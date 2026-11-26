Das deutsche Handball-Team besiegt Frankreichs Olympiazweite klar mit 32:27. Die Defensivleistung ist Vorbild für die Europameisterschaft 2026 in Osteuropa.

Für den Deutschen Handballbund (DHB) und die Frauen-Handballnationalmannschaft gibt es kein Aufschrecken mehr, sondern klare Signale an die Weltspitze. Acht Tage bevor die Europameisterschaft 2026 offiziell beginnt, präsentierte sich die deutsche Auswahl in einer Leistungsklasse, die selbst die erfahrensten Experten überraschte. In einem freundschaftlichen Vergleich gegen den Olympiazweiten Frankreich setzten die Spielerinnen um Kapitänin Antje Döll ein unverkennbares Ausrufezeichen, das die Stimmung im Vorbereitungslager eindeutig macht.

Am Ende steht ein deutlicher 32:27-Erfolg, doch die Ergebnisklammerselbst mit diesem Ergebnis tun dem historischen Charakter des Spiels möglicherweise noch nicht ganz genug. Die erste Halbzeit war ein absoluter Lehrkurs in defensiver Dominanz. Vor allem in den ersten Minuten zeigte das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch, dass es für keine Schwächen mehr hat. Während der Anfangsminuten noch etwas Ausgleich gesucht wurde, drehte die deutsche Mannschaft schnell den Gang und ließ den Gegner im entscheidenden Abschnitt komplett versiegen.

Also read DHB-Trainer Gaugisch vor Frankreich-Test: Finale EM-Vorbereitung in Stuttgart

Dominanz in der ersten Halbzeit mit 20:8

Die Mechanik dieses Triumphs lässt sich an einer einzelnen Zahl festmachen: Der 20:8-Halbzzeitstand. Nach einem ausgeglichenen Start zogen die Deutschen durch einen Treffer von Viola Leuchter früh auf 6:2 davon. Von diesem Zeitpunkt an entwickelte sich ein regelrechter Rausch, in dem die Abwehr felsenfest stand und Frankreich keine Lösungen fand. Jeder Ballverlust der französischen Auswahl wurde sofort und konsequent bestraft. Die TV-Expertin und ehemalige Handballspielerin Lucie-Marie Kretzschmar, die das Spiel für Joyn und ProSieben MAXX kommentierte, zeigte sich in der Pause hellauf begeistert von der deutschen Präsenz.

Lucie-Marie Kretzschmar nutzte die Halbzeitpause, um ohne Umschweife die überlegene Performance zu loben. Ihr Fazit lautete, dass die deutsche Taktik die französische Elf wie kleine Kinder aussehen lasse. Diese metaphorische Schärfe unterstreicht, wie deutlich die Diskrepanz zwischen den beiden Mannschaften in den ersten vierzig Minuten war. Frankreich fand weder Wege durch die defensive Mauer noch konnte es das Tempo des DHB-Teams halten. Die deutsche Mannschaft dominierte das Geschehen auf allen Ebenen, von der Balleroberung bis zum Abschluss.

Advertisement

Advertisement

Antje Döll und Markus Gaugisch planen für Gold

Beste Werferin der Partie war die Kapitänin des Teams, Antje Döll, die mit sieben Treffern die Offensive anführte. Bundestrainer Markus Gaugisch nutzte das Spiel explizit dazu, verschiedene Konstellationen in Abwehr und Angriff zu testen. Dabei zeigte sich, dass das taktische Gerüst hervorragend funktioniert. Auch wenn einige Spielerinnen nach ihrer Schwangerschaft oder wegen Blessuren noch fehlen, zeigt das Zusammenspiel eine hohe Reife. Die 32-jährige Döll fieberte dabei nicht nur als Spielmacherin mit, sondern sorgte auch von der Tribüne aus für lautstarke Unterstützung, als das Team auf der Bank saß.

Torhüterin Katharina Filter hob nach dem Abpfiff die defensive Leistung als entscheidenden Faktor hervor. Sie betonte in ihrem Interview, dass die Abwehr einen richtig guten Job gemacht habe. Die Abstimmung zwischen den Linienspielern und der Torlinie funktionierte laut Filter perfekt, da die Bälle genau dorthin kamen, wo sie abgesprochen waren. Dieser kollektive Einsatz, das so genannte "Ackern", war für Filter der Schlüssel zum Erfolg. Sie machte keinen Hehl daraus, dass das Ziel klar auf die Goldmedaille gerichtet ist, warnte aber gleichzeitig vor Übermut bis zum Turnierstart.

Weg zur EM 2026 in Bratislava und Osteuropa

Die nächste Station auf dem Weg zur Europameisterschaft 2026 ist am kommenden Freitag in Bratislava. Dort erwartet das DHB-Team das EM-Auftaktspiel gegen Schweden. Bevor es aber zum ersten großen Test in der neuen Runde geht, findet am Samstag um 15:30 Uhr in Neu-Ulm eine weitere Standortbestimmung statt. Auch hier steht Frankreich als Gegner zur Verfügung, was einen direkten Vergleich ermöglicht. Das Turnier selbst wird vom 3. bis zum 20. Dezember 2026 ausgetragen und findet in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei statt.

In der Vorrunde der EM trifft Deutschland neben Schweden und Frankreich auch auf Serbien am 6. Dezember und den Mitgastgeber Slowakei am 8. Dezember. Diese Gruppenphase wird den ersten großen Beweis dafür liefern, ob die eindrucksvolle Leistung gegen Frankreich eine Momentaufnahme war oder den neuen Standard für die deutsche Mannschaft definiert hat. Mit der klaren Absicht, mit Gold nach Hause zu kommen, geht das Team nun in die Endspurt der Vorbereitung. Die Basis für diesen Anspruch wurde in der letzten Vorbereitungsrunde gelegt, und die Stimmung im Team ist hochmotiviert.