DHL Freight setzt auf Nachhaltigkeit mit neuem Terminal in Berlin-Marienfelde

DHL Freight eröffnet ein neues Logistikterminal in Berlin-Marienfelde, das auf Nachhaltigkeit fokussiert ist. Das Terminal nutzt alternative Antriebe und energieeffiziente Technologien, um den Transport von Waren und Gütern effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten.

DHL Freight investiert in nachhaltige Logistik mit einem neuen Terminal in Berlin-Marienfelde . Der kürzlich eröffnete Standort mit einer Fläche von 5.200 m², 48 Ladetoren und moderner Infrastruktur ersetzt die alte Anlage im Zentrum Berlins, die an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen war. Besonderes Augenmerk wurde auf den Einsatz von alternativen Antriebsformen gelegt.

Die Fahrzeugflotte für den Nahverkehr setzt sich aus Elektro-Staplern, erdgasbetriebenen Lkw und batterieelektrischen Lastwagen für die letzte Meile zusammen. Das Terminal selbst ist energieeffizient gestaltet. Eine Wärmepumpenanlage sorgt für die richtige Raumtemperatur, während eine Regenwasser-Zisterne den Wasserverbrauch optimiert. Eine energiesparende LED-Beleuchtung wurde standardmäßig installiert. Ladestationen mit Strom aus erneuerbaren Quellen stehen sowohl für Pkw als auch für Lkw im Nah- und Fernverkehr bereit. Eine Photovoltaikanlage sowie Windräder zur Eigenstromversorgung runden das Energiekonzept ab. „Das neue Terminal in Berlin City repräsentiert nicht nur eine Erweiterung unserer Kapazitäten, sondern auch unser Engagement für eine nachhaltigere Logistik“, erklärt Vogel, CEO DHL Freight DACH, UK & IE. „Mit modernen Technologien und optimierten Prozessen können wir den Transport von Waren und Gütern in der Region nicht nur effizienter, sondern auch nachhaltiger gestalten. Damit schaffen wir doppelt Mehrwert für unsere Kunden und unsere Umwelt.“ Das neue Terminal in Marienfelde ist Teil der langfristigen Wachstumsstrategie von DHL Freight. Mit seiner Lage im Süden Berlins soll es die Effizienz und Qualität der Dienstleistungen für Kunden in der Hauptstadtregion verbessern, aber auch das gesamte europäische Netzwerk stärken. Neben der Abwicklung von Stückgut und Komplettladungen werden hier auch neue Logistiklösungen getestet, um zukünftige Anforderungen besser zu bedienen.





ecomento_de / 🏆 66. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Nachhaltigkeit DHL Freight Nachhaltigkeit Logistikterminal Berlin-Marienfelde Alternative Antriebe Energieeffizient

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

DHL Freight eröffnet nachhaltiges Logistik-Terminal in Berlin-MarienfeldeDHL Freight hat ein neues Terminal in Berlin-Marienfelde mit Fokus auf nachhaltige Logistik eröffnet. Die Fahrzeugflotte setzt auf alternative Antriebe wie E-Stapler und Batterie-elektrische Lkw. Die technische Infrastruktur wurde energieeffizient ausgelegt, mit Wärmepumpe, Regenwasserspeicherung, LED-Beleuchtung, Photovoltaik und Windrädern. Das Terminal ersetzt das bisherige innerstädtische Terminal und wird zusammen mit dem Standort in Wustermark die Region Berlin-Brandenburg bedienen.

Weiterlesen »

DHL-Aktie etwas tiefer: DHL-Tochter revolutioniert Paketdienst mit anbieterneutralen AutomatenWer sein Paket am Automaten abholen will, der hat es künftig mancherorts etwas einfacher.

Weiterlesen »

Paris setzt auf Fahrgemeinschaften: Eine Spur der Ringautobahn reserviert für mehr NachhaltigkeitDie französische Hauptstadt Paris reagiert auf die steigenden Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor und reserviert ab dem 3. März eine Spur ihrer Ringautobahn für Fahrgemeinschaften, Taxis, Busse und Menschen mit Behindertenausweis. Mit dieser Maßnahme soll der CO2-Ausstoß reduziert und die Luftqualität verbessert werden. Die Verkehrsregelung wird während der Stoßzeiten zwischen 7 und 10.20 Uhr sowie zwischen 16 und 20 Uhr gelten und durch Wärmebildkameras und KI überwacht werden.

Weiterlesen »

Mit Video: Herforder Meisterbetrieb setzt auf Trend für NachhaltigkeitSchuhmachermeister Rüdiger Plohr ist seit 40 Jahren im Beruf. Er berichtet, welche Schuhe Kunden reparieren lassen. So können sie länger getragen werden.

Weiterlesen »

Deutsche Bank setzt auf neue Effizienzprogramme und NachhaltigkeitDie Deutsche Bank muss angesichts eines unerwartet starken Gewinnrückgangs erneut bei der Effizienz nachschärfen. Obwohl der Konzernumbau in einer Zeit historischer Umbrüche stattfand, konnte die Bank ihre Kostenziele nicht vollständig erreichen. Konzernchef Christian Sewing ist überzeugt, dass die Bank in diesem Jahr wichtige Meilensteine setzen und die Transformation erfolgreich abschließen kann.

Weiterlesen »

Online-Handel: Paketbranche setzt auf Automaten - DHL peilt Verdopplung anBonn - Deutschlands Verbraucherinnen und Verbraucher können sich darauf einstellen, ihre Pakete in den kommenden Jahren an deutlich mehr Automaten

Weiterlesen »