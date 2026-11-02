DHL Weihnachten 2026: Die wichtigsten Abgabetermine für Pakete und Briefe

Deutsche Post und DHL nennen die Abgabetermine für Weihnachten 2026 im Inland, in Europa und im Ausland. So kommen Geschenke rechtzeitig an.

Deutsche Post und DHL haben die wichtigsten Abgabetermine für Weihnachten 2026 bekannt gegeben. Wer Geschenke und Weihnachtskarten rechtzeitig bei Familie und Freunden haben möchte, sollte den Versand jetzt planen. Die Termine gelten für Sendungen innerhalb Deutschlands, in europäische Länder und in Ziele außerhalb Europas.

Abgabetermine für den Versand innerhalb Deutschlands

Normale Pakete, Briefe und Postkarten sollten innerhalb Deutschlands spätestens am 21. Dezember abgegeben werden, empfiehlt die Deutsche Post. Einschreiben und DHL-Expresssendungen können noch am 22. Dezember losgeschickt werden.

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Bei Expresssendungen gilt allerdings der jeweilige Annahmeschluss in der Filiale. Maßgeblich ist daher, wann die gewählte Filiale die Annahme beendet.

Fristen für Briefe und Pakete ins Ausland

Für den Versand innerhalb Europas sollten Briefe und Postkarten spätestens am 9. Dezember abgegeben werden. Außerhalb Europas gilt für sie bereits der 25. November als letzter Termin.

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Für normale Pakete nennt DHL den 17. Dezember für Nachbarländer, den 14. Dezember für das übrige Europa und den 26. November für Ziele außerhalb Europas. Die Staffelung zeigt, dass Sendungen ins Ausland deutlich mehr Vorlauf benötigen als Sendungen im Inland.

Für Eilige gibt es den Expressversand. Expresspakete in europäische Länder sollten spätestens am 22. Dezember abgegeben werden, für Ziele außerhalb Europas nennt DHL den 18. Dezember.

Expressversand und voraussichtliche Lieferzeiten

Wann eine Sendung ankommt, hängt auch vom Zielort und der Zollabfertigung ab. Die Lieferzeit lässt sich auf der DHL-Internetseite prüfen.

Wer ein Geschenk ins Ausland schickt, sollte daher mit längeren Laufzeiten rechnen als beim Versand innerhalb Deutschlands. Ein früher Versand verringert das Risiko, dass ein Paket erst nach dem Fest ankommt.

Verpackung und Hinweise für sichere Pakete

Damit die Geschenke sicher ankommen, zählt neben der rechtzeitigen Abgabe auch die Verpackung. Ein stabiler Karton und ausreichend Füllmaterial schützen den Inhalt und verhindern, dass er verrutscht.

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Das Paket sollte gut verklebt werden und die Adresse vollständig enthalten. Alte Adressaufkleber und Barcodes sollten vorher entfernt werden.

Schnüre und Schleifen gehören laut DHL nicht außen ans Paket, weil sie in den Sortiermaschinen hängen bleiben können.

Zusätzliche Kräfte und Fahrzeuge für Weihnachten

Für das Weihnachtsgeschäft sollen mehr als 10.000 Aushilfskräfte beim Sortieren und Zustellen helfen. Für den Transport sind zudem rund 11.000 zusätzliche Fahrzeuge eingeplant.

Ein Teil der Pakete landet anschließend in Packstationen. Damit dort Platz für weitere Lieferungen bleibt, bittet DHL die Empfänger, ihre Sendungen zügig abzuholen.