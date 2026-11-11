DHB-Pokal Achtelfinale: Magdeburg, Kiel und Füchse im Fokus

Im DHB-Pokal-Achtelfinale treten der SC Magdeburg gegen Hamburg, THW Kiel gegen Lemgo und die Füchse Berlin gegen Potsdam an. Live-Übertragungen im TV.

Das Achtelfinale des Deutschen Handball -Bundespokals steht bevor und verspricht hochkarätige Duelle zwischen den führenden Vereinen der Liga. Der SC Magdeburg empfängt am Wochenende den Handball Club Hamburg, während der Titelverteidiger Füchse Berlin nach Potsdam zum 1. VfL reist. Für den Tabellenführer THW Kiel wird die Partie in Lemgo gegen den TBV Lemgo-Lippe zur besonderen Herausforderung.

Auslosung und Spielansetzungen

Die konkrete Auslosung hat folgende Paarungen für das kommende Wochenende ergeben. Der SC Magdeburg trifft um 19 Uhr auf den Handball Club Hamburg. Diese Begegnung findet im heimischen Stadion von Magdeburg statt und bietet dem Publikum eine klare Chance, den Erstplatzierten der aktuellen Saison zu sehen. Das Spiel ist über den kostenpflichtigen Streaminganbieter Dyn verfügbar.

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Gleichzeitig muss sich der THW Kiel einer schwierigen Aufgabe stellen. Als Tabellenführer der Handball-Bundesliga (HBL) reist das Team nach Lemgo zum Siebtplatzierten. Diese Konstellation stellt bereits im Achtelfinale eine massive Hürde dar, da der Gegner aus Nordrhein-Westfalen nicht als schwache Nummer einzustufen ist. Die Zebras müssen beweisen, dass sie mit der Spitze mithalten können.

Herausforderung für den THW Kiel

Rune Dahmke, der Kapitän des THW Kiel, schätzt die Situation nüchtern ein. Er bezeichnet das Duell gegen Lemgo explizit als echtes Top-Spiel, bei dem oft nur Kleinigkeiten über den Erfolg entscheiden. Dahmke warnt davor, den Gegner unterschätzen zu wollen, und beschreibt die Erwartungshaltung als Kopf-an-Kopf-Rennen um den Einzug ins Viertelfinale.

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Trotz der offensichtlichen Schwierigkeit zeigt sich der 33-jährige Kapitän selbstbewusst. Er verweist darauf, dass im Lager von Lemgo beim Ziehen der Lostöpfe nicht unbedingt Jubel ausgebrochen sein dürfte, als man auf den Tabellenführer traf. Diese psychologische Komponente könnte dem THW Kiel zugutekommen, wenn er seine Erfahrung in solchen Situationen nutzt.

Erstes Aufreten des TBV Lemgo-Lippe

Für den TBV Lemgo-Lippe markiert diese Partie einen Meilenstein in der aktuellen Pokalsaison. Es handelt sich um den ersten Auftritt des Vereins in dieser Runde. Aufgrund der Platzierung als Dritter im Vorjahr konnte sich Lemgo die bisherigen Spiele sparen und kommt nun direkt in der zweiten Runde zum Zuge.

Die Frage lautet, ob der Drittligist oder Zweitligist eine Überraschung parat halten kann. Gegen den starken Kader von Kiel stehen die Chancen statistisch nicht optimal, doch im Pokalhandball sind unerwartete Ergebnisse immer möglich. Die Motivation bei Lemgo wird hoch sein, um die Favoritenrolle der Zebras zu brechen.

Kooperation und duell im Norden

Eine weitere besondere Begegnung findet in Brandenburg statt. Die Füchse Berlin reisen zum 1. VfL Potsdam, was nicht nur sportlich relevant ist, sondern auch strukturelle Hintergründe hat. Beide Vereine verbindet seit Jahren eine enge Kooperation, die insbesondere im Jugendbereich sichtbar wird.

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Jugendspieler aus der Hauptstadt gehen bei dem Zweitligisten aus Brandenburg ihre ersten Schritte im Profibereich. Diese Verbindung macht das Duell im Achtelfinale besonders interessant, da hier nun direkte Konkurrenz aufeinandertreffen muss. Es geht ausschließlich um das Weiterkommen, wobei der Titelverteidiger aus Berlin natürlich als klarer Favorit gilt.

Live-Übertragung und Zuschauerinteresse

Für die Fans gibt es mehrere Möglichkeiten, die Spiele live zu verfolgen. SPORT BILD hat die Sendetermine und Übertragungsrechte zusammengefasst. Besonders das Spiel zwischen Magdeburg und Hamburg um 19 Uhr wird großes Interesse wecken. Der Streamingdienst Dyn bietet hier die technische Basis für die Übertragung an.

Alle genannten Partien finden am kommenden Wochenende statt. Die Ergebnisse werden maßgeblich dazu beitragen, wer im Viertelfinale dabei sein wird. Die Mannschaften bereiten sich intensiv vor, da jede Niederlage sofort bedeutet, die Saison im Pokalwettbewerb zu beenden.