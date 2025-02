Diakoneo verkauft seine Klinik-Standorte in Bayern

Das Sozialunternehmen Diakoneo aus Neuendettelsau will seinen gesamten Gesundheitssektor verkaufen. Die Gründe hierfür sind die veränderten Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen und das neue Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz. Diakoneo sieht sich nicht mehr in der Lage, die Kliniken langfristig zu führen und möchte sich auf seine Kernthemen Bildung und Dienste für Menschen konzentrieren.

Das Sozialunternehmen Diakoneo mit Sitz in Neuendettelsau im Landkreis Ansbach will seinen gesamten Gesundheit ssektor verkaufen. Die Vorständin Ina Strickstrock gab die Entscheidung am Montag bekannt. Ab Dienstag startet das Bieterverfahren für die Klinik Schwabach , die Rangauklinik in Ansbach sowie das Gesundheit szentrum Mittelfranken in Neuendettelsau . Die Verkaufsgespräche für die Cnopfsche Kinderklinik mit der zugehörigen Klinik Hallerwiese in Nürnberg laufen ebenfalls.

Als Grund für die Entscheidung nennt Strickstrock die veränderten Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen und letztendlich das neue Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz. Ein neuer Träger könne den Häusern eine bessere strategische Perspektive bieten, so die Vorständin gegenüber BR24. Diakoneo selbst verfüge dafür nicht über die notwendige Erfahrung und werde sich in Zukunft wieder auf seine Kernthemen Bildung und Dienste für Menschen konzentrieren. Das sei die einzige Chance, für die Kliniken künftig handlungsfähig zu bleiben. Dass die Klinik Schwabach verkauft werden kann, ist rechtlich erst seit vergangenem Freitag möglich. Da wurde im Stadtrat beschlossen, dass der 25 Prozent-Gesellschaftsanteil der Stadt an Diakoneo verkauft wurde. Damit ist das Unternehmen nicht mehr bis 2027 an den Vertrag mit der Stadt gebunden, der einen Verkauf oder eine Schließung unmöglich gemacht hätte. Dass die Stadt Schwabach ihren Anteil für einen symbolischen Euro abgegeben hat, sorgt beim Betriebsrat der Klinik für Kopfschütteln, so Betriebsratsvorsitzender Albrecht Kern. Die Stadt ziehe sich damit aus der Verantwortung, was neben ihm auch der ganze Betriebsrat und die Mitarbeitenden so empfinden. Ein neuer Träger biete auch eine Chance für den Klinikerhalt, allerdings müsste viel getan werden. Allen voran müsste es um den Erhalt der Notaufnahme gehen, weil das Krankenhaus nicht nur für die Stadt, sondern auch die umliegende Bevölkerung im Notfall Anlaufstelle sei. Seit Wochen herrsche große Unsicherheit im Krankenhaus, da man befürchtete, Diakoneo wolle das Haus schließen. Denn in den vergangenen Wochen verließ der Geschäftsführer der Kliniken das Unternehmen, dann trat der Chefarzt Schwabach und Diakoneos Vorstandsvorsitzende Mathias Hartmann zurück. Dies hat zur Folge, dass andere Träger Personal abwerben oder sich Mitarbeitende aktiv woanders hin bewerben. Viele allerdings hingen an der Schwabacher Klinik, so Kern. Das Haus sei familiär, viele Mitarbeitende, sowie auch er und seine Stellvertreterin, seien schon Jahrzehnte im Haus





