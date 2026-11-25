Der THW Kiel gibt die Trennung vom Weltklasse-Torwart Andreas Wolff bekannt. Wolff wechselt ab dem 1. Juli 2028 zum VfL Gummersbach und soll die Champions League-Qualifikation sichern.

Andreas Wolff kehrt als DHB-Star in die Handball-Bundesliga zurück und wechselt zum VfL Gummersbach. Die Entscheidung über die Zukunft des Nationalkeepers, der bisher für den deutschen Rekordmeister THW Kiel auflief, ist nun vollständig fixiert. Bereits Ende Oktober hatten Medien wie BILD und SPORT BILD exklusive Informationen über die Wechselgedanken des Torhüters berichtet, doch erst am Mittwoch erfolgte die offizielle Bestätigung.

Amtliche Trennung mit THW Kiel bestätigt

Der THW Kiel hat am Mittwoch offiziell bekannt gegeben, dass die Zusammenarbeit mit Andreas Wolff im Sommer 2028 endet. Der Weltklasse-Schlussmann wird ab dem 1. Juli 2028 langfristig das Tor des Traditionsklubs VfL Gummersbach aus dem Oberbergischen hüten. Diese klare zeitliche Planung gibt sowohl dem Spieler als auch den beteiligten Vereinen die notwendige Sicherheit für die weitere Planung. Wolff bedankte sich öffentlich beim THW Kiel für die Möglichkeit, ihm vor zwei Jahren die Rückkehr in die Bundesliga zu ermöglichen.

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Strategischer Aufschwung unter Christoph Schindler

Der Wechsel unterstreicht die großen Ambitionen des VfL Gummersbach, wieder in der europäischen Handball-Elite mitzuspielen. Geschäftsführer Christoph Schindler, der den Verein seit seinem Einstieg im Jahr 2018 führt, hat den Klub schrittweise zurück ins Oberhaus geführt. Nach Jahren finanzieller Sorgen, die die sportliche Entwicklung des Vereins lange Zeit bremsten, hat Schindler den VfL bis in die Gruppe der besten fünf Teams der Liga gebracht. Mit der Verpflichtung eines Spielers von Wolfs Kaliber will der Klub diese Entwicklung weiter beschleunigen und die sportliche Spitze festigen.

Sportliche Ziele und Champions League Träume

Die Ansprüche des VfL Gummersbach sind damit keineswegs erfüllt. Auf Sicht peilt der Klub konkret die Rückkehr in die Champions League an. Ein Rückhalt wie Andreas Wolff im Kasten steigert die Chancen des Teams erheblich, da der DHB-Routinier auch in der aktuellen Saison zu den statistisch stärksten Torhütern der Bundesliga zählt. Die Verpflichtung zielt darauf ab, die defensive Stabilität auf ein europäisches Spitzenniveau zu heben und den Verein damit international konkurrenzfähig zu machen.

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Persönliche Abwägung und sportliche Fokussierung

Andreas Wolff begründete seine Entscheidung mit einer gründlichen Abwägung der Lebensumstände. Er erklärte, dass beide Seiten mit offenen Karten gespielt hätten und es ihm wichtig war, Klarheit für sich und seine Familie zu schaffen. Diese zeitnahe Festlegung sollte es ihm ermöglichen, sich vollkommen auf die anstehenden sportlichen Herausforderungen zu konzentrieren, ohne dass unsichere Verhältnisse im Hintergrund bleiben. Die Entscheidung fiel pünktlich vor Beginn der neuen sportlichen Phase, was eine volle Integration in den Kader des VfL ermöglicht.

Ausblick auf die kommende Handball-Saison

Die offizielle Bekanntgabe der Trennung zum Sommer 2028 markiert den Beginn einer neuen Ära für beide Vereine. Für den THW Kiel bedeutet es den Verlust einer festen Größe im Tor, während der VfL Gummersbach mit einem der erfahrensten Keeper der Liga einen enormen Zuwachs an Klasse verbucht. Die Fans und Experten werden nun beobachten müssen, wie sich die Integration des deutschen Nationalspielers auf die Teamdynamik auswirkt und ob die Ambitionen, die Champions League zu erreichen, bald realisiert werden können. Der Weg dorthin beginnt mit der sicheren Positionierung in der Bundesliga.