Vor dem Saisonfinale in Valencia sprach Fabio Di Giannantonio über sein letztes Rennwochenende mit VR46 Ducati, das neue MotoGP-Reglement für 2027 und seinen Wechsel ins KTM-Werksteam.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

An diesem Wochenende findet die dreijährige Zusammenarbeit zwischen Fabio Di Giannantonio und dem VR46-Racing-Team ein Ende. Gemeinsam konnten viele Erfolge erzielt und Podestplätze eingefahren werden. Der Höhepunkt war der Grand-Prix-Sieg in Barcelona in diesem Jahr.

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«Es wird ein emotionales Wochenende. Ich werde Ducati verlassen – die Marke, die seit meiner Kindheit immer mein Maßstab war. Und dann natürlich dieses wunderbare Team – wir waren drei Jahre zusammen, die so schnell vergangen sind», meinte «Diggia» am Donnerstag vor dem Rennwochenende.