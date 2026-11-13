DHB nominiert 35er-Kader für Handball-WM 2027 mit überraschenden Rückkehrern

Der Deutsche Handballbund stellt den vorläufigen 35er-Kader für die Heim-WM 2027 vor. Trainer Alfred Gíslason setzt auf Erfahrung mit Namen wie Björn Baker und Hendrik Pekeler sowie neue Talente.

Der Deutsche Handballbund ( DHB) hat am Mittwoch seinen vorläufigen 35-köpfigen Kader für die Handball-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland bekannt gegeben. Bundestrainer Alfred Gíslason hat dabei eine Liste vorgelegt, die neben etablierten Leistungsträgern auch überraschende Personalien und Namen von ehemaligen Nationalspielern enthält. Diese umfassende Nominierung dient der strategischen Absicherung für mögliche personelle Engpässe während des Turniers.

Strategie der Absicherung für Verletzungsrisiken

Der erweiterte Kader funktioniert nach dem Prinzip einer guten Versicherung, wie Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton im Vorfeld der EM 2026 erklärte. Es geht darum, Spieler aufzubieten, die mit ihrer hohen Erfahrung sehr kurzfristig aushelfen könnten. Dahinter steht eine durchdachte Taktik von Gíslason, um im Ernstfall flexibel zu bleiben und den Teamverbund stabil zu halten, falls unverhoffte Ausfälle eintreten.

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Zu den prominenten Rückkehrern zählt Björn Baker. Der Europameister von 2016 hatte nach den Olympischen Spielen 2024, bei denen Deutschland die Silbermedaille gewann, seinen Rückzug aus der Nationalmannschaft verkündet. Für einen möglichen personellen Engpass hält er sich jedoch bereit und würde noch einmal für das DHB-Team auflaufen. Seine aktuelle Form belegen 83 Treffer in der Bundesliga, womit er auf dem zweiten Platz der Torschützenliste rangiert.

Pekeler und Wiede als erfahrene Verstärkungen

Eine noch größere Überraschung sorgt durch die Nominierung von Hendrik Pekeler. Der 35-jährige Abwehrspezialist des THW Kiel hatte seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft Anfang 2024 bekannt gegeben und wurde am 7. Januar bei einem Länderspiel gegen Portugal in Kiel offiziell verabschiedet. Seine Nominierung folgt einem konkreten Gedankenspiel: Sollte Kapitän Johannes Golla ausfallen, könnte Pekeler gemeinsam mit Julian Köster den Innenblock übernehmen.

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Ein entscheidender Vorteil dieser Kombination ist, dass beide täglich beim THW Kiel Seite an Seite spielen und daher ohne lange Eingewöhnungszeit aufeinander abgestimmt sind. Auch Fabian Wiede steht wieder im Aufgebot. Der 32-jährige Rückraumspieler der Füchse Berlin und Linkshänder hatte sich mit Gíslason ausgesprochen, nachdem es zuvor Gesprächsbedarf gegeben hatte. Trotz eines Kreuzbandrisses, der ihn erst seit knapp drei Wochen wieder auf dem Spielfeld der Füchse stehen lässt, darf er sich im DHB-Kader sehen.

Neue Gesichter und unerwartete Talente

Neben den Erfahrungsträgern bietet die Liste auch mehrere Akteure, die bislang selten oder noch gar nicht für die A-Nationalmannschaft im Einsatz waren. Dazu zählen der Torhüter Christopher Rudeck vom Bergischen HC, der Rückraumspieler Marek Nissen vom HC Erlangen sowie Sören Steinhaus, der 2023 mit der U21-Nationalmannschaft Weltmeister wurde. Beide Profis des SC DHfK Leipzig, Franz Semper und der Rechtsaußen Staffan Peter, erhalten ebenfalls einen neuen Anlauf, obwohl sie aus der 2. Liga stammen.

Co-Trainer Erik Wudtke bewertete einen der jüngeren Spieler als Kämpfer, der mit sehr viel Herz und Leidenschaft aufläuft. Besonders spannend ist auch die Nominierung von Toma Gadza. Der 18-jährige vom HC Hamburg ist der jüngste Spieler im gesamten Aufgebot und U18-Europameister. Er symbolisiert den Blick in die Zukunft des deutschen Handballs und steht für die Integration junger Talente in den Kader.

Ausfälle und Planungen für den endgültigen Kader

Gleichzeitig fehlen einige bekannte Gesichter auf der vorläufigen Liste. Timo Kastening, Kapitän der MT Melsungen, fällt wegen einer Operation wegen eines Fersensporns bislang aus. Der 31-Jährige ist bei seinem Verein bereits seit dem Sommer nicht mehr einsatzfähig. Gíslason muss nun aus dem erweiterten 35er-Kader die endgültige 18er-Mannschaft formen. Der DHB plant, die endgültige Mannschaft am 14. Dezember bekannt zu geben.

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Als Grundgerüst dürften die 17 Akteure dienen, die zuletzt in der EM-Qualifikation zum Einsatz kamen. Ergänzt werden könnten sie durch Nils Lichtlein von den Füchsen Berlin und Jannik Kohlbacher von den Rhein-Neckar-Löwen. Ebenfalls möglich ist, dass die Vorbereitung zunächst mit 19 Spielern einschließlich dreier Torhüter bestritten wird. Der entscheidende Vorbereitungslehrgang startet am 3. Januar 2027 in München.

Unmittelbar vor dem Turnier stehen zwei Länderspiele gegen Portugal auf dem Programm: am 8. Januar in Mannheim und am 10. Januar in Nürnberg. In der WM-Vorrunde, die vom 13. Januar bis zum 31. Januar 2027 stattfindet, warten auf die DHB-Auswahl Tunesien am 13. Januar, Uruguay am 15. Januar und Serbien am 17. Januar. Der nationale Wettbewerb wird somit zu einer großen Bewährungsprobe für den neu formierten Kader.