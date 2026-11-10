DHB-Team kehrt von EM-Qualifikation zurück vor DHB-Pokal Achtelfinale

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist von der Slowakei zurück. Die Spieler starten direkt in die DHB-Pokal Achtelfinale Partie ohne lange Regeneration. Alle Termine und Spiele im Überblick.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist nach den beiden Qualifikationsspielen für die Europameisterschaft 2028 offiziell wieder bei ihren Vereinen eingetroffen. Die DHB-Auswahl beendete ihre gemeinsame Zeit in der Slowakei rechtzeitig, um pünktlich vor der intensiven Phase des DHB-Pokals anzutreten. Das Achtelfinale im Pokalwettbewerb steht bereits von Dienstag bis Donnerstag auf dem Spielplan, was für die Akteure eine enge Terminfolge bedeutet. Die Nationaltrainer und das Betreuerteam haben die Rückkehr der Spieler genau koordiniert, um logistische Engpässe zu vermeiden.

Sieg gegen Slowakei und Reiseablauf

Der entscheidende Sieg gegen die slowakische Auswahl wurde am Sonntagabend gegen 19.40 Uhr eingefahren. Die deutsche Mannschaft besiegte die Gastgeber in Presov mit einem deutlichen Ergebnis von 39:27 Toren. Nach dem pfeifenden Schiedsrichterstart ging es direkt zurück ins Teamhotel in Budapest, Ungarn. Das Hotel befand sich in unmittelbarer Nähe des Flughafens Budapest, wo das Team bereits am Samstag eingecheckt hatte. Der Bus transportierte die Spieler über eine Strecke von rund 300 Kilometern in knapp drei Stunden zurück. Für die Akteure bedeutete dies nur eine kurze Bettruhe, die gegen 4.45 Uhr morgens endete. Danach traten sie individuelle Rückflüge nach Deutschland an. Bis Montagmittag waren Spieler und Staff nach Weiterreise mit der Bahn wieder an ihren Heimatstandorten.

Also read „Bauer sucht Frau” 2026: Thomas sucht die Frau, die ihm die Sprache verschlägt

Komplizierte Rückreise durch Ukraine-Serbien Spiel

Die gestückelte Rückreise war durch das parallele Spiel der Ukraine gegen Serbien bedingt. Dieses Duell wurde ebenfalls in der Tatran-Handball-Arena in Presov ausgetragen, was aufgrund der politischen Lage für den gesamten Ablauf sorgte. Die serbische Mannschaft erreichte dort einen 41:30-Sieg vor 243 Zuschauern. Zur Anwesenheitsliste der Zuschauer gehörte der komplette DHB-Tross, der drei Stunden später in Presov antrat. Der Verband konnte an der Komplexität der Rückreise nichts ändern. Die logistische Situation erforderte eine Aufteilung der Anreisepläne, was die Regenerationszeiten für die Nationalspieler verkürzte. Alle Beteiligten müssen sich auf eine straff geplante Abreise und Ankunft einstellen.

Advertisement

Harte Woche für THW Kiel und Berliner Spieler

Der deutsche Handball-Nationalmannschaft steht nun eine harte Woche bevor. Kaum zu Hause angekommen, geht es fast ohne spürbare Regeneration im harten Spielbetrieb weiter. Lukas Zerbe, Julian Köster und Andreas Wolff müssen mit dem THW Kiel am Mittwoch um 19 Uhr live bei Dyn beim TBV Lemgo Lippe antreten. Diese Begegnung ist Teil des Achtelfinales im DHB-Pokal. Die Berliner Tim Freihöfer und Matthes Langhoff stehen ebenfalls am Mittwoch um 19.30 Uhr, live bei Dyn, im Derby bei Zweitligist und Kooperationspartner 1. VfL Potsdam. Beide Spiele finden kurz hintereinander statt und考验 die physische Belastbarkeit der Spieler. Die Vereine sind gefordert, ihre Kader schnell wieder aufzubauen.

Atemluft für Flensburg und Gummersbach

Nationalspieler der SG Flensburg-Handewitt und des VfL Gummersbach freuen sich, einen Tag mehr durchschnaufen zu können. Marko Grgic von Flensburg, sowie Miro Schluroff, Mathis Häseler und Tom Kiesler von Gummersbach treffen erst am Donnerstag um 19.30 Uhr, live bei Dyn, aufeinander. Dieser zusätzliche Tag gibt den Akteuren die Möglichkeit, sich von der EM-Qualifikation zu erholen. Die unterschiedlichen Spielzeiten bieten eine kleine Erleichterung im stressigen Pokalprogramm. Die Trainer der beteiligten Vereine werden die Spieler nun individuell betreuen, um die Form für das Achtelfinale zu optimieren. Die Nationalliga-Teams müssen nun zeigen, wer sich gegen die Spitzenmannschaften behaupten kann.