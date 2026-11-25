Fabio Di Giannantonio überzeugt 2026 immer wieder in den Sprints, doch am Sonntag bleiben die erhofften Ergebnisse aus - Was die Ursache angeht, bleibt er kryptisch

Fabio Di Giannantonio überzeugt 2026 immer wieder in den Sprints, doch am Sonntag bleiben die erhofften Ergebnisse aus - Was die Ursache angeht, bleibt er kryptisch-Saison 2026.

Obwohl der Italiener regelmäßig in den Sprintrennen glänzt und auch im Qualifying zu den schnellsten Fahrern gehört, bleiben die erhofften Ergebnisse in den Grand-Prix-Rennen am Sonntag regelmäßig aus. Noch vor dem Portgual-Grand-Prix deutete er an, dass die Ursachen dafür außerhalb seines Einflussbereichs liegen. Auch das Team und Ducati könnten wenig dagegen unternehmen. Auf die Frage, warum er trotz seiner Sprintpodestplätze am Sonntag nicht häufiger auf dem Podium stehe, reagierte Di Giannantonio zunächst ungewöhnlich knapp.

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Als mehrere mögliche Gründe genannt wurden, widersprach der Italiener der Vermutung, es gebe dafür zahlreiche Erklärungen:"Nicht viele. Absolut nicht viele.

" Auf die Bitte, einige davon zu nennen, wollte er allerdings nicht näher ins Detail gehen. Stattdessen machte er deutlich, dass die Ursachen aus seiner Sicht längst bekannt seien.

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"Wir wissen ganz genau, was nicht funktioniert hat. Besonders in den vergangenen drei Rennen war das etwas wirklich Unglaubliches. Aber es liegt komplett außerhalb der Kontrolle von mir und meinem Team.

" Die Formulierung ließ aufhorchen. Di Giannantonio wollte offenbar weder einen Fehler bei sich selbst noch ein Versäumnis seiner Mannschaft als Ursache für die ausbleibenden Grand-Prix-Ergebnisse ausmachen. Vielmehr beschrieb er eine Situation, in der Fahrer und Team trotz eigener Anstrengungen kaum Einfluss auf den Ausgang hätten. Deshalb versuche er, sich auf die positiven Aspekte zu konzentrieren:"Wenn es so läuft, musst du einfach das Positive sehen und darauf schauen, was du selbst machst.

" Und dort sieht der Römer durchaus Fortschritte: Er und seine Mannschaft seien schnell unterwegs, hätten sich im Qualifying zurückgemeldet und regelmäßig Startplätze in den ersten beiden Reihen erreicht. Auch die Sprint-Podien seien ein Beleg dafür. Die Einschätzung des VR46-Piloten fiel entsprechend selbstbewusst aus:"Wenn du das Maximum herausholst und trotzdem nicht das Hauptergebnis erreichst, weil andere Gründe dafür verantwortlich sind, kannst du einfach nicht mehr machen.

"Auf Nachfrage, ob die Schwierigkeiten tatsächlich außerhalb seines Einflussbereichs lägen, präzisierte Di Giannantonio seine Aussage:"Es hängt weder von Ducati noch vom Team oder von mir ab. " Ob die Probleme inzwischen behoben seien, könne er allerdings nicht sagen. "Wir wissen es nie", blieb er kryptisch. Auch die Frage, ob es sich bei den Vorfällen der vergangenen Rennen jeweils um dasselbe Problem gehandelt habe, beantwortete er knapp.

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"Ja. Dreimal hintereinander, vielleicht.

" Was genau dahintersteckt, wollte der VR46-Pilot weiterhin nicht verraten. Er nannte weder einen technischen Defekt noch ein konkretes Bauteil oder eine bestimmte Rennsituation. Damit bleibt offen, ob die Schwierigkeiten ihren Ursprung an der Ducati selbst, in einem anderen technischen Bereich oder in Umständen haben, die sich während eines Rennwochenendes nicht unmittelbar beeinflussen lassen. Interessant ist dabei seine Unterscheidung zwischen Sprint und Grand Prix.

Auf die Nachfrage, ob ihn dieselben Probleme auch an Samstagen beeinträchtigten, verneinte er. Die Zahlen stützen seine Einschätzung: Bis zum Grand Prix von Portugal stand Di Giannantonio 2026 insgesamt achtmal im Sprint auf dem Podium, im Sonntagsrennen dagegen lediglich dreimal. Seine Sprintpodestplätze holte er in Brasilien, Barcelona, Italien, Assen, Deutschland, Indonesien, Australien und Katar. Im Grand Prix gelangen ihm Podiumsplatzierungen in Brasilien, Spanien und Barcelona.

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