wenn das Video-Replay keine eindeutige Klarheit bringt? Kay Holm erklärt, dass die Schiedsrichter in solchen Fällen, etwa aufgrund technischer Fehler, auf Basis ihrer eigenen Wahrnehmung entscheiden müssen. Der Videobeweis ersetzt also nicht die Urteilsfähigkeit der Offiziellen vor Ort, sondern dient nur als Werkzeug zur Unterstützung.

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Das Fazit von Holm ist eindeutig: Der Videobeweis sorgt insgesamt für mehr Gerechtigkeit im Spiel. Dennoch ist klar, dass er in einem so dynamischen Kontaktsport wie Handball nie zu einer völligen Vermeidung von Fehlern führen kann. Die Akzeptanz dieses Systems bleibt eine fortwährende Aufgabe für den Verband und die Beteiligten.