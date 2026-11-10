DHB-Team nach EM-Qualifikationssieg: Härter Test vor Pokal-Achtelfinale

Nach dem 39:27-Sieg in der Slowakei kehren die DHB-Nationalspieler pünktlich zum DHB-Pokal-Achtelfinale in ihre Vereine zurück. Die kurze Regenerationszeit stellt die Stars vor massive logistische und sportliche Herausforderungen.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat ihre Vorbereitungsphase für die anstehenden Europameisterschafts-Qualifikationsspiele erfolgreich abgeschlossen. Nach dem klaren Sieg in der Slowakei sind die Spieler wieder in ihren Heimatvereinen angekommen. Die Rückkehr erfolgte rechtzeitig, um sich auf die kommende Terminschlacht im DHB -Pokal vorzubereiten. Die Achtelfinalspiele stehen bereits in den kommenden Tagen auf dem Programm.

Logistische Hürden bei der Rückreise aus der Slowakei

Der Sieg gegen die slowakische Auswahl am Sonntagabend ging als 39:27 in die Geschichte ein. Das Spiel endete gegen 19:40 Uhr, woraufhin die Reise zur Heimkehr begann. Die DHB-Auswahl fuhr mit dem Bus zum Teamhotel in der Nähe des Flughafens Budapest. Dieses Hotel war auch der Ausgangspunkt der Hinreise am Samstag. Die Strecke von Presov nach Budapest beträgt rund 300 Kilometer und legte sie in knapp drei Stunden zurück.

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Nach der Ankunft im Hotel folgte eine sehr kurze Bettruhe für die Athleten. Der Wecker klingelte bereits gegen 4:45 Uhr morgens. Von dort aus traten viele Spieler ihre individuellen Rückflüge nach Deutschland an. Die Kombination aus Nachtflug und früher Rückverlegung gestaltete sich als komplex. Der Verband hatte keine Einflussmöglichkeit auf die Flugplanung, da diese von externen Faktoren bestimmt wurde.

Gründe für die gestückelte Reisestruktur

Die unkonventionelle Reiseweise hatte spezifische sportliche und politische Hintergründe. Die Partie der Ukraine gegen Serbien wurde ebenfalls in der Tatran-Handball-Arena in Presov ausgetragen. Dies geschah aufgrund der aktuellen politischen Lage in der Ukraine. Die slowakische Stadt diente somit als neutraler Austragungsort für das entscheidende Spiel.

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Der serbische Kader setzte sich mit 41:30 gegen die Ukrainer durch. Insgesamt waren 243 Zuschauer im Saal, darunter der komplette Stab der deutschen Nationalmannschaft. Der DHB-Tross verfolgte das Spiel aus der Nähe, bevor sie drei Stunden später die Heimreise antrat. Diese Verzögerung war notwendig, um sich von der anderen Partie zu verabschieden und die eigene Reise vorzubereiten.

Minimale Regeneration vor dem Pokal-Achtelfinale

Die Spieler stehen nun vor einer extrem kurzen Erholungsphase. Kaum zu Hause angekommen, beginnt der harte Spielbetrieb in den Vereinen fast ohne spürbare Pause. Die Rückreise mit der Bahn erfolgte so, dass die Spieler und Betreuer bis Montagmittag wieder an ihren Heimatstandorten waren. Diese enge Zeitplanung lässt kaum Raum für physische Regeneration.

Lukas Zerbe, Julian Köster und Andreas Wolff gehören zum Kader des THW Kiel. Die drei Akteure müssen am Mittwoch um 19 Uhr beim Auswärtsspiel gegen den TBV Lemgo Lippe auflaufen. Das Spiel ist live bei Dyn zu sehen. Für die Berliner Tim Freihöfer und Matthes Langhoff geht es ebenfalls am Mittwoch weiter. Sie treten um 19:30 Uhr im Derby beim Zweitligisten und Kooperationspartner 1. VfL Potsdam an.

Andere Nationalelf-Profis mit etwas mehr Zeit

Nicht alle Nationalspieler sind so stark von der frühen Rückkehr betroffen. Spieler der SG Flensburg-Handewitt und des VfL Gummersbach haben einen Tag mehr Zeit zum Durchschnaufen. Marko Grgic steht für Flensburg auf dem Platz. Miro Schluroff, Mathis Häseler und Tom Kiesler sind für den VfL Gummersbach aktiv.

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Diese vier Akteure treffen erst am Donnerstag um 19:30 Uhr auf ihre jeweiligen Gegner. Auch dieses Spiel wird live bei Dyn ausgestrahlt. Die verschiebende Terminierung gibt ihnen die Möglichkeit, die lange Reise besser zu verarbeiten. Dennoch bleibt die Woche für die gesamte DHB-Auswahl äußerst fordernd. Die Kombination aus internationaler Qualifikation und nationalem Pokalwettbewerb erfordert maximale Konzentration.