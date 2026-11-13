DHL erhöht Paketpreise zum Jahreswechsel: Päckchen Größe S kostet 5,19 Euro

DHL erhöht ab Januar zahlreiche Paketpreise in Deutschland. Betroffen sind Päckchen der Größe S, Pakete bis zehn, 20 und 31,5 Kilogramm sowie Filialfrankierungen.

Der Logistikkonzern DHL erhöht zum neuen Jahr zahlreiche Paketpreise in Deutschland. Wie das Unternehmen mit Sitz in Bonn mitteilte, kostet der deutschlandweite Versand von kleinen Päckchen der Größe S von Januar an bei Aufgabe in einer Postfiliale 5,19 Euro.

Das ist ein Euro mehr als bisher. Wer das Porto vorher online kauft, zahlt dagegen nur 4,49 Euro. Die Preisanpassungen betreffen damit sowohl den Schalterverkehr als auch die Online-Frankierung.

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Neue DHL Paketpreise für Päckchen und Pakete ab Januar

Die neuen DHL Paketpreise steigen ab Januar vor allem beim nationalen Versand schwerer Sendungen. Pakete bis zehn, 20 oder 31,5 Kilogramm werden in jedem Fall teurer.

Ein Zehn-Kilo-Paket kostet künftig online 19,99 Euro statt bisher 18,99 Euro. Bei Bezahlung in der Filiale werden für dieselbe Sendung 20,99 Euro fällig.

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Bei Online-Frankierung bleiben DHL-Päckchen der Größe M sowie Pakete bis zwei oder fünf Kilogramm so teuer wie bisher. Für die Sendung an Packstationen gibt es dort allerdings Vergünstigungen.

Neu ist außerdem, dass die Frankierung von Paketen bis zwei Kilogramm jetzt auch in der Filiale erfolgen kann. Kunden müssen dafür also nicht mehr ausschließlich online frankieren.

Begründung von DHL: Steigende Löhne, Energiekosten und Inflation

DHL begründet die Preiserhöhungen mit gestiegenen Kosten für Löhne, Energie und Inflation. Nach Darstellung des Unternehmens sind die Anhebungen aus diesem Grund notwendig.

Zudem verweist DHL darauf, dass die Preisanpassungen auch die flächendeckende Versorgung in Deutschland sicherstellen sollen. Die Mitteilung nennt als Gründe ausschließlich diese Kostenfaktoren und das Ziel der flächendeckenden Versorgung.

Weitere Argumente oder Gegenpositionen führt die vorliegende Mitteilung nicht an. Die Begründung stützt sich somit auf die genannten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Bundesnetzagentur prüft neue Preise im Wettbewerb

Die neuen Paketpreise müssen von der Bundesnetzagentur noch genehmigt werden. Die angekündigten Anhebungen stehen daher unter dem Vorbehalt dieser Genehmigung.

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DHL ist in Deutschland Marktführer unter den Paketdiensten. Zu den Konkurrenten zählen etwa Hermes, UPS, DPD oder GLS.

Versender können die Tarife der Wettbewerber daher neben den neuen DHL-Preisen vergleichen. Gerade bei Sendungen mit hohem Gewicht lohnt sich dieser Vergleich, weil die Aufschläge dort besonders spürbar ausfallen.

Was die Preisänderung für Privatkunden und Versender bedeutet

Privatkunden und Gewerbekunden zahlen ab Januar mehr für Päckchen der Größe S am Schalter sowie für Pakete bis zehn, 20 und 31,5 Kilogramm. Die Preisdifferenz zwischen Filial- und Online-Frankierung bleibt dabei bestehen.

Wer ein Päckchen der Größe S in der Postfiliale aufgibt, zahlt künftig 5,19 Euro. Online beträgt der Preis 4,49 Euro, sodass sich der Unterschied auf 70 Cent beläuft.

Für Zehn-Kilo-Pakete steigt der Preis online um einen Euro auf 19,99 Euro. Der nächste formale Schritt ist die Genehmigung durch die Bundesnetzagentur, bevor die neuen Tarife gelten.