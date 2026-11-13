DHL Preiserhöhung 2024: Bis zu 56 Prozent teurer für Päckchen und Pakete

Deutsche Post senkt ab Januar 2024 die Preise für Privatversender drastisch an. Pakete und Päckchen werden bis zu 56 Prozent teurer. Ein Überblick über die neuen Tarife und die enthaltenen Leistungen.

Die Deutschen Post kündigt für den Beginn des neuen Jahres einen deutlichen Anstieg der Versandkosten an. Ab dem 1. Januar müssen Privatkunden bei der Nutzung von DHL -Dienstleistungen deutlich tiefere Taschen ziehen. Die Konzerntochter bezeichnet diese Maßnahme offiziell als moderate Preisanpassung, doch die konkreten Tarifänderungen fallen in vielen Kategorien erheblich aus. Besonders beim Versand in Länder außerhalb der Europäischen Union und bei der Aufgabe von Sendungen direkt in einer Filiale zeigen sich die stärksten Steigerungen.

Konkrete Preisanpassungen für Päckchen und Pakete

Bei der Aufgabe von Päckchen S in einer Postfiliale erhöht sich der Preis auf 5,19 Euro. Dies entspricht einem Anstieg um einen Euro gegenüber dem bisherigen Preis von 4,19 Euro. Diese Veränderung repräsentiert eine prozentuale Erhöhung von 23,9 Prozent. Für die größere Variante, das Päckchen M, wird ab dem neuen Jahr ein Preis von 5,79 Euro berechnet. Das sind 60 Cent mehr als die vorherigen 5,19 Euro, was einer Steigerung von 11,6 Prozent entspricht.

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Deutlich stärker trifft die Preisanpassung den Versand von Paketen. Ein Paket mit einem Gewicht von bis zu zehn Kilo kostet in der Filiale ab dem 1. Januar 12,49 Euro. Zuvor lag der Preis bei 10,49 Euro. Der Differenzbetrag von zwei Euro entspricht einer Zunahme von 19,1 Prozent. Für schwerere Güter bis 20 Kilo steigt der Preis von 18,99 Euro auf 20,99 Euro an. Auch hier beträgt die Erhöhung exakt zwei Euro, was einer prozentualen Steigerung von 10,5 Prozent gleichkommt.

Unterschiedliche Preise zwischen Filiale und Online-Portal

Die Deutsche Post führt ab Januar eine stärkere Differenzierung zwischen den Tarifen für den Filialbesuch und dem Online-Versand ein. Ein Paket mit bis zu zwei Kilo kostet in einer Filiale fortan 6,79 Euro. Im Online-Portal bleibt der Preis hingegen bei 6,19 Euro. Diese Diskrepanz macht einen Unterschied von 60 Cent pro Sendung aus. Verbraucher können also durch die digitale Vorbereitung und Frankierung einen spürbaren Rabatt erhalten.

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Auch bei der größeren Kategorie bis fünf Kilo zeigt sich dieser Effekt. Der Filialpreis beträgt ab dem neuen Jahr 8,29 Euro. Der entsprechende Online-Tarif liegt mit 7,69 Euro niedriger. Derzeitige Nutzer, die online frankieren und ihre Pakete direkt an eine Packstation adressieren, können zudem weitere 20 Cent pro Sendung einsparen. Diese Strukturierung soll Kunden dazu anreizen, den digitalen Weg der Vorbereitung und des Versands zu nutzen, um höhere Kosten zu vermeiden.

Exorbitante Preisanstiege beim Versand nach Russland

Bei internationalen Sendungen außerhalb der EU fallen die Preiserhöhungen teilweise extrem hoch aus. Beim online frankierten Päckchen XS, das nach Russland versendet wird, steigt der Preis von 16,99 Euro auf 26,49 Euro an. Diese Differenz von 9,50 Euro entspricht einer massiven Steigerung von 55,9 Prozent. Dies ist die höchste prozentuale Anpassung im gesamten Preiskatalog für Privatkunden.

Auch bei anderen internationalen Zielen sind deutliche Mehrkosten zu verzeichnen. Für ein Päckchen M, das ins Ausland geht, beträgt der Filialpreis ab Januar 34,99 Euro. Der vorherige Preis lag bei 24,99 Euro. Der Aufschlag von zehn Euro repräsentiert eine prozentuale Erhöhung von 40 Prozent. Diese drastischen Schritte zeigen die Auswirkungen geopolitischer und logistischer Herausforderungen auf die Preisgestaltung im internationalen Luft- und Landversand.

Zusätzliche Gebühren für Händler und Geschäftskunden

Neben den direkten Preiserhöhungen für Privatpersonen plant das Unternehmen auch strukturelle Änderungen für gewerbliche Nutzer. Laut einem Bericht von Reuters sollen Geschäftskunden bereits im Jahr 2027 mit höheren Kosten rechnen. Ein internes Rundschreiben, das von e tailment veröffentlicht wurde, gibt Einblicke in weitere geplante Gebührenmodelle. So soll ein zweiter Zustellversuch für Händler zukünftig 2,99 Euro kosten. Diese Maßnahme zielt darauf ab, Ineffizienzen in der letzten Meile abzufedern.

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Gleichzeitig begründet die Deutsche Post die höheren Preise mit einer verbesserten Leistungspalette. Für den höheren Preis bekommen Privatkunden ab Januar automatisch eine Sendungsverfolgung für Päckchen S und M. Zudem ist eine Haftungsdeckung von bis zu 20 Euro in den Tarif enthalten. Vor diesem Zeitpunkt waren diese Leistungen im Standardtarif für Päckchen nicht inbegriffen. Diese Erweiterung der Serviceleistungen soll die Preisanpassung für die Kunden nachvollziehbarer machen.