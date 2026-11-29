Nach dem 29:23-Sieg in Coburg festigt DHfK Leipzig die Tabellenposition zwei. Franz Semper mit fünf Ttern lobt die erste Halbzeit, kritisiert aber die zweite.

Nach 13 Spieltagen hat sich DHfK Leipzig eine Tabellenposition erarbeitet, die direkt auf die beiden gewünschten Aufstiegsränge in der 2. Handball-Bundesliga führt. Das entscheidende Ergebnis lieferte ein 29:23 (Halbzeitstand 15:7) im Auswärtsspiel gegen den Gegner in Coburg. Durch diesen Sieg sichert sich die Mannschaft von Trainer Frank Carstens den zweiten Tabellenplatz, wobei der sächsische Lokalrivale HC Elbflorenz Dresden den ersten Platz belegt. Diese Positionierung markiert einen Meilenstein für die Leipziger, die sich in der laufenden Saison als eine der stärksten Mannschaften der Liga etabliert haben.

Dominanter Start ohne Gegentreffer

Der Beginn des Spiels in Coburg sorgte für großes Staunen und war für die Zuschauer kaum zu glauben. Bereits nach knapp drei Minuten erzielte Matej Klima das 1:0 für Leipzig, gefolgt von sechs weiteren Treffern der Leipziger Favoriten, ohne dass die Coburger in dieser Phase zum Torerfolg kamen. Besonders verblüffend war die Situation nach 13 Minuten, als Leipzig mit 7:0 in Führung lag. Dieser enorme Vorsprung war für die heimischen Fans, die traditionsgemäß bis zum ersten Tor ihrer Mannschaft stehen bleiben, eine enorme Belastung.

Also read Bayer Leverkusen im Fokus: Heftige Testphase gegen Dortmund und Leipzig steht an

Es dauerte endlose 14 Minuten und 38 Sekunden, bis Coburg endlich den ersten Treffer erzielen konnte. Jesper Schmidt verwandelte den daraus resultierenden Siebenmeter sicher und besiegelte das Ende der schmerzhaften Nullserie für die Heimmannschaft. Trotz dieses durchbrochenen Sturms gelang es DHfK Leipzig bis zum Spielende nicht mehr, den großen Vorsprung weiter auszubauen. Dennoch reichte der XXL-Start ohne Gegentore in der Anfangsphase vollständig für den Sieg und die wichtige Punkteausbeute auf der Auswärtsreise.

Semper lobt Taktik der ersten Halbzeit

Franz Semper, Nationalspieler bei DHfK und mit fünf Toren der beste Werfer der Leipziger, zeigte sich nach dem Spiel äußerst zufrieden mit der geleisteten Arbeit. Im Gespräch mit Dyn betonte Semper, dass die Mannschaft genau das umgesetzt habe, was sie sich für das Spiel vorgenommen habe. Besonders die erste Halbzeit wurde als vorbildlich gelobt. Semper erklärte, es sei schön, mit so einem hohen Torabstand in der Kabine zu sitzen, was auf die perfekte Ausführung der taktischen Vorgaben in den ersten 30 Minuten hindeutet.

Advertisement

Der DHfK-Nationalspieler gab jedoch auch ein kritisches Echo zur zweiten Spielhälfte ab. Er räumte ein, dass die zweite Halbzeit nicht erfolgreich gestaltet wurde und dies erneut Arbeit für Trainer Frank Carstens bedeute. Semper verwies darauf, dass die Defensive und das Absichern des Vorsprungs in der Schlussphase nachgebessert werden müssen. Die Analyse zeigt, dass das Team trotz des Sieges Raum für Verbesserung hat, insbesondere wenn es darum geht, Spiele bis zum letzten Pfiff unter Kontrolle zu halten.

Zukunftsaussichten für die Rückrunde

Trotz der Schwächen in der zweiten Hälfte bleibt die Perspektive für DHfK Leipzig optimistisch. Franz Semper drückte die Zuversicht aus, dass die Mannschaft eiskalt vor dem Tor bleiben muss, um in der zweiten Saisonhälfte noch deutlichere Ergebnisse zu erzielen. Die aktuelle Tabellenplatzierung hinter HC Elbflorenz Dresden bietet eine solide Basis, um die Aufstiegsplätze auch in der Rückrunde zu halten. Die Mannschaft muss nun ihre Defensivprobleme in der Schlussphase lösen, um die Leistung der ersten Halbzeit über die volle Spielzeit zu konstantisieren und die Chancen auf den direkten Aufstieg nicht zu gefährden.