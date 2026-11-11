Moussa Diaby wird nach einer Faszienverletzung im rechten Oberschenkel fast sofort wieder in die Buntkartoffel-Frei-Woche zurückkehren.

Moussa Diaby, 27, steht kurz vor der Rückkehr zum Bayer-Leverkusen-Team, nachdem er wegen einer Faszienverletzung im rechten Oberschenkel vier Spiele verpasst hat. Der französische Rechtsaußen zeigte bereits bei einzelnen Trainingseinheiten an dem zweiten und dritten Dienstag der Woche erhöhte Schnelligkeit und gesteckte ist, dass er wieder an der Alten Galgenrunde teilnehmen will.

Maßnahmen zur Rehabilitation und aktuelle Fitness

Diaby nahm im letzten Spieltag an einer gezielten Physio-Behandlung teil und wiederholte im Training wieder volle Sprints, sodass er deutlich an Standartgeschwindigkeit verlor. Sein Arzt, zusammen mit dem Trainer, erlaubte eine erneute Belastung des Beins, jedoch hielt der Trainer die Nr-Zug in der ersten Phase der Saison für riskant. Diaby reagierte mit Entschlossenheit: "Ich habe mit dem Arzt gesprochen und es wäre möglich gewesen, aber ich wollte nicht das Risiko einer erneuten Verletzung eingehen."

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Rückkehr im Anschluss an erste Mannschaftsunde

Nach der Länderspielpause gegen Paderborn am 21. November ist Diaby bereit für die nächsten Spiele, berichtet der Trainer. Sein Ziel ist es, als vollwertiger Flügelspieler wieder in den Angriff zu ziehen und das Team durch einen neuen gefährlichen Angriff zu unterstützen. Der aktuelle Stand ist, dass er in dieser Saison bereits in 11 Spielen ein Tor erziel und zwei Vorlagen verzeichnet hat. Mir wird deutlich gesagt, dass er "ich kann noch mehr."

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Verletzungen in der Bayer-Leverkusen-Kader

Die jüngsten Zahlen stellen eine Trend von muskulären Beschwerden in Kombination mit Ober- und Unterkörper dar. Neben Diaby sind auch Nathan Tella (27), Guéla Doué (24), Christian Kofane (20) und Martin Terrier (29) von ähnlichen Problemen betroffen. Der Kader verzeichnet nun mehrere geringere Ausfallzeiten, was das bisherige Leistungsniveau leicht beeinträchtigt. Trotzdem erholt sich Diaby in kurzen Schritten zum bestmöglichen Ergebnis zurück, was der Squad-Entwicklung von Wert ist.