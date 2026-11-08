DHB-Team gewinnt EM-Qualifikation in der Slowakei und bereitet WM 2026 vor

Die deutsche Handballnationalmannschaft sichert sich in der Slowakei den zweiten Qualifikationspunkt. Trainer Alfred Gíslason fokussiert sich auf Defensivverbesserungen vor der Heim-WM 2026.

Die deutsche Handballnationalmannschaft hat ihr zweites Pflichtspiel in der Europameisterschaft-Qualifikation klar gegen die Slowakei gewonnen. Das Match fand am Freitagabend im slowakischen Prešov statt und startete um 18 Uhr. Für Bundestrainer Alfred Gíslason stellt diese Partie den letzten Wettbewerb vor der bevorstehenden Heim-Weltmeisterschaft 2026 dar. Alle Kicker der DHB-Männer nutzen die Gelegenheit, sich dem Trainerstab noch einmal in den Fokus zu rücken.

Defensive als zentrales Trainingsziel

Alfred Gíslason macht deutlich, dass er vor allem bei der Abwehr eine spürbare Steigerung erwartet. Die Defensive bereitete dem Trainerstab nach dem Auftaktsieg gegen Belgien noch am meisten Sorge. Gegen den klar favorisierten Gegner aus Belgien kassierte das deutsche Team 32 Gegentore bei einem 42:32-Sieg. Diese Zahl ist aus Sicht der Verantwortlichen durchaus verbesserungswürdig und bleibt ein Fokus der Vorbereitung.

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Historische Duelle und neues slowakisches Trainerteam

Der direkte Vergleich mit der slowakischen Auswahl ist rar gesät. Insgesamt gab es bis heute nur drei Begegnungen zwischen den beiden Teams, die allesamt in der Vergangenheit liegen. Bei der EM-Qualifikation im Jahr 2001 setzte sich das DHB-Team mit 25:20 und 27:25 durch. Bei der EM 2006 gewann Deutschland in der Vorrunde mit 31:26. Das slowakische Team steht aktuell unter der Führung von Lubos Hudak und Jan Filip, die als neues Trainerduo für die nationale Auswahl verantwortlich zeichnen.

Historische Bilanz der Slowakei im Turnierrahmen

Die slowakische Nationalmannschaft qualifizierte sich zuletzt für ein großes Turnier im Jahr 2022. Dort schied die Auswahl bei der Europameisterschaft jedoch frühzeitig aus. An einer Weltmeisterschaft nahm die Slowakei zuletzt im Jahr 2011 teil. Auch bei der kommenden Weltmeisterschaft im Winter in Deutschland ist die slowakische Delegation nicht vertreten. Im ersten Qualifikationsspiel unterlagen die Slowaken den Italienern knapp mit 32:34 Toren.

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Zeitplan und weitere Schritte in der Qualifikationsgruppe

Der Auftakt in die EM-Qualifikationsgruppe 7 gelang dem DHB-Team bereits mit einem deutlichen 42:32-Sieg gegen Belgien. Marko Grgic war mit sieben Toren der beste Werfer seines Teams. Die nächsten Qualifikationsspiele in dieser Gruppe mit Belgien, der Slowakei und Italien finden erst im März 2027 statt. Der Zeitplan der WM 2026 liegt deutlich näher. Nach dem Jahreswechsel stehen nur noch zwei Testspiele gegen Portugal an.

Zweizielstrategie für die kommenden Spiele

Für die DHB-Männer ergeben sich aus dem heutigen Auftritt in Prešov zwei klare Ziele. In erster Linie gilt es, bei der nächsten Pflichtaufgabe in der Slowakei die zwei Punkte sicher einzusammeln. Dies sichert den weiterhin klaren Favoritenstatus in der Gruppe. In zweiter Linie dienen die Einsätze auch der taktischen Entwicklung. Die Trainer möchten weitere Erkenntnisse für die WM-Vorbereitung sammeln, bevor das eigentliche Turnier beginnt.