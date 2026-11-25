Die deutsche Handball-Nationalmannschaft tritt in Stuttgart zu einem letzten Test gegen Frankreich an. Trainer Markus Gaugisch nutzt die Partie zur Feinjustierung vor der Europameisterschaft 2026.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft begibt sich zur vorletzten Probephase vor der Europameisterschaft 2026. Das entscheidende Vorbereitungsspiel findet am kommenden Freitag um 19.30 Uhr in der Porsche-Arena in Stuttgart gegen Frankreich statt. Dieser Termin markiert den ersten von zwei Tests gegen das französische Team, wobei der zweite Aufeinandertreffen zwei Tage später in Neu-Ulm angesetzt ist.

Die Übertragung des Duells läuft live im Free-TV bei ProSieben Maxx. Die Live-Sendung beginnt bereits 25 Minuten vor dem Anstoß, um die Zuschauer mit Vorberichten und Analysen auf das Match einzustimmen. Parallel dazu steht die Partie beim Streaminganbieter Joyn für digitales Streaming zur Verfügung, sodass Fans die Handballer des DHB auch unterwegs verfolgen können.

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Strategische Feinjustierung vor der EM 2026

Dieses Spiel ist der vorletzte Schritt auf dem Weg zur Europameisterschaft, die vom 3. bis 20. Dezember in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei stattfindet. Das DHB-Team nutzt diese Begegnung für den letzten Feinschliff, um sich optimal auf das Turnier vorzubereiten. Die Struktur der Vorbereitungsphase ist dabei so angelegt, dass die Mannschaften in kurzer Folge zweimal aufeinander treffen, um rhythmische Stabilität und taktische Abstimmung zu maximieren.

Bundestrainer Markus Gaugisch betont, dass der Fokus auf der Konfrontation mit starken Gegnern liegt. Das Motto für den abschließenden Doppeltest lautet, an den Besten zu testen, um für das Turnier gewappnet zu sein. Gaugisch betrachtet die französischen Spieler als Crème de la Crème, deren Niveaus den deutschen Handballern ermöglicht, noch letzte Details ihrer Taktik unter Hochdruck zu prüfen.

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Medaillenhoffnungen und historischer Kontext

Das DHB-Team blickt mit großer Vorfreude auf die EM, da die Chancen auf eine Medaille so groß sind wie lange nicht mehr. Die deutsche Auswahl strebt nach der ersten EM-Medaille seit 32 Jahren, als 1994 im eigenen Land Bronze gewonnen wurde. Durch den Gewinn der Silbermedaille bei der Heim-WM 2025 hat sich die Mannschaft endgültig in den Kreis der Medaillenkandidaten etabliert.

Markus Gaugisch, der das Nationalteam seit längerer Zeit führt, beschreibt die mentale Verfassung seiner Spieler als von einer permanent brennenden Flamme getrieben. Je näher der Termin der Europameisterschaft rückt, desto stärker werde diese Motivation. Die Olympia-Zweiten aus Frankreich gelten als Mitfavoritinnen auf den Titel, was die Bedeutung dieses Testspiels weiter erhöht.

Konkrete Herausforderung durch französische Top-Mannschaft

Gegenüber der Presse würdigte Gaugisch Frankreich als einen Gegner aus dem obersten Regal. Er bezeichnet das Team als einen richtigen harten Brocken, der jedoch ideal ist, um im internationalen Vergleich noch einmal strategische Dinge zu probieren. Die Erkenntnisgewinne aus diesem Match fließen direkt in die abschließende Vorbereitung ein.

Die Konfrontation mit einer der weltbesten Mannschaften dient als letzter Qualitätssicherungsprozess. Die Spieler müssen zeigen, ob die im Training entwickelten Konzepte unter der Belastung eines Top-Geigenspiels standhalten. Dies ist entscheidend, um Unsicherheiten vor der Gruppenphase auszuräumen und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit zu festigen.

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Ausblick auf die EM-Gruppenphase und Gegner

Nach den Vorbereitungsduellen in Stuttgart und Neu-Ulm geht es in die entscheidende Phase der Europameisterschaft. Die deutsche Mannschaft trifft in der Gruppenphase am 4. Dezember auf Schweden. Am 6. Dezember steht das Spiel gegen Serbien auf dem Programm, bevor am 8. Dezember die Begegnung mit der Slowakei folgt.

Die Gruppenphase bietet die erste echte Bühne für die im Training erarbeiteten Taktiken gegen die direkten Konkurrenten um die Play-off-Plätze. Die Ergebnisse der Testspiele gegen Frankreich dienen als Indikator dafür, wo noch Feinschliff benötigt wird. Die Analyse der Leistungsfähigkeit gegen diese starke französische Auswahl gibt dem Trainerstab wertvolle Hinweise für die Anpassungen in der Vorbereitung auf die schwedische, serbische und slowakische Konkurrenz in den folgenden Wochen.